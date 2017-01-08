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Logitech'ten akıllı kamera "Logi Circle"

2 yıl
14,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in ev güvenliği için geliştirdiği Logi Circle, bulut tabanlı yetenekleri ile ilgi çekici bir kamera. Full Hd kayıt yapan kamera, eve gelip giden kişileri yüzlerinden tanıyabiliyor.

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Gencbeyiin 2 yıl
Bu sistem sadece verileri toparlıyor buluta doğru gönderiyor , internet gittiğinde gümler
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swat882 2 yıl
Reklam neden geçilmiyor acaba? Yapma Dh lütfen yapma.
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ercet67 2 yıl
video baslamadan once REKLAMI GEC butonundaki hileyi hic yakisdiramadim donanim haber ekibine. reklami gec butonuna basar basmaz asil reklama yonleniyoruz..! gercekden bu tarz hile ler yaniltmalar beni cok kizdiriyor.
buraya bu sikayetimi yazmak istedim.
umarim bu yorumumu silmez ve degerlendirirsiniz..!
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likeablex 2 yıl
200$ hadi ucuz diyelim. Eee Mesut bey her ay üye olmayı hesaba katmıyorsunuz. O para olmuyor mu?
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DH Misafiri 2 yıl
bu urunu begenen var mi merak ediyorum, sahsen bana bedava verseler (hediye falan gelse) gene ayda 10 dolar veripte kullanmam
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Project Scorpio 2 yıl Speed-Step
Hocam bu cam geçen sene çıkmıştı
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-Oxy.gen- 2 yıl
mobilden videoyu izleyemedim.
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tugares 2 yıl
Anlamadığım bu hacker denen adam Logitech firmasının bulut sunucusunu hackleyemiyor mı? İnsanları evde izlemenin yeni bir yöntemi gibi geldi bana.
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Spider_hip 2 yıl
Yani kameranın çalışması için ayda 4 dolar özelliksiz haline ya da 10 dolar az daha gelişmiş haline para veriyor olmamız gerekiyor. Tabi bunun karşılığında kamerayı da bedava verdiklerini sanmıyorum.
Yemişim böyle güvenliği, senede 120 dolar verecem, kendime intranet kurarım.
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