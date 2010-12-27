Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI'ın, Avrupa genel müdürü Ted Hung ile konuştuk. Ted Hung, yeni nesil anakartlar ve ekran kartlarıyla birlikte, AMD Fusion ve Intel Sandy Bridge tabanlı dizüstü bilgisayarlar ve 3D destekli hepsi bir arada bilgisayarları konuştuk. Ted Hung ayrıca MSI'ın ülkemizdeki yeni yapılanması ve gelecek planlarını da anlattı.

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