MSI'ın Oyunculara Özel Dizüstüsü GT 683'i İnceledik

Performans arayan oyuncuların merak ettiği modellerden biri olan MSI GT 683, test merkezimize konuk oldu. Son dönemin ses getiren hit oyunlarıyla test ettiğimiz dizüstü bilgisayar, bakalım performansı ile oyunseverlerin beklentilerini karşılıyor mu ?

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