MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak

MSI Titan serisi laptop ailesinin yeni üyesi GT76 Titan, kilitsiz, yani hız aşırtma yapılabilir, masaüstü seviyesi Core i9 işlemciyle geliyor. MSI’ın iddialarına göre sistem, 8 çekirdekli işlemciyi 5GHz hızında işlemciyi aşırı ısınmadan tutabiliyor.

Kısa süre önce masaüstü seviye işlemci ve soketli parçalara sahip olarak karşımıza çıkan Alienware Area-51M modeli, benzer şekilde yine Core i9-9900K işlemcisini kullanıyor. Tıpkı MSI GT76 Titan gibi Alienware modeli de aslına laptop sınıfına girse de pek taşınabilir oldukları söylenemez.

MSI’ın hız aşırtma yapmada sorun yaşamayacağını iddia ettiği laptopu, dört fan ve 11 ısı borusuyla geliyor. Bu sistemi her yerden ısıyı kolayca dışarı atar hâle getirmek için her yerine açılan havalandırma alanlarını görmemek mümkün değil. MSI’ın açıklamasına göre cihaz iki kat daha fazla hava akımı sağlayacak fakat bu bilgide hangi cihazla karşılaştırma yapıldı bilinmiyor.

Bir oyun bilgisayarında en dikkat çeken parça diyebileceğimiz grafik kartı, bu birimde GeForce RTX 2080. Şu an piyasadaki en iyi kart olmayan RTX 2080, yine de ray tracing özelliğine ve tensor çekirdeklerine sahip. Böyle bir kasa içerisinde en azından çoklu grafik kartı yapılandırması ya da RTX 2080 Ti görmek daha iyi olurdu. Her şekilde, bu laptop oyunlar için üst seviye güce sahip.

Tasarımında arabalardan esinlenilen GT76 Titan hakkında henüz bir fiyatlandırma ya da satışa uygunluk bilgisi bulunmuyor. Donanımlara bakarak cihazın son derece pahalı olacağını söylemek ise yanlış olmaz.