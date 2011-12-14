Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lookout : 2012 yılında Android kullanıcılarını en çok zararlı yazılım, gizli reklam ve veri hırsızlığı tehdit edecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
1
9
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihazların kullanım oranı arttıkça zararlı yazılım ve mobil dolandırıcılık yöntemleri de çeşitlenmeye ve hız kazanmaya başladı. İlk yıllarda sadece Bluetooth üzerinden izinsiz dosya paylaşımı yapan zararlı yazılımlar artık çağrıları kaydediyor, kredi kartı bilgilerini çalıyor veya yanlış hesaplara ödeme yapılmasına sebebiyet veriyor.

Mobil platformların en popüler güvenlik uygulamalarına sahip olan Lookout firması 2012 yılında bizleri bekleyen mobil tehditlerin bir tahmin haritasını yayınladı. 

2011 yılı genelinde Android kullanıcılarını tehdit eden yazılımlarda büyük bir artış yaşandı. Zararlı yazılımlar ise genelde iki kategori altına giriyor. Birincisi veri çalan yazılımlar, ikincisi izinsiz ödeme yapan yazılımlar. 

ABD'de Android kullanıcılarının yüzde 4'ü tehdit altındayken, bu rakam Rusya'da ve İsrail'de yüzde 11'e çıkıyor. 

2012 yılında ise üç farklı trend yükselişte. İlk trend cepcilik olarak tabir edilen kullanıcıyı aldatarak SMS veya çağrı gönderimi yapan zararlı yazılımlar. 2011 yılında 1 milyon dolar çalan bu yazılımın 2012 yılında katlanması bekleniyor. Burada zararlı yazılımlara link veren reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor.

İkincisi Botnet ağları. Botnet ağları spam posta gönderiminde bulunuyor ve bulaştığı PC'yi bir zombi bilgisayara dönüştürüyor. Henüz Android platformunda aktif Botnet ağı bulunamadı ancak pasif olarak bulunduran uygulamalara rastlandı.

Üçüncüsü ise otomatik yeniden paketleme. Bu yolla ücretli bir uygulamayı kıran korsanlar içerisine zararlı yazılımlar yükleyerek yeniden paketliyor ve özellikle üçüncü taraf uygulama mağazaları vasıtasıyla dağıtıyor.

Lookout firması üçüncü parti uygulama mağazalarından uygulama indirirken kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle ne olduğu belli olmayan Kullanıcı Sözleşmesi onaylatmaya çalışan uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor. 

Lookout iOS için de güvenlik uygulamasını yayınlamış durumda. Firma Apple'ın iOS işletim sisteminin de zararlı yazılımların hedefinde olduğunu ve mutlaka tedbir alınması gerektiğini belirtiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sertacarslan 7 yıl
Akıllı telefon kullanıyorsan akıllı da olacaksın kardeşim. Önüne çıkan ne üdüğü belirsiz yazılımları kurmayacaksın.
Yalnız, veri hırsızlığını Google ilk önce kendisi yapıyor (ki bu durum Apple, RIM, Microsoft'ta da bundan farklı değil), bu konuda ne yapılabilir bilmiyorum. Verilerini paylaşmayı kabul ediyor musun diye soruyor, etsen bir türlü, etmesen bir türlü. Etmezsen telefonu kullanamıyorsun neredeyse...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chaghatai 7 yıl
Haberi okuyunca aklıma Merhaba Televole geldi:
"merhaba Ekrem Çukurca haberi" -.-
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 7 yıl
adamlarin urunlerini satmak icin arastirmayi biraz abartmis ya da carpitmis olabilirlr ama,
temelde soyledikleri dogru. google'un buna bir an once el atmasi lazim.
Basimiza gelmedigi icin sanki sorun yokmus gibi dusunuyoruz,
ama -allah korusun- tecrube ettigimizde Gogle'a bin defa laznet okuruz.

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
lookout gibi firmaların etekleri tutuşuyor ondan son kozlarını oynuyorlar google'a karşı .
google yakın zamanda antivirüs uygulamasını tüm kullanıcılra ücretsiz olarak sunacağı için mevcut antivirüs firmalarının android üzerinden saldırıya geçmeleri çok manidar çünkü bende android kullanıyorum ve güvenerek kullanıyorum ve bir sene içinde güvenimi sarsacak hiçbir olumsuz özelliğiyle karşılaşmadım .
bir yandan microsof & nokia , diğer yandan antivirüs firmalarının google üzerinden nema yaplamarına açıkçası şaşırmıyorum hatta bu firmalara zerre kadar güvenmiyorum .
kısa ve öz olarak google babamın şirketide değil ama hakkınıda teslim ederim . bu yorumumun sonrasında fandroid olarak şuçalam yapacak kişilerede sevgilerimi yolluyorum .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yamsuq 7 yıl
Belkide kotu amacli yazilimlari bunlar yayiyor.Lastikleri patlatan lastikci misali...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nato.1979 7 yıl
İşleri güçleri milleti kandırmak bunlada kendi programlarını satmak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
:] 7 yıl
@Menow
Telefonu, camasir makinesini falan filan salla haci. Bizim asil g*t tehlikede, elekttikli battaniye nolcak ? :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
Lookout firmasına göre eminim ki TV'ler ve hatta çamaşır makineleri için bile üst düzeyde güvenlik önlemi alınması gerekiyordur. Ve eminim ki Lookout firması çamaşır makineleri için anti virüs programı geliştirmiştir. Ve bence bunu almalıyız...
Geceleri bazen çamaşır makinemden korkuyorum, alacakaranlık etkisimi yoksa virüs mü bilemedim...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
Bu islem google markete el atana kadar herhalde duzelmiyecek. Ne bekliyorlar anlamiyorum iyice kullanilmaz hale gelmesinimi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Lenovo Ideapad K1 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim