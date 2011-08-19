Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech'den iPad 2 için katlanabilir klavye

7 yıl
3,2b
1
9
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech'den iPad 2 için katlanabilir klavye
Tam Boyutta Gör

Tablet piyasasının iki yıldır göz kamaştıran yükselişi üretici firmaları bu alanda üretim yapmaya zorunlu hale getiriyor. Tablet üretimi kadar tablet aksesuarları da aynı oranda ilgi görüyor. Aksesuar pazarında en büyüklerden birisi Revue adlı internet TV kutularıyla hayal kırıklığına uğrayan Logitech firması.

Firma iPad 2 için katlanabilir bir klavye hazırladığını duyurdu. Ekran üzerinde yazı yazmaktan hoşlanmayanlara hitap eden bu ürün iki parça olarak katlanabiliyor ve parçalar birleşerek tam bir QWERTY klavye oluşturuyor. Ekstra dock çıkışları veya batarya gibi destekleri bulunmuyor. 

Klavye ekranı hiç bir yerinden işgal etmediği için kullanım esnasında Smart Cover kılıfı da iPad 2’nin üzerine konabiliyor. Klavye bir aparat şeklinde iPad 2’nin arka kısmına monte ediliyor ve açılmadan da kullanılabiliyor. Kullanım açısı iPad’de en iyi yazı yazılacak şekilde ayarlanmış. Bağlantı arabirimi ise Bluetooth. Klavye katlandığında otomatik olarak kendini tasarruf moduna alıyor. Klavye USB üzerinden şarj oluyor. Ekstra pil kullanmaya gerek yok.

Ancak klavye biraz dengesiz ve sert bir kullanım hissi uyandırıyor.

Klavyenin satış fiyatı 129.99$ ve ön siparişe sunulmuş durumda.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
northernlights 7 yıl
Fiyatı aşırı pahalı yoksa gayet güzel iş çıkarmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 7 yıl
baya güzelmiş ama alınmaz ki o fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OvernightSensation 7 yıl
gerçekten çok iyi yalnız fiyatı tuzlu malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 7 yıl
güzelde aşırı pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 7 yıl
hic hosuma gitmedi :S ios 5 de zaten klavyeye el atiyorlar gereksiz bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Logitech yine yapmış,kalitesini bir kez daha ortaya koymuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Varminaard 7 yıl
1 liraya imal et sattıgın fıyata bak.. niye kimse yapmadı cunku ilk yapan sizsiniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Besiktask34 7 yıl
süper olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Geleceğin teknolojisi LED Aydınlatma hakkında her şey 7 yıl İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj] 7 yıl TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim