MSI'ın Oyunculara Özel Dizüstüsü GT 683'i İnceledik

Performans arayan oyuncuların merak ettiği modellerden biri olan MSI GT 683, test merkezimize konuk oldu. Son dönemin ses getiren hit oyunlarıyla test ettiğimiz dizüstü bilgisayar, bakalım performansı ile oyunseverlerin beklentilerini karşılıyor mu ?
Arkadaşlar kullanan varsa fikirlerini almak isterim. Bunu 2000 tl ye alıcam. İyi midir?
hayırlı olsun
çoğunda sdd yok. bende almanyadan gelecek olan abime sipariş vericem amazondanmı ebaydanmı aldınız hocam? klavye sorununu çözdünüzümü?
Splinter Cell Conviction ve Mafia 2 yi rahat oynadım ama PES 2012 tekrar sahneleri bile kasma yapıyor.Modern Warfare 3 çok kasıyor Low da oynuyorum.Sizce bunun nedeni ne ?
İntel HD Graphics ile o oyunları oynayabıldıgıne sukret bence muhtemelen ekran kartın ıkı tane bı de nvıdıa var sanırım nvıdıa kontrol programından bu oyunları secıp oyunlara gırersen oyunları nvıdıa ekran kartıyla acar kasmadan oynarsın..
kimin ne sistem alacğını veya ne amaçla kullanacağını
tamamen şahsi yaşantısı belirler bilmeden ahkam
kesmek doğru değil şimdi monster almışım gtx560lı
gayet memnunum süse para vermem. garantiye gelince
daha iyi garanti şartları olan bi firma Türkiye'de yok.