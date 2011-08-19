Logitech'den iPad 2 için katlanabilir klavye

Tablet piyasasının iki yıldır göz kamaştıran yükselişi üretici firmaları bu alanda üretim yapmaya zorunlu hale getiriyor. Tablet üretimi kadar tablet aksesuarları da aynı oranda ilgi görüyor. Aksesuar pazarında en büyüklerden birisi Revue adlı internet TV kutularıyla hayal kırıklığına uğrayan Logitech firması.





Firma iPad 2 için katlanabilir bir klavye hazırladığını duyurdu. Ekran üzerinde yazı yazmaktan hoşlanmayanlara hitap eden bu ürün iki parça olarak katlanabiliyor ve parçalar birleşerek tam bir QWERTY klavye oluşturuyor. Ekstra dock çıkışları veya batarya gibi destekleri bulunmuyor.





Klavye ekranı hiç bir yerinden işgal etmediği için kullanım esnasında Smart Cover kılıfı da iPad 2’nin üzerine konabiliyor. Klavye bir aparat şeklinde iPad 2’nin arka kısmına monte ediliyor ve açılmadan da kullanılabiliyor. Kullanım açısı iPad’de en iyi yazı yazılacak şekilde ayarlanmış. Bağlantı arabirimi ise Bluetooth. Klavye katlandığında otomatik olarak kendini tasarruf moduna alıyor. Klavye USB üzerinden şarj oluyor. Ekstra pil kullanmaya gerek yok.





Ancak klavye biraz dengesiz ve sert bir kullanım hissi uyandırıyor.





Klavyenin satış fiyatı 129.99$ ve ön siparişe sunulmuş durumda.