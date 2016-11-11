Luc Besson’un etkileyici filmi için ilk fragman geldi

Leon ve Beşinci Element gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni efsane isim Luc Besson, yeni filminin hazırlıklarını sürdürüyor. Valerian and the City of a Thousand Planets filmi için ilk fragman geldi.

Luc Besson’un yeni filmi bir Fransız çizgi roman serisine dayanıyor. Valérian and Laureline adındaki bilim kurgu odaklı çizgi roman serisi ilk kez 1967 yılında yayınlandı ve 40 yıldan fazla raflarda kaldı. Çizgi roman, Valérian ve Laureline adındaki iki hükümet ajanının zamanda yolculuk yaparak evrende düzeni sağlamasını konu ediniyor.

Film de benzer bir hikayeden yola çıkıyor. Valérian ve Laureline, binlerce ırkı barındıran Alpha şehrinde evren birliğini tehlikeye atacak risklerin varlığını araştırmakla görevlendiriliyor. Bu görev esnasında da maceradan maceraya atlıyor.

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Lucy filmi ile bilim kurgu konusunda da iddialı işler ortaya koyabileceğini gösteren Luc Besson, yeni filminde de kendi tarzını en iyi şekilde yansıtıyor. Görsel açıdan etkileyici bir atmosfer sunan filmde, efektler ve senaryo başarılı bir şekilde birleştirilmiş. Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Herbie Hancock, Kris Wu gibi yıldızların oynadığı film Temmuz ayında vizyona girecek.



