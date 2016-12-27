Logitech'ten sessiz fareler "M220 ve M330 inceleme videosu"

Logitech'den sessizliğe odaklanan dizüstü fareleri M220 ve M330 test masamızda. Bakalım etraftakileri rahatsız etmeden çalışma olanağı veren fareler gerçekten fark yaratıyorlar mı?

M220 ve M330, görünümleri yanında pil süreleriyle de birbirlerinden ayrılıyorlar.





M220, tek AA pil ile 18 ay boyunca çalışmayı sürdürebilirken, M330’da bu süre 24 ay olarak belirtilmiş. Tabi testimiz boyunca bu süreleri birebir test etme şansımız olmadı.

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Ürünlerin plastik kutularını makas veya benzeri herhangi bir kesici alete ihtiyaç duymadan açabiliyorsunuz.



M220, oldukça kompakt bir yapıya sahip. Fareyi kutudan çıkarttıktan sonra çalışması için hemen arkasında yer alan kağıdı çekip çıkartmanız yeterli oluyor. Beraberinde çalışması için gerekli 1 adet AA pil ücretsiz olarak sunuluyor. Fareyi uzun süreli kullanmayacağız zamanlarda artıkdaki düğme ile kapalı konuma getirebiliyorsunuz. Ürünlerin plastik kutularını makas veya benzeri herhangi bir kesici alete ihtiyaç duymadan açabiliyorsunuz.M220, oldukça kompakt bir yapıya sahip. Fareyi kutudan çıkarttıktan sonra çalışması için hemen arkasında yer alan kağıdı çekip çıkartmanız yeterli oluyor. Beraberinde çalışması için gerekli 1 adet AA pil ücretsiz olarak sunuluyor. Fareyi uzun süreli kullanmayacağız zamanlarda artıkdaki düğme ile kapalı konuma getirebiliyorsunuz.

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Siyah ve kırmızı renklerle bezeli sert plastikten imal edilmiş kasaya sahip olan farede ergonomiden çok taşınabilirlik hedeflenmiş. Büyük elli kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissedebilirler. Siyah ve kırmızı renklerle bezeli sert plastikten imal edilmiş kasaya sahip olan farede ergonomiden çok taşınabilirlik hedeflenmiş. Büyük elli kullanıcılar uzun süreli kullanımlarda rahatsızlık hissedebilirler.

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Bilgisayar ile haberleşmesini Logitech’in nano usb alıcısı üzerinden sağlayan fare, 10 metre mesafeye kadar kesintisiz çalışma imkanı sunuyor. Bilgisayar ile haberleşmesini Logitech’in nano usb alıcısı üzerinden sağlayan fare, 10 metre mesafeye kadar kesintisiz çalışma imkanı sunuyor.

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Sağ, sol ve kaydırma tekerine basarak kullandığımız orta tuş haricinde herhangi ek fonksiyon tuşuna yer verilmeyen farede kaydırma tekeri sekmeli yapıda.



Fare için Logitech’in sessizliğe odaklandığı seride yer alıyor dedik dilerseniz şimdi standart bir fare ile tıklama sesini karşılaştıralım. Sağ, sol ve kaydırma tekerine basarak kullandığımız orta tuş haricinde herhangi ek fonksiyon tuşuna yer verilmeyen farede kaydırma tekeri sekmeli yapıda.Fare için Logitech’in sessizliğe odaklandığı seride yer alıyor dedik dilerseniz şimdi standart bir fare ile tıklama sesini karşılaştıralım.

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Evet Logitech’in hedefine ulaştığını söyleyebiliriz. 1000dpi tarama çözünürlüğüne sahip olan algılayıcı da görevini oldukça iyi bir şekilde yerine getirebiliyor. Bir çok yüzeyde mousepade ihtiyaç duymadan fareyi kullanabiliyorsunuz. Fakat parlak yüzeylerde ne yazık ki sensör sorun yaratıyor ve mousepad kullanmanız gerekiyor.



75 gram ağırlığı ve boyutlarıyla M220, çantasında az yer kaplayacak taşıması kolay fare arayanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Evet Logitech’in hedefine ulaştığını söyleyebiliriz. 1000dpi tarama çözünürlüğüne sahip olan algılayıcı da görevini oldukça iyi bir şekilde yerine getirebiliyor. Bir çok yüzeyde mousepade ihtiyaç duymadan fareyi kullanabiliyorsunuz. Fakat parlak yüzeylerde ne yazık ki sensör sorun yaratıyor ve mousepad kullanmanız gerekiyor.75 gram ağırlığı ve boyutlarıyla M220, çantasında az yer kaplayacak taşıması kolay fare arayanlar için iyi bir alternatif oluşturuyor.

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Simetrik yapısı nedeniyle sağ ve sol elle kullanmaya uygun olan M220 ile benzer özellikleri taşıyan M330 ise sadece sağ el için tasarlanmış hatlara sahip.



Bütün teknik özellikleri M220 ile eş olan M330 sadece tasarımı ve pil ömrüyle küçük kardeşinden ayrılıyor. Fare tek pille 24 ay boyunca çalışmayı sürdürebiliyor. Simetrik yapısı nedeniyle sağ ve sol elle kullanmaya uygun olan M220 ile benzer özellikleri taşıyan M330 ise sadece sağ el için tasarlanmış hatlara sahip.Bütün teknik özellikleri M220 ile eş olan M330 sadece tasarımı ve pil ömrüyle küçük kardeşinden ayrılıyor. Fare tek pille 24 ay boyunca çalışmayı sürdürebiliyor.

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Logitech’in nano alıcısı ile bilgisayara bağlanan M330, 10M uzaklığa kadar iletişimi kaybetmeden çalışmayı sürdürebiliyor.



M220’ye nazaran ele daha rahat oturan M330 üzerinde sağ, sol ve kaydırma tekeri orta tuş dışında ek bir fonksiyon tuşuna yer verilmemiş.



M330’un da tuşları M220 ile aynı sessizlikteler. Logitech’in nano alıcısı ile bilgisayara bağlanan M330, 10M uzaklığa kadar iletişimi kaybetmeden çalışmayı sürdürebiliyor.M220’ye nazaran ele daha rahat oturan M330 üzerinde sağ, sol ve kaydırma tekeri orta tuş dışında ek bir fonksiyon tuşuna yer verilmemiş.M330’un da tuşları M220 ile aynı sessizlikteler.

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M220’de kullanılan 1000DPI sensöre yer verilen fare 4K gibi yüksek ekran çözünürlükleri için biraz yavaş kalıyor olsa da 2K ve altı çözünürlüklerde sorunsuz bir şekilde işinizi görüyor. M220’de kullanılan 1000DPI sensöre yer verilen fare 4K gibi yüksek ekran çözünürlükleri için biraz yavaş kalıyor olsa da 2K ve altı çözünürlüklerde sorunsuz bir şekilde işinizi görüyor.

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Amacı dizüstü bilgisayarı ile gittiği yere götüreceği, uzun pil sürelerine sahip, sessiz ve rahat bir fare edinmek olanlar için M330 iyi bir seçenek olacaktır.

Amacı dizüstü bilgisayarı ile gittiği yere götüreceği, uzun pil sürelerine sahip, sessiz ve rahat bir fare edinmek olanlar için M330 iyi bir seçenek olacaktır.