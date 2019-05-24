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Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir

Kore kaynaklı yeni bir habere göre Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni nesil iPad Pro modelleri için OLED ekran sağlama konusunda Apple ile görüşmeler yapıyor. Detaylar haberimizde...
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor Samsung'un yaklaşmakta olan 16 inç MacBook Pro ve iPad Pro modelleri için OLED panel tedarik etme konusunda Apple ile görüşmeler yaptığını ortaya koydu. Kore dergisi Elec'in haberine göre Cupertinolu şirket bu cihazlara ekran tedarik edecek firma olarak Güney Koreli dev Samsung'u düşünüyor.
Ayrıca Bkz. "Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı"
Apple analisti Ming Kuo'dan Apple'ın 16 inç MacBook Pro üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuştuk. Deneyimli analist yeni MacBook'un tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını belirtmesine rağmen OLED ekrana sahip olup olmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.
Gelen haberlere bakılırsa Apple bu yıl içerisinde OLED ekranlı 16 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürecek. Şirketin ileride, 11 inç iPad Pro'yu LCD'den OLED ekrana geçirmeyi planladığı da belirtiliyor.

TFE yöntemi üzerine görüşülüyor

Samsung şu anda bir dizi avantajlar sunan İnce Film Kapsülleme (TFE) üretim yönteminin kullanımı konusunda görüşmeler yapıyor. Bu üretim yöntemi, çerçevelerin azaltılmasına ve panellerin daha ince olmasına yardımcı olacak.
Yani böylelikle gelecekteki MacBook Pro ve iPad Pro modellerinin pil kapasiteleri de artırılabilecek. Yeni iPad Pro'ların 2019'un dördüncü çeyreği ile 2020'nin ilk çeyreği arasında seri üretime girmesi bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2019/05/23/samsung-oled-16-inch-macbook-pro-rumor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
Telefon sadece ekrandan mı oluşuyor abi :D
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Rachsuchtig 2 hf.
Önemli olan yüzde yüz yerli üretim değil marka. Apple (Amerikan sirekti) yıllardır ekranlarını Sasmung ve LG'den (ikisi de Koreli) tedarik ediyor. Ama asil ürünü yine Apple satıyor.
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