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Logitech Driving Force GT Direksiyon video inceleme "Yarışa Hazırlanın!"

6 yıl
55,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda araba yarışı severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Logitech'in Driving Force GT isimli direksiyonunu inceliyoruz. Geri tepkime desteği, yüksek malzeme kalitesi ve PC yanında Playstation 3 ile de çalışabiliyor olması Driving Force GT'nin öne çıkan özellikleri arasında.
 

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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Hemen alicagim bu direksiyonu
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karakaya_o 6 yıl
Abi ne kadar kastınız ya. Yorumlar hep pedala basmayla ilgili. sizene yani adam belki o anki piskolojiyle öyle sürmek istedi. Şu forumun en sevmediğim huyu ışte ya.
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nec85 6 yıl
Sol ayak freni diye bir teknik var ama simulasyondan ve yarış dünyasından uzak insanların bilmemesi normal
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DH Misafiri 6 yıl
artık şu programlara başlarken isim söylemeyi bıraksanız zaten isminiz yazıyor her video da isim söylemek komik oluyor :)
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ozan_26 6 yıl
tek ayakla oyun mu oynanır + direksiyonu denediğiniz oyuna bakın [>:]
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DH Misafiri 6 yıl
Çok kötü bir inceleme olmuş böyle bir direksiyonu,Dirt 3 gibi berbat bir oyunla test edip hemde araç dışı kameradan sürerek,bir de üzerine yetmez gibi tek ayak pedal kullanarak.Resmen snopy'nin dandik direksiyonu muamelesi yapılmış.Böyle bir direksiyon alıyorsanız oynamanız gereken oyunlar rfactor gibi richard burns gibi simülasyon oyunlarıdır :)
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Celalll 6 yıl
140 tl'ye 2. El almıştım. 2 sene kadar oldu. İyiki de almışım.
Bu arada bende 2 ayağımı da kullanırım. Diğer türlü hem vakit kaybına hemde sağ ayak kas ağrısına neden olur.
Karting de sadece sağ ayağını kullanan var mı acaba? :)
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chatlaxs 6 yıl
vatanda 127 liramı neydi vakti zamanında %25 olsun 90a falan alırım diye beklerken nolduysa fiyatı birden çıktı
90a düşerse diye bekliyorum hala
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rdf 6 yıl
bu sefer verdikleri tüm sözleri tutacaklar herhalde :)
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DH Misafiri 6 yıl
bende var kullanıyorum ve memnunum
bu yorumu bi yerden hatırlıyorum ama
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Carfreak 6 yıl
direksiyon çıktıkdan 3 sene sonra inceleme geldi
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DH Misafiri 6 yıl
Arabasever :D Yanlış kullanılmış kelime.
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kralexx42 6 yıl
Bu ürünün incelemesi neden bu kadar geç geldiki
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HerZamankinden 6 yıl
zamanında 100 lirayken almadık sonra ülkede stok bitti tekrar geldiginde 250-300 lira oldu dahada düşmedi.şahsen g27 e 900-1000 vermek yerine bunu aldım 900 derece dönebiliyor 50-100 liralık direksiyonlarla kesinlikle bir tutulmaması gereken bir alet.
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karakaya_o 6 yıl HerZamankinden
onur3014

zamanında 100 lirayken almadık sonra ülkede stok bitti tekrar geldiginde 250-300 lira oldu dahada düşmedi.şahsen g27 e 900-1000 vermek yerine bunu aldım 900 derece dönebiliyor 50-100 liralık direksiyonlarla kesinlikle bir tutulmaması gereken bir alet.

aynen hatırlıyorum 119 lira falandı. şimdi 300 küsür manuel vites olsa 2.elden falan alırdım manuel vites daha eğlenceli ve gerçekçi olur ya...
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