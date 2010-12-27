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MSI'ın Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk

8 yıl
27,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI'ın, Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk. Ted Hung, yeni nesil anakartlar ve ekran kartlarıyla birlikte, AMD Fusion ve Intel Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve 3D destekli hepsi bir arada bilgisayarları konuştuk. Ted Hung ayrıca MSI'ın ülkemizdeki yeni yapılanması ve gelecek planlarını da anlattı.


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Ambivalent 7 yıl
MSI çok güzel ve sağlam ürünler çıkarıyor ama bizim ülkede teknik servisi çok zayıf, eğer öyle olmasaydı anakartlarımı kesinlikler MSI tercih ederdim. kullandıkları malzeme çok kaliteli ve uzun ömürlü ama işte elektronik eşya. ne olur ne olmaz illada bozulmayacak diye bir kural yok. bozuldu mu ürün servisten gelene kadar öldürüyorlar insanı. Türkiyede MSI servisi olsun artık.
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DH Misafiri 8 yıl
Hala MSI notebookları felan pazarda göremiyoruz ama anakart ve ekran kartlarını internette bolca görüyorum. Hatta yeni intel anakartları şu anda satışta. Notebookları da getirsinler de bir bakalım :)
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amashe 8 yıl
belki 100-200 tane marka var şu teknoloji alanında..
casper'inden tut msı'sına
asusun'dan tut kingston'una kadar
içim acıyor yemin ediyorum,bunlardan bir tanesi bile parayı iç sermayeye aktarmıyor hepsi yurtdışına meze oluyor.
İÇim acıyor yemin ederim.
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asonket 8 yıl
geçte olsa servis olayına el atmışlar. gerçekten sıkıntılı bir durumdaydı. bu yüzden asus tr liderliği bıraknıyor. amd çözümlerinde msı iyi durumdaydı ve ayakta kaldı. amd anakart denilince akla gelen ilk firmalardandı. msi çok anakart kullandım fakat genelde sıkıntı yaşadım. çözmeyince gep sattım. asus a döndüm. ucuz anakakartlarda bile pazarda asus liderliği mevcut. okadar sorun yaşatmasına rağmen ucuz segmentte. disti durumu çok önemli. davrenışları çok etkliyor pazardaki durumu. örneğin asus anakart aldığınız disti farklı ise servis anlayışıda çok farklı oluyor. cepte kvk olayı gibi. bu yüzden tek disti üzerinde gelmeli ürünler. kanal çalışmasını yeni başlatmışlar yıl 2011 olacak. bence bu yüzden satılmıyor. toptancılarda pek göremezsiniz ürünlerine. genelde teknoloji marketlerinde vardır. saphire ekran kartları ve anakartları gibi. hiç bir bilgisayar firması satmaz. ancak bimeks te falan görürsünüz. ne diyelim fiyat performans olsun bizim için yeter.
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abdulmusavvir 8 yıl
FX57'ye bir sorum olacak, amd ve intel sandy bridge işlemcilerinin piyasaya çıkması ile ilgili kısımda yada netbook, notebook modelleri sorusunda Via işlemcili ürünlerle ilgili de bir soru olması gerekmiyormuydu? Şahsen en merak ettiğim mesele yeni gelecek olan Via işlemcili modeller, kaldıki Via tabanlı MSI model bulsam havada kapardım.
Buradan yola çıkarak aklıma bir fikir de geldi, bu tarz röpörtajlardan önce sormak istediğimiz sorular gibi bir başlık açsak, oradan dikkate değer soruları da röpörtajınız da izleyicilerimizden sorular gibi sorsanız çok güzel olurdu.
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Uwais 8 yıl
donanım haber yetkilileri ve bu ropörtajı yapan yetkililer...yeni nesiil sandy bridge işlemcili oyun dizüstü bilgisayarlar Türkiye'ye geleceği kesin mi ? distribütör kim olacak ? bunlar hakkında ne öğrenebildiniz ?
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DH Misafiri 8 yıl
DH olarak sizi tebrik ediyorum. Katılımlarından dolayı MSI da teşekkürler..
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apokoc 8 yıl
Kullanın kullanın anca türkiyeyi pazar olarak kullanın bu yönden uyuzum bu donanım üreticilerine . :@
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Muhibbi- 8 yıl
Röportajları ilk hedefi DH kullanıcılarını bilgilendirmek değilmi?
Eskiden türkçe tercüme yapılıyordu ama yabancı forumlardan talep olunca bu sefer biz alt yazıya talip olduk röportajlar türkçe tercüme edilsede ingilizce altyazı olsa yabancılar alt yazı okusa nasıl olur?
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cokobo 8 yıl

mustafax_001

Röportajları ilk hedefi DH kullanıcılarını bilgilendirmek değilmi?
Eskiden türkçe tercüme yapılıyordu ama yabancı forumlardan talep olunca bu sefer biz alt yazıya talip olduk röportajlar türkçe tercüme edilsede ingilizce altyazı olsa yabancılar alt yazı okusa nasıl olur?


aynen birazda onların gözleri bozulsa fena olmaz ...
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alpa07 8 yıl
ilk anakartım msi markaydı sağlam anakarttı sattığım kişi hala kullanıyorr
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Uwais 8 yıl
MSI ocak ayındaki oyun serisi G660 model notebookları Türkiye'ye getireceğini mi söyledi ?
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1963bursa 8 yıl
MSI'dan Via tabanlı atılımlar görmek isterdim, gerisi alışagelmiş gelişmeler, yeri geliyor AMD'de bile yetersiz kalıyor du, umarızki ürün seçeneklerinden kast sadece kasa değişikliği ile sınırlı değildir. Yoksa bu ülkede hiç bir intel sistemini bulmakta MSI'a ihtiyaç yok.
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Flammable 8 yıl
Birçok konuda bilgi sahibi olduk.
Teşekkürler.
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