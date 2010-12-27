İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI'ın, Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk. Ted Hung, yeni nesil anakartlar ve ekran kartlarıyla birlikte, AMD Fusion ve Intel Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve 3D destekli hepsi bir arada bilgisayarları konuştuk. Ted Hung ayrıca MSI'ın ülkemizdeki yeni yapılanması ve gelecek planlarını da anlattı.
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casper'inden tut msı'sına
asusun'dan tut kingston'una kadar
içim acıyor yemin ediyorum,bunlardan bir tanesi bile parayı iç sermayeye aktarmıyor hepsi yurtdışına meze oluyor.
İÇim acıyor yemin ederim.
Buradan yola çıkarak aklıma bir fikir de geldi, bu tarz röpörtajlardan önce sormak istediğimiz sorular gibi bir başlık açsak, oradan dikkate değer soruları da röpörtajınız da izleyicilerimizden sorular gibi sorsanız çok güzel olurdu.
Eskiden türkçe tercüme yapılıyordu ama yabancı forumlardan talep olunca bu sefer biz alt yazıya talip olduk röportajlar türkçe tercüme edilsede ingilizce altyazı olsa yabancılar alt yazı okusa nasıl olur?
aynen birazda onların gözleri bozulsa fena olmaz ...
Teşekkürler.