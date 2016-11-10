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Seçimin asıl galibi Twitter oldu

Bu yılın en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen ABD başkanlık seçimleri sona erdi ve sonuçlar da beklendiği gibi sosyal medyayı adeta salladı. Twitter bu dönemde önemli bir rekora imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Seçimin asıl galibi Twitter oldu

Son dönemde büyüme sıkıntısı yaşasa da aslında Twitter sosyal ağ pazarının kullanıcı sayısına göre en etkileşimli oyuncusu durumunda. Büyük final maçları, gösteri yürüyüşleri veya önemli seçim günlerinde başka hiçbir sosyal ağda görülmeyen haraketlilik Twitter’da görülüyor. Son ABD başkanlık seçimi de bunlardan birisi.

Twitter Rekor Kırdı

Twitter’dan yapılan açıklamaya göre başkanlık seçimlerinin yapıldığı dün itibariyle 75 milyondan fazla Tweet atıldı. Bu süre içerisinde seçimle ilgili onlarca trend topic oluştu ve altlarında milyonlarca Tweet yer aldı. Bu alanda rekor son olarak 2012 seçimlerinde 31 milyon ile kırılmıştı.

Elbette Twitter’da Hillary Clinton’un 10 milyon, Donald Trump’un da 14 milyon civarında takipçisinin olması etkileşimi arttıran önemli nedenlerden. İkilinin seçim sonrasında paylaştıkları Tweet’ler, trend topic içerisinde en çok beğenilen veya retweet edilen gönderiler arasında yer aldı.

Diğer taraftan Twitter’ın BuzzFeed gibi yayıncılarla ortaklığa giderek canlı video akışları sunması veya espri konusu olacak ilginç enstantanelerin paylaşılması da önemli etkenler arasında.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 Jet White söylentileri"

Süreç boyunca gelen eleştiriler de yok değil. Özellikle çekişmenin kızıştığı dönemde taraf kullanıcıların birbirine yoğun bir hakaret ettiği görülürken, sonuçlar konusunda manipülasyonların da engellenemediğinden şikayet ediliyor.

1.8 milyar kullanıcıya sahip Facebook da benzer sonuçlara imza atıyor. Seçim süresi boyunca toplamda 115 milyon kişi etkileşimde bulunmuş ve 716 milyon beğeni, gönderi veya yorum atılmış. Seçim videoları ise 643 milyon izleme hiti almış. Uzmanlar Facebook’un kullanıcıların diğer kullanıcılar ile etkileşiminin ön plana çıktığı bir sosyal ağ olduğunu ifade ediyor. Twitter ise herhangi bir kullanıcıdan bilgiler alabileceğiniz ve yakın zamandaki olayları ön plana çıkaran bir sosyal ağ niteliğinde. 

 

http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/11/08/election-winner-twitter/93509896/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Facebook bu konuda hiçbir zaman Twitter ile boy ölçüşemez. İki platformun da genel profil kitlelerine bakmak yeterli. Birinde yemek, düğün, piknikte yaptığı mangalın fotoğraflarını atanlar ve bunları beğenenlerin olduğu bir kitle varken diğerinde gündemi tartışan sesini duyuran bir kitle var.
Facebook bu konuda hiçbir zaman Twitter ile boy ölçüşemez. İki platformun da genel profil kitlelerine bakmak yeterli. Birinde yemek, düğün, piknikte yaptığı man...
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gcb1903 3 yıl
Şimdi ırkçı, mezhepçi, barbar Conan'ı çıkartalım yerine Rte'yi koyalım. Sonra Pkk destekçisi Clinton'u çıkartalım yerine KK'yı koyalım.
Geri kalan senaryo aynı lan. 1 kasımı al 8 kasım yap. Bildiğin aynı olum. Turizm merkezleri, dünyaya açılan limanlar KK, genelde denizden uzak yerler, turizm gelişmemiş yerle Rte.
Bildiğin aynı senaryo. Yine bir tarafta Stk, sendika, büyük şirketler, sanatçılar bir tarafı aşırı ötekileştiriyor, ne kadar faşist olduğunu, o gelirse hayatın duracağını anlatıyor, diğer tarafta anketler doğruyu tutturamıyor.
Resmen ben bu filmi izledim dedim.
Türkiye'den defolup gitmek başlığını dolduranlar orada da Abd'den defolup gitmeyi düşünüyor.
Aynı lan ben sadece biz piyonuz onlar yapıyor sanıyordum meğer onlarda piyonmuş. Nasıl gördüm büyük resmi. :D
Şimdi ırkçı, mezhepçi, barbar Conan'ı çıkartalım yerine Rte'yi koyalım. Sonra Pkk destekçisi Clinton'u çıkartalım yerine KK'yı koyalım.Geri kalan senaryo a...
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cherkesomer 3 yıl
amerika başkanı herzaman kukla olmuştur olmayada devam edecektir. dikduranlarıda deli birine vurdururlar olay kapanır. seçim öncesi atıp tutanlar vaatler hepsi iki günde yalan olur. obama gibi afganistandaki askerler bize külfet onları çekicem der seçimden sonra sayılarını arttırır. herzaman böyle olmuştur amerikayı başkan yönetmez lobiler yönetir. amerikan düzeninin yıkılışı başkan tarafından değil halk tarafından olacaktır.
amerika başkanı herzaman kukla olmuştur olmayada devam edecektir. dikduranlarıda deli birine vurdururlar olay kapanır. seçim öncesi atıp tutanlar vaatler hepsi ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ismailtunasimsek 3 yıl
Al birini vur ötekini, hepsi aynı amaca hizmet ediyor.
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DH Misafiri 3 yıl
ben trump ın kazanacağına emindim. seçim öncesi 1 haftalık süreçte twitter yıkılıyodu resmen, trump lehine bu kadar aktiviteyi görünce anladım durumu ve onca ankete rağmen trump kazanacak diye bir arkadaşla iphone7 sine iddiaya girdik ve ben kazandım :) teşekkürler twitter, teşekkürler trump ;)
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl DH Misafiri
Donald trump kazandırdı hocam
,hayırlı olsun
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Olsun o kadar.
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gcb1903 3 yıl
Şimdi ırkçı, mezhepçi, barbar Conan'ı çıkartalım yerine Rte'yi koyalım. Sonra Pkk destekçisi Clinton'u çıkartalım yerine KK'yı koyalım.
Geri kalan senaryo aynı lan. 1 kasımı al 8 kasım yap. Bildiğin aynı olum. Turizm merkezleri, dünyaya açılan limanlar KK, genelde denizden uzak yerler, turizm gelişmemiş yerle Rte.
Bildiğin aynı senaryo. Yine bir tarafta Stk, sendika, büyük şirketler, sanatçılar bir tarafı aşırı ötekileştiriyor, ne kadar faşist olduğunu, o gelirse hayatın duracağını anlatıyor, diğer tarafta anketler doğruyu tutturamıyor.
Resmen ben bu filmi izledim dedim.
Türkiye'den defolup gitmek başlığını dolduranlar orada da Abd'den defolup gitmeyi düşünüyor.
Aynı lan ben sadece biz piyonuz onlar yapıyor sanıyordum meğer onlarda piyonmuş. Nasıl gördüm büyük resmi. :D
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Mr. Jingles 3 yıl en beğenilen
Facebook bu konuda hiçbir zaman Twitter ile boy ölçüşemez. İki platformun da genel profil kitlelerine bakmak yeterli. Birinde yemek, düğün, piknikte yaptığı mangalın fotoğraflarını atanlar ve bunları beğenenlerin olduğu bir kitle varken diğerinde gündemi tartışan sesini duyuran bir kitle var.
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BekirTemel 3 yıl
ABD nin ne denli önemli olduğunu daha iyi anladım, tüm Dünya bu konuyu konuştu,konuşuyor. Altın günlerinde dahi lafı geçmiştir bu konunun ötesi var mı?
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plutonlu61 3 yıl
Gerçek galib rte
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Yx 3 yıl
"Ayrıca Bakınız
iPhone 7 Jet White söylentileri" :D
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cherkesomer 3 yıl
amerika başkanı herzaman kukla olmuştur olmayada devam edecektir. dikduranlarıda deli birine vurdururlar olay kapanır. seçim öncesi atıp tutanlar vaatler hepsi iki günde yalan olur. obama gibi afganistandaki askerler bize külfet onları çekicem der seçimden sonra sayılarını arttırır. herzaman böyle olmuştur amerikayı başkan yönetmez lobiler yönetir. amerikan düzeninin yıkılışı başkan tarafından değil halk tarafından olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +5
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suslu76 3 yıl cherkesomer
cherkesomer

amerika başkanı herzaman kukla olmuştur olmayada devam edecektir. dikduranlarıda deli birine vurdururlar olay kapanır. seçim öncesi atıp tutanlar vaatler hepsi iki günde yalan olur. obama gibi afganistandaki askerler bize külfet onları çekicem der seçimden sonra sayılarını arttırır. herzaman böyle olmuştur amerikayı başkan yönetmez lobiler yönetir. amerikan düzeninin yıkılışı başkan tarafından değil halk tarafından olacaktır.

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apodur 3 yıl
Seçim sonuçları amerikaya ve israile "hayırlı" diğer tüm dünyaya "hayırsız" olduğu kanaatindeyim.
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