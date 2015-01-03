MSI yeni anakart modeli X99S SLI Krait Edition'ı duyurdu

MSI yeni anakart modeli X9SS SLI Krait Edition modelini duyurdu. Yüksek performans tutkunları için hazırlanan anakart, Intel'in Haswell-E serisi 6 ve 8 çekirdekli işlemcileri için geliştirildi. MSI'ın güncel ürün gamındaki diğer modellerden farklı olarak hem baskı devre kartı hem de kart üzerindeki diğer bileşenlerden siyah ve beyaz renklerin tercih edildiği yeni anakart için bazı özelliklere dikkat çekildiğini söyleyebilirim. Yüksek hızlı ethernet bağlantısı için Intel kontrolcü kullanan anakart, aynı zamanda AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle de uyumlu.

Ses konusunda da iddialı olan anakart, Audio Boost teknolojisi kapsamında 600ohm gücünde bir kulaklık güçlendiricisine, daha temiz ses deneyimi için diğer bileşenlerden isole edilen EMI korumalı ses kodekine ve yüksek kaliteli bileşenlere sahip.

Yeni nesil depolama sürücüleri için SATA Express ve M.2 arabirimlerini destekleyen anakart, Military Class 4 bileşenleri kapsamında yüksek stabilite ve hız aşırtma uygulamaları için güçlü bir potansiyel sunuyor. 12 fazlı PWM tasarımıyla donatılan anakart, 8 adet DIMM slotu ile yüksek DDR4 bellek kapasitesine ulaşmanıza da olanak tanıyor. Üzerinde dört adet tam boyutlu PCIe ve iki adet PCIe x1 slotu bulunan X99S SLI Krait Edition, genişletilebilirlik seçenekleri için bol miktarda USB 3.0 ve SATA-3 konnektörünü de bünyesinde baırndırıyor. Yakın zamanda çıkacak olan anakartın fiyatı ise henüz bilinmiyor.



