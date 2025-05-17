Nvidia GeForce RTX 5090D Çin’e geri dönüyor ancak bir farkla

Nvidia sahalara geri dönüyor
Geçtiğimiz haftalarda GeForce RTX 5090D ekran kartının sunduğu yüksek performans ve avantaj nedeniyle Çin’de satışına onay şartı getirilmişti. Hal böyle olunca AMD ve Huawei için yerel pazarda bir avantaj oluşmuştu.
Nvidia ambargodan kaçınmak adına GeForce RTX 5090D ekran kartında bazı kırpmalar yapmış. 32GB GDDR7 kapasiteli 384-bit bellek 24GB seviyesine indirilmiş. Böylece 1.4TB/s altında bir bant genişliğine düşüyor.
Ayrıca 21760 olan çekirdek sayısı da 14080 olarak revize ediliyor. Bu kırpmalarla GeForce RTX 5090D ekran kartı önemli bir performans kaybına uğruyor. Bu haliyle ekran kartının RTX Pro 5000 modeline benzediği de ifade ediliyor. Kırpılmış GeForce RTX 5090D ekran kartının Temmuz sonu ya da Ağustos ayı başında Çin’de satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.