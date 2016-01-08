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LockSmart Travel ile valiziniz güvende

Uzun seyahatlerinizde akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz kablosuz bir valiz kilidi arıyorsanız, Dog&Bone size uygun bir çözümü CES 2016 fuarına getirdi.
3 yıl
3,2b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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LockSmart Travel ile valiziniz güvende


Son dönemde kişisel valizlere yönelik güvenlik çözümleri öne çıkmaya başladı. Uzaktan kontrol edilebilen bu kilit sistemleri, kullanıcıyı anahtar taşıma zahmetinden kurtarıyor. Kilit sistemleri konusunda uzman Dog&Bone, Bluetooth tabanlı yeni çözümü LockSmart Travel'ı duyurdu.

Akıllı kilit sistemi, uyumlu uygulaması üzerinden telefonunuza bağlanıyor ve tüm kontrolü size bırakıyor. Uygulama üzerinden belirleyeceğiniz şifre desenleri ile kilidi açabiliyorsunuz. Herhangi bir fiziksel müdahale ile açılamayan kilit, 128-bit AES şifrelemesi üzerinden kötü niyetli sızıntılara karşı da koruma sağlıyor. 

Kullanıcı isterse arkadaşlarını kilit açmaya yetkili olarak atayabiliyor. Ayrıca Touch ID desteğiyle parmak izini okutarak da kilidi açabiliyorsunuz. MicroUSB üzerinden şarj edilebilen cihazın bataryası kaç gün kullanım sürüyor şimdilik belli değil. 

Yeni çözüm ayrıca Ulaşım Güvenliği Birliği - TSA onayını da almış. Bu bakımdan ABD havalimanlarındaki kontrollerden sıkıntı yaşamadan geçebileceği ifade ediliyor. Dog&Bone LockSmart Travel çözümü 100$ fiyat etiketi ile yılın ortalarına doğru piyasaya sürülecek.  

http://www.cultofandroid.com/77994/locksmart-travel-ces-2016/ Yorum Yaz
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arel.gr 3 yıl
top kilit kushlu
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