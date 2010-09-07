Lost Planet 2, Ekran kartları ve Tessellation üzerine söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi'nin bu bölümünde Bolumsonucanavari.com'un Genel Yayın Yönetmeni Erdinç İyikul ile birlikte yakın zamanda piyasaya sürülecek Lost Planet 2'nin güncel ekran kartları üzerindeki performansını değerlendiriyor. Tessellation'ın oyun deneyimine katkıları üzerine konuşuyoruz.
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mi???
farcray 2 ve crysis görsel açıdan en güzel oyunlardan biri tesellation ve diğer tekn. bu oyunlarda bence daha iyi anlaşılır.
Tessellation, zamanında o kadar reklam yapılmasına rağmen şu ana kadar hiçbir oyunda etkisini gösteremedi, belki Crysis 2'ye kadar da göremeyeceğiz (-ki Crysis 2'de belli etmesi konusunda ciddi şüphelerim var).
konsollarla tesellation'un bir alakası yok. shader model 6.0 gibi birşey desen anlarımda.
Crysis 2 takımı bile tesellation haritaları üzerinde çalışıyormuş zira ondan oyun ertelendi..
Ekleme: İzledim ve şahsi deneyimlerimi teyit eden bir video olarak yorumladım. Tessellation'ın büyük getirileri yok. Benchmark'ta oynanabilirlik berbat görünüyor ve grafikler de çok iyi değil.
Şaşırdım doğrusu videoda hep düşük puan aldığından falan bahsedilmiş. Bir de Nvidia kartımız yok bu oyun bize göre değil o zaman..