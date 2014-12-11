Logitech Bluetooth Audio Adapter Test Masamızda

Haber Editörü
Logitech'in ses sistemlerini kablosuz sistemlere dönüştüren yeni seri bluetooth adaptörünü inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Protokol: Bluetooth 3.0
Desteklenen Bluetooth profili: A2DP
Bluetooth Çalışma menzili: 15 metre
Ek girişler: 2
Kontroller: Bluetooth Bağlantılı
Çoklu Bağlantı Desteği:Var
- Ürün boyutları (U x G x Y):
-
- 50 mm x 50 mm x 23 mm
- 0,16 ft x 0,16 ft x 0,07 ft
Kutunun içindekiler:
- Bluetooth ® Audio Adapter
- RCA/3,5 mm kablo
- Güç kablosu
- Kullanıcı belgeleri
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z5500 ile uyumu nasıl olur, teşekkürler..
Samsung HS3000 ürününe bakabilirsin.
hepsiburada.com/...
ayrıca @DH Sezer bey bunuda incelerseniz süper olur. Taşınabilir olması ve şarj süresinin gayet yeterli olması tercih sebebi.
Samsung HS3000 ürününe bakabilirsin.
hepsiburada.com/...
ayrıca @DH Sezer bey bunuda incelerseniz süper olur. Taşınabilir olması ve şarj süresinin gayet yeterli olması tercih sebebi.
Yok yok . Cidden Eski operatör sesi :D :D
Güzel inceleme güzel ürün 10/9
bu konuda logilinkin ürünleri var 80-100TL arası ama kulanan yok. Bu yüzden cesaret edip alamıyoruz.