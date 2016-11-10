Seçimin asıl galibi Twitter oldu

Son dönemde büyüme sıkıntısı yaşasa da aslında Twitter sosyal ağ pazarının kullanıcı sayısına göre en etkileşimli oyuncusu durumunda. Büyük final maçları, gösteri yürüyüşleri veya önemli seçim günlerinde başka hiçbir sosyal ağda görülmeyen haraketlilik Twitter’da görülüyor. Son ABD başkanlık seçimi de bunlardan birisi.

Twitter Rekor Kırdı

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre başkanlık seçimlerinin yapıldığı dün itibariyle 75 milyondan fazla Tweet atıldı. Bu süre içerisinde seçimle ilgili onlarca trend topic oluştu ve altlarında milyonlarca Tweet yer aldı. Bu alanda rekor son olarak 2012 seçimlerinde 31 milyon ile kırılmıştı.

Elbette Twitter’da Hillary Clinton’un 10 milyon, Donald Trump’un da 14 milyon civarında takipçisinin olması etkileşimi arttıran önemli nedenlerden. İkilinin seçim sonrasında paylaştıkları Tweet’ler, trend topic içerisinde en çok beğenilen veya retweet edilen gönderiler arasında yer aldı.

Diğer taraftan Twitter’ın BuzzFeed gibi yayıncılarla ortaklığa giderek canlı video akışları sunması veya espri konusu olacak ilginç enstantanelerin paylaşılması da önemli etkenler arasında.

Ayrıca Bkz.

"iPhone 7 Jet White söylentileri"

Süreç boyunca gelen eleştiriler de yok değil. Özellikle çekişmenin kızıştığı dönemde taraf kullanıcıların birbirine yoğun bir hakaret ettiği görülürken, sonuçlar konusunda manipülasyonların da engellenemediğinden şikayet ediliyor.

1.8 milyar kullanıcıya sahip Facebook da benzer sonuçlara imza atıyor. Seçim süresi boyunca toplamda 115 milyon kişi etkileşimde bulunmuş ve 716 milyon beğeni, gönderi veya yorum atılmış. Seçim videoları ise 643 milyon izleme hiti almış. Uzmanlar Facebook’un kullanıcıların diğer kullanıcılar ile etkileşiminin ön plana çıktığı bir sosyal ağ olduğunu ifade ediyor. Twitter ise herhangi bir kullanıcıdan bilgiler alabileceğiniz ve yakın zamandaki olayları ön plana çıkaran bir sosyal ağ niteliğinde.