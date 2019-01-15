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MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu

4 ay
11,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun yıllardır oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar üzerine yoğunlaşan MSI, profesyonellere yönelik modellerle bu alanda da vites yükseltmeyi hedefliyor. İşte yeni model P63
MSI profesyonelleri hedef alan yepyeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Discovery Channel ile işbirliğine giden firmanın P63 Modern adını taşıyan yeni modeli özellikle içerik üreticilerini hedef alıyor. 15.6-inç boyutunda olmasına rağmen traşlanmış çerçeveleri ile çok daha küçük olan bilgisayarın detayları videomuzda. 

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smart1978 4 ay
Ekrani gercek 10 bit ve 4K standart olmali. Biraz daha detaya bakilirsa sRGB renk paletinin %100 olmasi pek bir anlami yoktur artik cogu ekranda bu degerler %200 e varan sRGB renk destegi vardir. Artik Adobe RGB %100 mu ona bakiliyor malum yazici ciktisinda Adobe RGB referans alinir ... Adobe RGB in renk gamut yelpazesi sRGB den bariz genistir ustundur .
Bir de son zamanlarda populerligi ve standardi onemli olan DCI-P3 renk paletin yuzde kacini gostermektedir. Bunlari MSI bahsetmedigine gore anlasilan ekrani cok ta iddiali degil.
Lenovo Extreme P1 ( Exterem X1 4K Dolby Vision denilen ekran aslinda 8+( 2 FRC ) ile 8 bit e cok yakin sozde 10 bit ekranlilara kanmamak gerek ) Bir iddia kesinligi muamma Lenovo Extreme P1 deki Quadro grafik karti gercek 10 bit destegi olmasi .
Artik ekran karti gercek manada 10 bit destegi var midir ve ekrani da gercek 10 bit lik midir ve DCI-P3 renk paleti % kacini desteklemektedir ve Adobe RGB si de onemlidir. sRGB cok gerilerden kalma renk gamutu sebebiyle sRGB artik pek te kalite ifade eden bir kriter olmaktan uzaklasmaktadir.
MacBook PRo lar son yillardaki gercek 10 bit kullanildigi da ifade ediliyor.
Sonucta bu tur cihazlar haberdeki MSI dahil esasli kapsamli dogru incelenmesi gerekir .
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DH Misafiri 4 ay
ultrabook olarak adlandirırsak içine 1050 ekran kartı koymuş adamlar 1.65 kg ağırlığı var daha ne yapacaklar bu kadar kasada.Çoğu üretici ekran kartı bile koymuyor bu laptoplara
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maholine 4 ay
Yardirdin ben de yarıldım :) Saygilar!
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drjacob 4 ay
kötü [:\-]
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Seyrim 4 ay
16 saat pil ömrü harika.. Mac'e rakip belli..
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yunusaticioglu 4 ay
parmak izi okuyucusunu neden oraya koyarlar anlamadım sanki başka yer yok
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Hobar 4 ay yunusaticioglu
Alacak olsam sırf bu yüzden almazdım açıkçası.
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