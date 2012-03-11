MPAA, Hotfile için de harekete geçti

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İnternetin en büyük paylaşım sitelerinden Megaupload'un kapatılması ve sahibinin yargı önüne çıkması fikri hakların korunması için mücadele eden birlikleri de cesaretlendirdi.
Amerikan Sinemacılar Birliği - MPAA, diğer bir paylaşım devi Hotfile için Florida bölge mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu. Kısa süre önce birlik, davanın hızlandırılması için yeni bir başvuru daha yaptı. Hotfile hakkında bugüne kadar pek çok dava açılmışken, Hotfile da Warner Bros. firmasını fikri hak mücadelesini kötü emellerine alet ettiği gereçesiyle suçlamıştı.
MPAA, Hotfile platformunun fikri hak ihlali çevresinde kurulan bir hizmet olduğunu ve Megaupload ile aynı çizgide olduğunu belirtiyor. Bu iddiasını MPAA, Megaupload'a karşı da kullanmıştı.
MPAA, Hotfile üzerinden indirilen dosyaların yüzde 90'ının korsan içerik olduğunu belirtiyor. Araştırmanın kaynağı ise Pensilvanya Üniversitesi. Bu bakımdan film şirketlerinin kazancına ve emeklerine darbe vuruyor.
Hotfile bir süredir korsan içerikleri sunucularından siliyor ve fikri hak ihlali yapan kullanıcılarını yasaklıyor. Ancak MPAA, bunun yeterli olmadığını ve bizzat çalışanların hak ihlali yaptığını vurguluyor.
Buna delil olarak ise Hofile çalışanlarının kullanıcılara gönderdiği korsan içerik linklerini barındıran epostalar, ortaklık programı ile ilgili forum tartışmaları ve film stüdyolarında çalışan yöneticilerin ifadeleri gösteriliyor.
Tüm bu konular biraraya toplandığında MPAA, Hotfile'ın kesinlikle kapatılmasını ve verdiği zararın tazmin edilmesini istiyor. Megaupload olayından sonra Hotfile davasının seyri paylaşım platformlarının geleceği açısından önemli bir rol oynayacak.
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Dimi korsan bitsinde 10 tane jet uçağı olsun bi sanatçının vatandaş dandik bir arabayı zor alırkene.
artık uzun vadeli hesap alma yok premiumcular.
premium çoktan öldü.P2P uygulamalara yönelirsek daha iyi olur
Hotfile nasil bitiyor ya? Adamlar zaten korsan politikasindan dolayi bu duruma dustu. Normal veri depolamak icin gayet guzel site. Korsan depolama yapan hocalar parayi vuruyor zaten..
filesonic korkudan sayfayı kapatıp kaçtı. olan da oraya o kadar para yatırana oldu premium için.
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