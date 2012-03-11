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MPAA, Hotfile için de harekete geçti

7 yıl
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27
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük paylaşım sitelerinden Megaupload'un kapatılması ve sahibinin yargı önüne çıkması fikri hakların korunması için mücadele eden birlikleri de cesaretlendirdi.

Amerikan Sinemacılar Birliği - MPAA, diğer bir paylaşım devi Hotfile için Florida bölge mahkemesine dava başvurusunda bulunmuştu. Kısa süre önce birlik, davanın hızlandırılması için yeni bir başvuru daha yaptı. Hotfile hakkında bugüne kadar pek çok dava açılmışken, Hotfile da Warner Bros. firmasını fikri hak mücadelesini kötü emellerine alet ettiği gereçesiyle suçlamıştı.

MPAA, Hotfile platformunun fikri hak ihlali çevresinde kurulan bir hizmet olduğunu ve Megaupload ile aynı çizgide olduğunu belirtiyor. Bu iddiasını MPAA, Megaupload'a karşı da kullanmıştı. 

MPAA, Hotfile üzerinden indirilen dosyaların yüzde 90'ının korsan içerik olduğunu belirtiyor. Araştırmanın kaynağı ise Pensilvanya Üniversitesi. Bu bakımdan film şirketlerinin kazancına ve emeklerine darbe vuruyor.

Hotfile bir süredir korsan içerikleri sunucularından siliyor ve fikri hak ihlali yapan kullanıcılarını yasaklıyor. Ancak MPAA, bunun yeterli olmadığını ve bizzat çalışanların hak ihlali yaptığını vurguluyor.

Buna delil olarak ise Hofile çalışanlarının kullanıcılara gönderdiği korsan içerik linklerini barındıran epostalar, ortaklık programı ile ilgili forum tartışmaları ve film stüdyolarında çalışan yöneticilerin ifadeleri gösteriliyor.

Tüm bu konular biraraya toplandığında MPAA, Hotfile'ın kesinlikle kapatılmasını ve verdiği zararın tazmin edilmesini istiyor. Megaupload olayından sonra Hotfile davasının seyri paylaşım platformlarının geleceği açısından önemli bir rol oynayacak.

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berkkarabacak 7 yıl en beğenilen
Korsan bitecek yakın gelecekte.Bedava film,müzik,oyun yok artık.Sizin yüzünüzden çoğu sanatçının bi jet uçağı bile yok
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Nightmare70 7 yıl
KORSANA HAYIRR!! yoksa nasıl ferrari koleksiyonu yapacak sanatcılar :( Onları kendinizin yerine koyun 1 konserden kazandığınız para ile ancak 1 tane f458 itilia alabiliyorsun oysa ki korsan olmasa 1950'den beri üretilen ferrariler ile koleksiyon yapacak ve kendini mutlu hissedecek
KORSANA HAYIRR!! yoksa nasıl ferrari koleksiyonu yapacak sanatcılar :( Onları kendinizin yerine koyun 1 konserden kazandığınız para ile ancak 1 tane f458 itilia...
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DH Misafiri 7 yıl
berkkarabacak
Korsan bitecek yakın gelecekte.Bedava film,müzik,oyun yok artık.Sizin yüzünüzden çoğu sanatçının bi jet uçağı bile yok

Dimi korsan bitsinde 10 tane jet uçağı olsun bi sanatçının vatandaş dandik bir arabayı zor alırkene.
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mavizaman 7 yıl
hotfile zaten her bi haltı siliyor dosya tutmuyor kullanışsız bir site pek zarar görmeyiz indiriciler olarak.
artık uzun vadeli hesap alma yok premiumcular.
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FX4100 7 yıl mavizaman
mavizaman

hotfile zaten her bi haltı siliyor dosya tutmuyor kullanışsız bir site pek zarar görmeyiz indiriciler olarak.



artık uzun vadeli hesap alma yok premiumcular.

premium çoktan öldü.P2P uygulamalara yönelirsek daha iyi olur
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mstfckmk 7 yıl
Hotfile 6 aylık premium aldıktan sonra dosyaları silmesiyle bitmişti zaten benim için. :D
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acbold 7 yıl
Korsan biterse kazanacakları birşey olacağını sanıyorlar.Ben iddaa ediyorum dünya olarak 1999 yılına geri döneriz.Korsanın yok olması demek arama motorlarının basit içerikler dışında kullanılmaması demek,interneti var eden google diye bir oluşumun zarar etmesi herşeyin kötü gittiğinin göstergesi olacaktır.En basiti bu yönden bakabiliriz.Diğer yönden kim o kadar orjinal ürün alacak ? Korsan bitince biranda dünyanın en zengini olacaklarını zannediyorsanız yanılıyorsunuz,korsan savunmak gibi oldu ama internet doğasının besin zinciri diyelim bunada :)
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0ldboy 7 yıl
Gariban hotfile'dan ne istediler. Nereye saldıracaklarını şaşırdılar iyice.
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YGA 7 yıl 0ldboy
0ldboy
Gariban hotfile'dan ne istediler. Nereye saldıracaklarını şaşırdılar iyice.

Hotfile nasil bitiyor ya? Adamlar zaten korsan politikasindan dolayi bu duruma dustu. Normal veri depolamak icin gayet guzel site. Korsan depolama yapan hocalar parayi vuruyor zaten..
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xLmNt13 7 yıl
Bu işin sonu pek iyi olmayacak (
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uLtRaTRim 7 yıl
NéGRo
Hotfile uzun zaman önce bitmişti zaten kapatılmasına kimsenin üzüleceğini sanmıyorum ama bu davalar diğer file-hostinglerinde gözünü korkutuyor. (filesonic vb.) Torrenta bişey olmadığı sürece korsan bitmez.

filesonic korkudan sayfayı kapatıp kaçtı. olan da oraya o kadar para yatırana oldu premium için.
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alpa07 7 yıl
torentlere bir şey olmasın
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Firaristt 7 yıl
Kusura bakmasınlar da ben yeni çıkan bir albümü, filmi, oyunu daha çıktığı gün veya hafta içerisinde edinebiliyorsam korsana evet derim. Sitelerde suç yok. İsmini değiştir şifre yok dosyaya kolaysa o kadar dosyayı test et...Fiyatlar düşmedikçe(özellikle oyunların) korsana devam...
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escapethelife 7 yıl
Hotfile telif hakları ihlaliyle en çok ilgilenen sitelerin başında geliyor. Açıkçası hotfileın dava edilmesine üzüldüm gerçekten iyi bir hizmet veriyorlardı. Hotfile'a gelene kadar daha nice siteler var dava edilecek Mpaa cidden saçmalamaya başladı.
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