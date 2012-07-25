Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!"

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda araba yarışı severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Logitech'in Driving Force GT isimli direksiyonunu inceliyoruz. Geri tepkime desteği, yüksek malzeme kalitesi ve PC yanında Playstation 3 ile de çalışabiliyor olması Driving Force GT'nin öne çıkan özellikleri arasında.
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Bu arada bende 2 ayağımı da kullanırım. Diğer türlü hem vakit kaybına hemde sağ ayak kas ağrısına neden olur.
Karting de sadece sağ ayağını kullanan var mı acaba? :)
bu yorumu bi yerden hatırlıyorum ama
aynen hatırlıyorum 119 lira falandı. şimdi 300 küsür manuel vites olsa 2.elden falan alırdım manuel vites daha eğlenceli ve gerçekçi olur ya...