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MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak

MSI'ın Titan serisindeki son üyesi GT76 Titan, masaüstü sınıfı Intel Core i9-9900K işlemciyle stabil 5GHz turbo hız sunmayı hedefliyor. Laptopun gövdesi de masaüstü bilgisayara yakışır boyutta.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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MSI Titan serisi laptop ailesinin yeni üyesi GT76 Titan, kilitsiz, yani hız aşırtma yapılabilir, masaüstü seviyesi Core i9 işlemciyle geliyor. MSI’ın iddialarına göre sistem, 8 çekirdekli işlemciyi 5GHz hızında işlemciyi aşırı ısınmadan tutabiliyor.
Kısa süre önce masaüstü seviye işlemci ve soketli parçalara sahip olarak karşımıza çıkan Alienware Area-51M modeli, benzer şekilde yine Core i9-9900K işlemcisini kullanıyor. Tıpkı MSI GT76 Titan gibi Alienware modeli de aslına laptop sınıfına girse de pek taşınabilir oldukları söylenemez.
MSI’ın hız aşırtma yapmada sorun yaşamayacağını iddia ettiği laptopu, dört fan ve 11 ısı borusuyla geliyor. Bu sistemi her yerden ısıyı kolayca dışarı atar hâle getirmek için her yerine açılan havalandırma alanlarını görmemek mümkün değil. MSI’ın açıklamasına göre cihaz iki kat daha fazla hava akımı sağlayacak fakat bu bilgide hangi cihazla karşılaştırma yapıldı bilinmiyor.
Bir oyun bilgisayarında en dikkat çeken parça diyebileceğimiz grafik kartı, bu birimde GeForce RTX 2080. Şu an piyasadaki en iyi kart olmayan RTX 2080, yine de ray tracing özelliğine ve tensor çekirdeklerine sahip. Böyle bir kasa içerisinde en azından çoklu grafik kartı yapılandırması ya da RTX 2080 Ti görmek daha iyi olurdu. Her şekilde, bu laptop oyunlar için üst seviye güce sahip.
Tasarımında arabalardan esinlenilen GT76 Titan hakkında henüz bir fiyatlandırma ya da satışa uygunluk bilgisi bulunmuyor. Donanımlara bakarak cihazın son derece pahalı olacağını söylemek ise yanlış olmaz.

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tan 2 hf. en beğenilen renega1
O bir şey değil asıl 2030 dan önce alınanlar çöp, ddr 10, pci 10.0 gdr10 gibi teknolojiler gelecek. Ama yinede 2050 den önce almamak lazım. :((
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The_Rapper 1 hf.
"...MSI’ın açıklamasına göre cihaz iki kat daha fazla hava akımı sağlayacak fakat bu bilgide hangi cihazla karşılaştırma yapıldı bilinmiyor...."
Bu karşılaştırmayı muhtemelen bir önceki versiyon GT75 ile yapmışlardır. 2 fan + 11 ısı borusuyla GT75'in soğutması süper ötesiydi, 4 fanlı GT76'yı düşünemiyorum bile.
msi.com/...
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renega1 2 hf. yeni yorumcu
2022'den önce alınan bilgisayarlar ölü yatırım. ddr5, PCIe 5.0 gddr6 gibi teknolojiler gelecek.
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heyysanadiyom 2 hf. renega1
2022'de yaşayacağımızın garantisi yok ki
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tan 2 hf. renega1
O bir şey değil asıl 2030 dan önce alınanlar çöp, ddr 10, pci 10.0 gdr10 gibi teknolojiler gelecek. Ama yinede 2050 den önce almamak lazım. :((
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TarduSametBULUT 2 hf. renega1
Hocam Teknoloji Daima Gelişen Ve Yerinde Saymayan Bi Kavram'dır...2022'De Gelişim Durmayacak Sonuçta...Söyleminiz Pek Bi Mantıklı Değil...
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Burzum_^^ 2 hf.
Direk Dell'den calmislar tasarimi, Alienware 17 degil de nedir bu?
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qoqoCAN 2 hf.
aga bu zaten taşınmaz o kadar ağır olacak ki... bir de o paraya zaten desktopta anasını ağlatırsın. gerçi bu tür ürünler firmaların güç gösteri ürünleri.
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Kerim5100 2 hf.
Modüler yapıda gelecekse tutar
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