Lookout : 2012 yılında Android kullanıcılarını en çok zararlı yazılım, gizli reklam ve veri hırsızlığı tehdit edecek

Mobil cihazların kullanım oranı arttıkça zararlı yazılım ve mobil dolandırıcılık yöntemleri de çeşitlenmeye ve hız kazanmaya başladı. İlk yıllarda sadece Bluetooth üzerinden izinsiz dosya paylaşımı yapan zararlı yazılımlar artık çağrıları kaydediyor, kredi kartı bilgilerini çalıyor veya yanlış hesaplara ödeme yapılmasına sebebiyet veriyor.





Mobil platformların en popüler güvenlik uygulamalarına sahip olan Lookout firması 2012 yılında bizleri bekleyen mobil tehditlerin bir tahmin haritasını yayınladı.





2011 yılı genelinde Android kullanıcılarını tehdit eden yazılımlarda büyük bir artış yaşandı. Zararlı yazılımlar ise genelde iki kategori altına giriyor. Birincisi veri çalan yazılımlar, ikincisi izinsiz ödeme yapan yazılımlar.





ABD'de Android kullanıcılarının yüzde 4'ü tehdit altındayken, bu rakam Rusya'da ve İsrail'de yüzde 11'e çıkıyor.





2012 yılında ise üç farklı trend yükselişte. İlk trend cepcilik olarak tabir edilen kullanıcıyı aldatarak SMS veya çağrı gönderimi yapan zararlı yazılımlar. 2011 yılında 1 milyon dolar çalan bu yazılımın 2012 yılında katlanması bekleniyor. Burada zararlı yazılımlara link veren reklamlara dikkat edilmesi gerekiyor.





İkincisi Botnet ağları. Botnet ağları spam posta gönderiminde bulunuyor ve bulaştığı PC'yi bir zombi bilgisayara dönüştürüyor. Henüz Android platformunda aktif Botnet ağı bulunamadı ancak pasif olarak bulunduran uygulamalara rastlandı.





Üçüncüsü ise otomatik yeniden paketleme. Bu yolla ücretli bir uygulamayı kıran korsanlar içerisine zararlı yazılımlar yükleyerek yeniden paketliyor ve özellikle üçüncü taraf uygulama mağazaları vasıtasıyla dağıtıyor.





Lookout firması üçüncü parti uygulama mağazalarından uygulama indirirken kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle ne olduğu belli olmayan Kullanıcı Sözleşmesi onaylatmaya çalışan uygulamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.





Lookout iOS için de güvenlik uygulamasını yayınlamış durumda. Firma Apple'ın iOS işletim sisteminin de zararlı yazılımların hedefinde olduğunu ve mutlaka tedbir alınması gerektiğini belirtiyor.