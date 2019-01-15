MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu

Uzun yıllardır oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar üzerine yoğunlaşan MSI, profesyonellere yönelik modellerle bu alanda da vites yükseltmeyi hedefliyor. İşte yeni model P63

MSI profesyonelleri hedef alan yepyeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Discovery Channel ile işbirliğine giden firmanın P63 Modern adını taşıyan yeni modeli özellikle içerik üreticilerini hedef alıyor. 15.6-inç boyutunda olmasına rağmen traşlanmış çerçeveleri ile çok daha küçük olan bilgisayarın detayları videomuzda.