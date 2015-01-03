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MSI yeni anakart modeli X99S SLI Krait Edition'ı duyurdu

4 yıl
1,4b
1
10
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni anakart modeli X99S SLI Krait Edition'ı duyurdu
MSI yeni anakart modeli X9SS SLI Krait Edition modelini duyurdu. Yüksek performans tutkunları için hazırlanan anakart, Intel'in Haswell-E serisi 6 ve 8 çekirdekli işlemcileri için geliştirildi. MSI'ın güncel ürün gamındaki diğer modellerden farklı olarak hem baskı devre kartı hem de kart üzerindeki diğer bileşenlerden siyah ve beyaz renklerin tercih edildiği yeni anakart için bazı özelliklere dikkat çekildiğini söyleyebilirim. Yüksek hızlı ethernet bağlantısı için Intel kontrolcü kullanan anakart, aynı zamanda AMD Crossfire ve Nvidia SLI teknolojileriyle de uyumlu.
Ses konusunda da iddialı olan anakart, Audio Boost teknolojisi kapsamında 600ohm gücünde bir kulaklık güçlendiricisine, daha temiz ses deneyimi için diğer bileşenlerden isole edilen EMI korumalı ses kodekine ve yüksek kaliteli bileşenlere sahip.
Yeni nesil depolama sürücüleri için SATA Express ve M.2 arabirimlerini destekleyen anakart, Military Class 4 bileşenleri kapsamında yüksek stabilite ve hız aşırtma uygulamaları için güçlü bir potansiyel sunuyor. 12 fazlı PWM tasarımıyla donatılan anakart, 8 adet DIMM slotu ile yüksek DDR4 bellek kapasitesine ulaşmanıza da olanak tanıyor. Üzerinde dört adet tam boyutlu PCIe ve iki adet PCIe x1 slotu bulunan X99S SLI Krait Edition, genişletilebilirlik seçenekleri için bol miktarda USB 3.0 ve SATA-3 konnektörünü de bünyesinde baırndırıyor. Yakın zamanda çıkacak olan anakartın fiyatı ise henüz bilinmiyor. 


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Ezio Auditoré 4 yıl
Belki bir sene içerisinde X99 sistem kurabilirim. Aklımda ne güzel Asus Rampage serisi vardı ama bu kartın tasarımına bayıldım.
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mementopolis 4 yıl
Cosmos 2 alip yavas yavas mi toplasam yoksa ?
bilemedim :D technopat inceler umarim bu anakarti.
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theyapici 4 yıl
asus extreme aldım cıncık gibi valla bununla karşılaştırılmaz bile
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Gece772 4 yıl
X99 lı anakartların fiyatları yüksek....
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FairLighty 4 yıl
msi cok fazla anakart modelı cıkardı ancak renk uyumuna bayıldım
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gangstarap34 4 yıl
Yani arkadaşın dediği doğru bu kadar da anakart çıkarılmaz,israf ve elektronik atık.
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simbolmina 4 yıl
Anakart sorun değil alınır da aslolan işlemci, ram ve ekran kartı fiyatı. yüksek kapasite ssd zaten hayal hala.
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Das Boot 4 yıl
Anakartın tasarımı iyimiş. Diğer X99 anakartlar ile aynı özellikleri barındırıyor. Fiyatı 900-1100 arası olur herhalde.
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viper17 4 yıl
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