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Luc Besson’un etkileyici filmi için ilk fragman geldi

Luc Besson’un yeni filmi Valerian and the City of a Thousand Planets için ilk fragman geldi. Bilim kurgu ve aksiyonu mükemmel bir şekilde birleştiren yapım Temmuz ayında vizyona girecek.
2 yıl
5,2b
1
26
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Luc Besson’un etkileyici filmi için ilk fragman geldi
 

Leon ve Beşinci Element gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni efsane isim Luc Besson, yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor. Valerian and the City of a Thousand Planets filmi için ilk fragman geldi.

Luc Besson’un yeni filmi bir Fransız çizgi roman serisine dayanıyor. Valérian and Laureline adındaki bilim kurgu odaklı çizgi roman serisi ilk kez 1967 yılında yayınlandı ve 40 yıldan fazla raflarda kaldı. Çizgi roman, Valérian ve Laureline adındaki iki hükümet ajanının zamanda yolculuk yaparak evrende düzeni sağlamasını konu ediniyor.

Film de benzer bir hikayeden yola çıkıyor. Valérian ve Laureline, binlerce ırkı barındıran Alpha şehrinde evren birliğini tehlikeye atacak risklerin varlığını araştırmakla görevlendiriliyor. Bu görev esnasında da maceradan maceraya atlıyor.

Ayrıca Bkz. "Seçimin asıl galibi Twitter oldu"

Lucy filmi ile bilim kurgu konusunda da iddialı işler ortaya koyabileceğini gösteren Luc Besson, yeni filminde de kendi tarzını en iyi şekilde yansıtıyor. Görsel açıdan etkileyici bir atmosfer sunan filmde, efektler ve senaryo başarılı bir şekilde birleştirilmiş. Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock, Kris Wu gibi yıldızların oynadığı film Temmuz ayında vizyona girecek.



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Stand Alone 2 yıl en beğenilen
Yönetmenin adını ne zaman okusam, Taxi filmindeki şu sahne aklıma geliyor:

2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 1 yıl
Gişede patladı : müthiş yüksek seyirci çekti / hasılat yaptı
Gişede çakıldı : beklenenin çok altında seyirci filmi gördü ve hasılat çok düşük oldu
Başlığıniz hatalı
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DH Misafiri 2 yıl
evt hatun iyiymiş
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Stand Alone 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
evt hatun iyiymiş

?

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Kulak Misafiri 2 yıl
Fragman hoşuma gitti.
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soldier_x 2 yıl
caranın hatrına izlenir başkada izlenmez
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Cessabit 2 yıl
Ben maalesef beğenmedim. :)
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PeYLeR. 2 yıl
2D filmleri 3D'ye tercih ederim. Gözlük ile film seyri, zevki törpülüyor bence Hele birde alt yazılı ise 3D'nin hiçbir esprisi kalmıyor. Yazıyı okuyayım derken 3D efeklerini kaçırıyorum.
Kaldı ki İMAX 3D de içinde görüşüm sabit.
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michael01 2 yıl
Zorla 3d :( filmin kalitesi direk %50 düşüyor.
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MALTHAEL 2 yıl
Güzele benziyor Cara için izlerim .
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FRAPS_TR 2 yıl

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brshr 2 yıl
Rihanna! That's my woman. Oohhh yeah...
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