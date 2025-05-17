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    Nvidia GeForce RTX 5090D Çin’e geri dönüyor ancak bir farkla

    ABD ambargosu nedeniyle Çin’de satışı durdurulan Nvidia GeForce RTX 5090D ekran kartı, performansı belirlenen kriterlerin altına indirilerek yeniden satışa sunuluyor.

    Nvidia GeForce RTX 5090D Tam Boyutta Gör
    ABD’nin ağır ambargolarına rağmen Çin halen yonga üreticileri için vazgeçilemez bir pazar durumunda. Üreticiler engellense bile ambargoların tüm şartlarını yerine getirerek tekrar satış onayı almak için başvuru yapıyor. 

    Nvidia sahalara geri dönüyor

    Geçtiğimiz haftalarda GeForce RTX 5090D ekran kartının sunduğu yüksek performans ve avantaj nedeniyle Çin’de satışına onay şartı getirilmişti. Hal böyle olunca AMD ve Huawei için yerel pazarda bir avantaj oluşmuştu. 

    Nvidia ambargodan kaçınmak adına GeForce RTX 5090D ekran kartında bazı kırpmalar yapmış. 32GB GDDR7 kapasiteli 384-bit bellek 24GB seviyesine indirilmiş. Böylece 1.4TB/s altında bir bant genişliğine düşüyor.

    Ayrıca 21760 olan çekirdek sayısı da 14080 olarak revize ediliyor. Bu kırpmalarla GeForce RTX 5090D ekran kartı önemli bir performans kaybına uğruyor. Bu haliyle ekran kartının RTX Pro 5000 modeline benzediği de ifade ediliyor. Kırpılmış GeForce RTX 5090D ekran kartının Temmuz sonu ya da Ağustos ayı başında Çin’de satışa sunulması bekleniyor. 

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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