Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!"

Bu videomuzda araba yarışı severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Logitech'in Driving Force GT isimli direksiyonunu inceliyoruz. Geri tepkime desteği, yüksek malzeme kalitesi ve PC yanında Playstation 3 ile de çalışabiliyor olması Driving Force GT'nin öne çıkan özellikleri arasında.

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