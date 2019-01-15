MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzun yıllardır oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar üzerine yoğunlaşan MSI, profesyonellere yönelik modellerle bu alanda da vites yükseltmeyi hedefliyor. İşte yeni model P63
MSI profesyonelleri hedef alan yepyeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Discovery Channel ile işbirliğine giden firmanın P63 Modern adını taşıyan yeni modeli özellikle içerik üreticilerini hedef alıyor. 15.6-inç boyutunda olmasına rağmen traşlanmış çerçeveleri ile çok daha küçük olan bilgisayarın detayları videomuzda.
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Bir de son zamanlarda populerligi ve standardi onemli olan DCI-P3 renk paletin yuzde kacini gostermektedir. Bunlari MSI bahsetmedigine gore anlasilan ekrani cok ta iddiali degil.
Lenovo Extreme P1 ( Exterem X1 4K Dolby Vision denilen ekran aslinda 8+( 2 FRC ) ile 8 bit e cok yakin sozde 10 bit ekranlilara kanmamak gerek ) Bir iddia kesinligi muamma Lenovo Extreme P1 deki Quadro grafik karti gercek 10 bit destegi olmasi .
Artik ekran karti gercek manada 10 bit destegi var midir ve ekrani da gercek 10 bit lik midir ve DCI-P3 renk paleti % kacini desteklemektedir ve Adobe RGB si de onemlidir. sRGB cok gerilerden kalma renk gamutu sebebiyle sRGB artik pek te kalite ifade eden bir kriter olmaktan uzaklasmaktadir.
MacBook PRo lar son yillardaki gercek 10 bit kullanildigi da ifade ediliyor.
Sonucta bu tur cihazlar haberdeki MSI dahil esasli kapsamli dogru incelenmesi gerekir .