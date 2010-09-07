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Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi

8 yıl
69,7b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Bolumsonucanavari.com'un Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul ile birlikte yakın zamanda piyasaya sürülecek Lost Planet 2'nin güncel ekran kartları üzerindeki performansını değerlendiriyor. Tessellation'ın oyun deneyimine katkıları üzerine konuşuyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sirinbaba 7 yıl
Mesut abi videoların acayip iyi "ailecek severek iziliyoruz abi" :) işin şakası bir yana gerek 6950@6970 olayı olsun burdaki dx11 dx9 arasındaki farkları anlatan videon olsun gerçekten çok iyi hepside,başarılarının devamını dilerim.
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Tolgá 8 yıl
Yorumlara bakılırsa oyun fos ve test için galiba.tam sürümde düzeltilir bence
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DH Misafiri 8 yıl
çüşş dx11
mi???
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:::LOSTPLANET::: 8 yıl
1.oyun pcde deli etmişti beni kontrolü çok kötü geldi boss 'ları aşamadım.bu da böyle olabilir. konsolda kontrol daha iyi. gamepadle alakası yok bana göre pcde gamepadle oynasak gene kötü kontrol.
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MxFxOx 8 yıl
Tessellation ancak girintı çıkıntının fazla olduğu objelerde fark edilibiliyor.Tessellation dx11 kadar fark oluşturmasada bence güzel ama ekran kartını bu kadar zorlamaya değmez boşuna fsb kaybı olur.oyunlarda daha çok fizik ve ışık efeklerine yönelseler daha iyi olurdu.Crysis bu konuda bir numara ilk videosunda ağaçların yapraklarını uçuşan mermilerin etkilemesi beni mest etmişti.
farcray 2 ve crysis görsel açıdan en güzel oyunlardan biri tesellation ve diğer tekn. bu oyunlarda bence daha iyi anlaşılır.
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byMaMe 8 yıl
Öncelikle çok güzel bir tanıtım videosu olmuş ve birde şunu isteye bilirmiyim bu video da ki kullandığınız video efekt programının ismini söylermisiniz
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musAKka 8 yıl
İlk oyun güzeldi aslında ancak ikinci yapımdan aynı zevki almayacağımız aşikar. Bir PC kullanıcısında bu oyun uzun süre install edilmiş şekilde duracaksa, belli ki daha çok benchmark amaçlı duruyor olacak.


Tessellation, zamanında o kadar reklam yapılmasına rağmen şu ana kadar hiçbir oyunda etkisini gösteremedi, belki Crysis 2'ye kadar da göremeyeceğiz (-ki Crysis 2'de belli etmesi konusunda ciddi şüphelerim var).
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TELESCOPE 8 yıl
tanıtım olarak harika olmuş teşekkürler.
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Formel 8 yıl
Mısır patlağı bir oyun ateri oyunları gibi.İlki berbattı ikincisi ondan da berbat olduğunu gördük.Mümkünse gelmesin.Konu anlatımı yok aptal aptal yaratıklar oynanış zaten 15 yılkı atarilerden farksız .Stres bile atılmaz. Bu oyuna hiç boşuna tessellation eklemeye uğraşamasaylarmış. Suyun dışında bir etkisi yok şekli şemali belli olmayan girintili çıkıntılı yaratığa bir kaç giriniti çıkıntı ekleniyor ama performansı küt yarı yarıya düşürüyor. En baba ekran kartını alıcam sırf bu farkına bile varılmayacak özellik için 30-40 fps alıcam he? Hele hele bu oyun için:)))) Yav uzak dursun.
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cestvrai 8 yıl
öyle bişey yok. yeni konsollar çıkmadan oyunlar "daha fazla" dx11 desteklemeyecekler.

konsollarla tesellation'un bir alakası yok. shader model 6.0 gibi birşey desen anlarımda.
Crysis 2 takımı bile tesellation haritaları üzerinde çalışıyormuş zira ondan oyun ertelendi..

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M@U 8 yıl
İzleyelim bakalım. Aslında tessellation mevzusunu tartışmak istiyorum ama forumdaki çok bilgili(!) arkadaşlardan korkuyorum. Neyse gece hazırlayıp konu açayım, bakalım millet ne düşünüyor.

Ekleme: İzledim ve şahsi deneyimlerimi teyit eden bir video olarak yorumladım. Tessellation'ın büyük getirileri yok. Benchmark'ta oynanabilirlik berbat görünüyor ve grafikler de çok iyi değil.
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Kissed by Fire 8 yıl
Bu oyunun PCye çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum doğrusu. Multiplayer programında bir konsolda tanıtımı vardı ve hayran kalmıştım.

Şaşırdım doğrusu videoda hep düşük puan aldığından falan bahsedilmiş. Bir de Nvidia kartımız yok bu oyun bize göre değil o zaman..
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