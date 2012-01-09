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MSI'ın Oyunculara Özel Dizüstüsü GT 683'i İnceledik

7 yıl
139,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Performans arayan oyuncuların merak ettiği modellerden biri olan MSI GT 683, test merkezimize konuk oldu. Son dönemin ses getiren hit oyunlarıyla test ettiğimiz dizüstü bilgisayar, bakalım performansı ile oyunseverlerin beklentilerini karşılıyor mu ?

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
klasik mantık abi buna vericeğim parayla destop toplarım fakat coğu insan boyle duşunmuyor genelde ulkemizde pahlı olduğu için yurt dışındaki öğrenciler yoğun bişekilde bunlardan alıyor ve türkiyede durumu iyi olan kişilerde bunlara yöneliyorlar cunku artık leptop da oyun oynamak cok daha kolay şimdi istanbulda oku antalya git 5 6 ayda bir koça destop kim taşır pcsiz yaşıyamam hemde kaliteli olsun paramda var dersen işte bu tip pcler bunun için
klasik mantık abi buna vericeğim parayla destop toplarım fakat coğu insan boyle duşunmuyor genelde ulkemizde pahlı olduğu için yurt dışındaki öğrenciler yoğun b...
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A.l.p.r 7 yıl
Su videolari YouTube'a yuklesenizde rahat rahat izlesek.
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Bowser Zeki 6 yıl
Konuyu hortlattım.
Arkadaşlar kullanan varsa fikirlerini almak isterim. Bunu 2000 tl ye alıcam. İyi midir?
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LeonRe4 7 yıl
oyun masaustunde oynanir.laptopta oyun beni sarmiyor
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BERK BEY 7 yıl
Buna para verenin aklini seveyim
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Laptop oyun odaklı olarak alinirsa zaten hata yapiliyor demektir.
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emfirebo 7 yıl
süper makina bende msı kullanıyorum ekran kartı harika
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DH Misafiri 7 yıl
amerikadan 2500 liraya gtx 570m li, gt683dxr aldım bluray,16 gb ram ,+ özel inten n advanced n wireless,mat ekran vs full hd ,750 GB harddisk 7200 rpm,i7 2670 qm mükemmel bir laptop ,monsterla kıyas bile edilemez ses sistemi için çok özel çalışılmış ona rakip ses sistemi şu an yok,kasa estetik,klavye süper, diyebilirim ,ali-enver :) alacaktım ama 560 m lisi bile çok pahalı iyi bir seçim yaptım ve herkese tavsiye ediyorum,media markta asus 560m li model 5000 tl civarıydı ve adam o kadar ballandıra ballandıra anlattıki az daha onu alacaktım,iyiki almamışım,alacaksanız gtx 570m olmalı en az ,ben 580m 256 bit istedim ama olmadı ,almak isteyen olursa satabilirim sıfır full kutuda 1 adet daha var aynısı 4000 tl mehmetfiratkaracam@gmail.com
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Jokeeer 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amerikadan 2500 liraya gtx 570m li, gt683dxr aldım bluray,16 gb ram ,+ özel inten n advanced n wireless,mat ekran vs full hd ,750 GB harddisk 7200 rpm,i7 2670 qm mükemmel bir laptop ,monsterla kıyas bile edilemez ses sistemi için çok özel çalışılmış ona rakip ses sistemi şu an yok,kasa estetik,klavye süper, diyebilirim ,ali-enver :) alacaktım ama 560 m lisi bile çok pahalı iyi bir seçim yaptım ve herkese tavsiye ediyorum,media markta asus 560m li model 5000 tl civarıydı ve adam o kadar ballandıra ballandıra anlattıki az daha onu alacaktım,iyiki almamışım,alacaksanız gtx 570m olmalı en az ,ben 580m 256 bit istedim ama olmadı ,almak isteyen olursa satabilirim sıfır full kutuda 1 adet daha var aynısı 4000 tl mehmetfiratkaracam@gmail.com

hayırlı olsun
çoğunda sdd yok. bende almanyadan gelecek olan abime sipariş vericem amazondanmı ebaydanmı aldınız hocam? klavye sorununu çözdünüzümü?
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaslar ben bu laptopu satın alıcam siparişini vardim kullanan var mı bi yardımcı olsun vatanda indirimde bi yardımcı olun kötü bi yanı var mı bu laptopun
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aksiyon95 7 yıl
Ben HP Pavilion DV6 aldım.Ram 8 GB. İ7 işlemci, ekran kartım İntel HD Graphics 2 GB.
Splinter Cell Conviction ve Mafia 2 yi rahat oynadım ama PES 2012 tekrar sahneleri bile kasma yapıyor.Modern Warfare 3 çok kasıyor Low da oynuyorum.Sizce bunun nedeni ne ?
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yhackup 7 yıl aksiyon95
aksiyon95

Ben HP Pavilion DV6 aldım.Ram 8 GB. İ7 işlemci, ekran kartım İntel HD Graphics 2 GB.

Splinter Cell Conviction ve Mafia 2 yi rahat oynadım ama PES 2012 tekrar sahneleri bile kasma yapıyor.Modern Warfare 3 çok kasıyor Low da oynuyorum.Sizce bunun nedeni ne ?

İntel HD Graphics ile o oyunları oynayabıldıgıne sukret bence muhtemelen ekran kartın ıkı tane bı de nvıdıa var sanırım nvıdıa kontrol programından bu oyunları secıp oyunlara gırersen oyunları nvıdıa ekran kartıyla acar kasmadan oynarsın..
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bytradm 7 yıl
9 yıldır pc kullanıyom son 5 yılı laptopla.
kimin ne sistem alacğını veya ne amaçla kullanacağını
tamamen şahsi yaşantısı belirler bilmeden ahkam
kesmek doğru değil şimdi monster almışım gtx560lı
gayet memnunum süse para vermem. garantiye gelince
daha iyi garanti şartları olan bi firma Türkiye'de yok.
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DH Misafiri 7 yıl
bunu alacağıma(parası olanlar için tabi) dell alienvare x18 alırım. Leptapın üzerinde crossfire 6990 var. gerisini siz düşünün artık.fiyat olarak tabi 7000 tl cıvarında...
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