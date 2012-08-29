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Logitech G35 oyuncu kulaklığı video inceleme

6 yıl
29,5b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in Gaming yani oyuncu serisine ait kablolu kulaklıgı g35'i inceliyoruz.
 

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MİNECRAFT CI 2 4 yıl
sakasukofakko
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DH Misafiri 4 yıl
Musakka, Penta ile bizzat iletişime geçtim. Seninle aynı şekilde bende birçok defa penta ile iş yaptım, sonunda hepsinde bir şekilde düzelttiler lakin bu süreçte ciddi anlamda uğraştırdıktan ve yasal olarak onlara başka yol bırakmadığımdan sonra bunu yaptılar. Örneğin mouseumu tuşlarından biri çalışmıyor diye gönderdim iki hafta sonra tamir edildi diye geri yollandı o tuş tamir edilmiş fakat tekerleği tamamen çalışmıyor, lazeri tekliyor üst kapağı da zarar görmüştü. Bu hale getirip geri göndermişler. Bende ertesi gün serviste bu hale getirilmiş diye raporlu olarak gönderince yenilemek zorunda kaldılar. Bir arkadaşımda klavyesi ile bu tip bir sorun yaşadı bariz üretim hatasına kullanıcı hatası dediler, Tüketici kurulundan rapor aldıktan sonra ücret iadesi yapıldı. Yasal olarak sıkıştırılmadan iş yapmıyorlar böyle bir firmaya kullanıcı dostu diyemezsin. Şu an aynı sorunu g35 için yaşıyorum. Şikayet sitelerinde boş şikayetlerin olması hepsinin böyle olduğu anlamına gelmez. Ayrıca penta gibi şirketlerin uyguladığı bu hukuğu sündüren yapı bilgi üniversitesi gibi hukuk fakültelerinde derslerinde konu olarak bile gösteriliyor. Yapacağın ufak bir araştırmayla bunun hakkında fazlasıyla bilgi bulabilirsin.
Şu anki hakkında örneğide vereyim 150 dolarlık ürünün iki plastik parçasına 105 dolar istendi nedenini sorduğumda verilen cevap şuydu;
"Bu ürünün hasarlı parçalarının değiştirilmesi içinde yeni bir ürün komple parçalanacaktır. Onarım fiyatı da bu istinaden yüksektir." Bu bakış açısı durumu anlaman için yeterli olur umarım.
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DH Misafiri 4 yıl
Kulaklık hakkında baya bir övgü var lakin övgüleri giderlerini karşılayacak boyutta değil. Gerçekçi olalım;
- Kulaklığın malzemesi bütün olarak sanıldığı kadar sağlam değil iç tarafındaki kulaklığı tutan iki iç parça çok dayanıksız ve çoğu kullanıcıda 2 ayda parçalanıyor. (G35 broken yazarsanız aynı parçanın kırıldığı tonla resim örneğini googleda bulabilirsiniz)
- Türkiyede logitechin resmi firması Penta teknoloji. Firmada müşteri memnuniyeti sıfır. Şikayetvar gibi müşteri sitelerini ve firmanın müşteriye yaklaşımını görmeden logitech ürünü almamanızı öneririm.
- Oluşacak herhangi bir ürün problemine ilk etapta kesinlikle kullanıcı hatası diyorlar, sizi tüketici kurullarında süründürmeyi hobi edinmiş durumdalar.
Eğer bu ürüne bu kadar para ayırabiliyorsanız üstüne 50 lira daha koyup çok daha kaliteli ve dağıtımcısı müşteri yanlısı bir markadan almanızı öneririm.
1 Yanıt Yanıtla
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musAKka 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Kulaklık hakkında baya bir övgü var lakin övgüleri giderlerini karşılayacak boyutta değil. Gerçekçi olalım;
- Kulaklığın malzemesi bütün olarak sanıldığı kadar sağlam değil iç tarafındaki kulaklığı tutan iki iç parça çok dayanıksız ve çoğu kullanıcıda 2 ayda parçalanıyor. (G35 broken yazarsanız aynı parçanın kırıldığı tonla resim örneğini googleda bulabilirsiniz)
- Türkiyede logitechin resmi firması Penta teknoloji. Firmada müşteri memnuniyeti sıfır. Şikayetvar gibi müşteri sitelerini ve firmanın müşteriye yaklaşımını görmeden logitech ürünü almamanızı öneririm.
- Oluşacak herhangi bir ürün problemine ilk etapta kesinlikle kullanıcı hatası diyorlar, sizi tüketici kurullarında süründürmeyi hobi edinmiş durumdalar.

Eğer bu ürüne bu kadar para ayırabiliyorsanız üstüne 50 lira daha koyup çok daha kaliteli ve dağıtımcısı müşteri yanlısı bir markadan almanızı öneririm.

Açıkçası Penta ile ilgili yorumunuza şahsen katılmıyorum. Birçok Logitech ürünü kullandığım için şimdiye kadar 4-5 kere Penta ile iletişime geçtim ve hepsinden de memnuniyetle ayrıldım. Ya bozuk ürünü değiştirdiler, ya tamir ettiler, ya da para iadesi yaptılar. Hatta bunlardan 2 tanesi bildiğiniz kullanıcı hatasıydı. Ben ücretli tamir diye düşünürken direkt değişim yaptılar. Zaten Logitech ürünlerine daha yakın olmamın en büyük sebeplerinden biri de bu. Çevremdeki insanların da özellikle Logitech konusunda garanti sebebiyle daha huzurlu olduklarını söyleyebilirim.

Ayrıca şikayetvar gibi sitelerde her firma için haklı ya da haksız onlarca şikayet bulabilirsiniz. En güvenilir firma dediğiniz firma için bile sürüyle şikayet olabiliyor.

Penta'nın hatası elbette olacaktır ancak bunu genele yaymak çok doğru değil diye düşünüyorum. Yine de bir derdiniz varsa bunu kullanıcıyla paylaşmanız insanları aydınlatma konusunda iyi olacaktır.

Saygılar.
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DH Misafiri 5 yıl
usb girişi ile ps3 e uyum sağlarmı bilen arakaşların cevaplarınızı bekliyorum...
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Yalan Onlar İnanma 6 yıl
GameX fuarında kazanmıştım geçen sene. Halen kullanıyorum. Her gün sürekli kullanıma rağmen çizik, soyulma vb. deformeler hiç yok. Halen sıfırdan farksız görünüyor. Malzeme kalitesi çok iyi diyebilirim.
Oyunlarda sesler birbirinden çok net ayırt edilebiliyor. Kulağınız da iyiyse düşmanın geldiği yeri, uzaklığı çok net tespit ediyorsunuz.
Bol patlamalı, efektli filmler için arada sesin bozulduğunu hissediyorsunuz. Ben bu tür filmler izlemediğim için sorun yok.
Ses seviyesi iyi sayılabilir. Kulaklığı çıkarıp masaya koyuyorum ve bazen böyle müzik dinliyorum. Dışarıdan gelen sesleri duymanız imkansız ama dışarı çok ses veriyor. Bu yönden eksi oy aldı benden.
Müzik için beni tatmin ediyor. Ekolayzır ile bass seviyesini sona getirdiğinizde ve son ses açtığınızda kulaklık bayağı bir sallanıyor. Müziğe kaptırıp koptuğum da oluyor :D 320p üzeri müziklerde bozulma yaşanmıyor ama müzik kalitesi düşerse ve son ses seviyesine getirirseniz bozulmayı hissedebilirsiniz.
Kulaklığın yanındaki tuşlar zaten harika.
300-350 lira vermeye değer mi? Değer bence.
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mertov 6 yıl
G35 kullanıcısı olarak ürünün benim için artıları
+ Oyun için mükemmel ayak seslerini çok rahat ayırt edebiliyorum. Battlefield'ı şölene dönüştürüyor
+ HD filmler için mükemmel denmez ama çok iyi diyebilirim. Çok şiddetli patlamalar hariç ses bozulmuyo ve sinema hissi veriyor
+ Ses yalıtımı çok iyi yurtta kalıyorsanız veya kulağı çok hassas komşularınız varsa bu ürün tam size göre.
+ Mikrofon mükemmel ötesi alakasız hiç bi sesi karşı tarafa iletmiyo. Çok net bi şekilde sizin sesinizi iletiyo. Steamde kaç sefer sordular mikrofonumu
Eksileri
- Kesinlikle bi müzik kulaklığı değil baslar bozuluyor sonra uğuldamaya dönüşüyor. Müzik için performansı idare ederden biraz daha iyi
- Kafamın şekli normal ama :D 3-4 saatlik kullanımın ardından baş ağrısı yapıyo bazen
- Ses seviyesi bu fiyatta bi kulaklık için bence düşük tamam ses çok net geliyor ama ben daha bi gümbür gümbür bekliyodum açıkçası
- stereo modu çok kötü 7.1 alıştım diye mi bilmiyorum 2.0 modu çöp gibi geliyor
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MxFxOx 6 yıl
Bu kulaklığı bende kullanıyorum oyun amaçlı en iyi kulaklıklardan ses seviyesi 7.1 desteği cevresel sesi çok iyi yansıtıyor kulaklığı streo moddo hiç kullanmadım gerek duymuyorsunuz surroun acıkken ses bana daha iyi gibi geldi genede muzik amaçlı değil flim ve oyularda çok iyi ,tek kötü tarafı padlarin derisi bende soyuldu değiştiribilyor olması iyi ama kutudan sadece kafa bandının yedeği var Türkiye'de Logitech yedek malzemelerini bulmak da zor
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DH Misafiri 6 yıl
usb ses kartını kulaklık içine dahili olarak gömmek yerine kulaklık 3.5mm jack larden ayrılabilir şekilde takıp çıkarılabilir usb şekilde yapsalardı daha iyi olurdu. Adam gitmiş acımamış daha iyi ses kalitesi alacağım diye 150$ 'a ses kartı almış bu kulaklıkta ordan ses çıkışı alması hayal.
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
bir snopy veya skypal değil...!
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