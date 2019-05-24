Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir

Yayınlanan yeni bir rapor Samsung'un yaklaşmakta olan 16 inç MacBook Pro ve iPad Pro modelleri için OLED panel tedarik etme konusunda Apple ile görüşmeler yaptığını ortaya koydu. Kore dergisi Elec'in haberine göre Cupertinolu şirket bu cihazlara ekran tedarik edecek firma olarak Güney Koreli dev Samsung'u düşünüyor.

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Apple analisti Ming Kuo'dan Apple'ın 16 inç MacBook Pro üzerinde çalıştığına dair söylentiler duymuştuk. Deneyimli analist yeni MacBook'un tamamen yeni bir tasarıma sahip olacağını belirtmesine rağmen OLED ekrana sahip olup olmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.

Gelen haberlere bakılırsa Apple bu yıl içerisinde OLED ekranlı 16 inç MacBook Pro'yu piyasaya sürecek. Şirketin ileride, 11 inç iPad Pro'yu LCD'den OLED ekrana geçirmeyi planladığı da belirtiliyor.

TFE yöntemi üzerine görüşülüyor

Samsung şu anda bir dizi avantajlar sunan İnce Film Kapsülleme (TFE) üretim yönteminin kullanımı konusunda görüşmeler yapıyor. Bu üretim yöntemi, çerçevelerin azaltılmasına ve panellerin daha ince olmasına yardımcı olacak.

Yani böylelikle gelecekteki MacBook Pro ve iPad Pro modellerinin pil kapasiteleri de artırılabilecek. Yeni iPad Pro'ların 2019'un dördüncü çeyreği ile 2020'nin ilk çeyreği arasında seri üretime girmesi bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2019/05/23/samsung-oled-16-inch-macbook-pro-rumor/