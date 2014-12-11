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Logitech Bluetooth Audio Adapter Test Masamızda

4 yıl
14,2b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in ses sistemlerini kablosuz sistemlere dönüştüren yeni seri bluetooth adaptörünü inceliyoruz.



Teknik Özellikler


Protokol: Bluetooth 3.0
Desteklenen Bluetooth profili: A2DP
Bluetooth Çalışma menzili: 15 metre
Ek girişler: 2
Kontroller: Bluetooth Bağlantılı
Çoklu Bağlantı Desteği:Var

Ürün boyutları (U x G x Y):
  • 50 mm x 50 mm x 23 mm
  • 0,16 ft x 0,16 ft x 0,07 ft
Kutunun içindekiler:
  • Bluetooth ® Audio Adapter
  • RCA/3,5 mm kablo
  • Güç kablosu
  • Kullanıcı belgeleri

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
merhaba sezer balta ben bu ürünün ilk versiyonunu kullanıyorum ve 3 cihazım var tv bilgisayar ve telefon tv yi kablo ile bağlayabiliyorum ama diğer ikisini tek cihazla bağlayamıyorum o yüzden bunu almak istedim tek bir sorum var iki cihazı da aynı anda kullanabiliyormuyum yani bilgisayar ve telefonu aynı anda eşleştirdiğimde birlikte kullanabilirmiyim
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Whisper 4 yıl
Arkadaşlar ürünü optik kablo ile televizyonuma bağlı z5500 için almayı düşünüyorum rca ve aux arasında kalite farkı var mıdır? Müzik kalitesi bluetooth üzerinden düşer mi?

z5500 ile uyumu nasıl olur, teşekkürler..
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demo22 4 yıl
kulak içi kulaklığımı, kablosuz yapacak bir cihaz olsa daha iyi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla
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zippyengin 4 yıl
@demo22
Samsung HS3000 ürününe bakabilirsin.
hepsiburada.com/...

ayrıca @DH Sezer bey bunuda incelerseniz süper olur. Taşınabilir olması ve şarj süresinin gayet yeterli olması tercih sebebi.
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zippyengin 4 yıl demo22
@demo22
Samsung HS3000 ürününe bakabilirsin.
hepsiburada.com/...

ayrıca @DH Sezer bey bunuda incelerseniz süper olur. Taşınabilir olması ve şarj süresinin gayet yeterli olması tercih sebebi.
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ALLAME.1 4 yıl
Alıyım hemen ..
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tsunamic 4 yıl
Testteki ilk şarkının adını bilen var mı?
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Şapkalı Mantar 4 yıl
tasarımolarak evinhavasına uyabilecekbirestetikte olduğunu görebiliyoruz.
Yok yok . Cidden Eski operatör sesi :D :D
Güzel inceleme güzel ürün 10/9
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meego 4 yıl
sadece alıcı özellği var, keşk verici özelliğide olsaydı bu sayede tvdeki sesi bluetooth kulaklığımıza aktarabilirdik.
bu konuda logilinkin ürünleri var 80-100TL arası ama kulanan yok. Bu yüzden cesaret edip alamıyoruz.
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