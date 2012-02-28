MWC 2012 : Dünyanın en küçük bilgisayarı FXI Cotton Candy

Akıllı telefonların giderek büyümeye başladığı son dönemlerde kişisel bilgisayarların da küçüldüğüne şahit oluyoruz. Raspberry firmasının 25$'lık Pi kişisel bilgisayarı bunun en iyi örneklerinden. Başka bir firma FXI ise uzun süredir üzerinde çalıştığı dünyanın en küçük kişisel bilgisayarını fuarda yeniden görücüye çıkardı.

FXI Cotton Candy modeli daha önce CES 2012 fuarında tanıtılmıştı. Ancak cihaz piyasaya sürülmeyi bekliyordu. Tasarımında bazı değişiklikler yapan FXI Tech firması nihayet satışa sunma kararı aldı.

Cotton Candy modeli 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 1GB DRAM, microSD yuvası, Mali-400 grafik birimi, WiFi, Bluetooth 2.1, microUSB, USB 2.0 ve HDMI 2.1 özellikleri sunuyor ve 1080p videoları oynatabiliyor. İşletim sistemi olarak Android 2.3 veya Ubuntu tercih edilebiliyor. Sanallaştırma yoluyla farklı işletim sistemi çalıştırmak isteyenler için bir istemci de mevcut.

Daha önce tanıtılan versiyonda farklı bir renk ve kasa yapısına sahip olan Cotton Candy son haliyle beyaz renge ve ısıyı yayarak soğumaya yardımcı olan dirençli bir plastik kaplamaya sahip olmuş.

Küçük boyutlarına rağmen herhangi bir harici ekrana aktarabildiğiniz Cotton Candy, direk USB girişine takarak Windows veya Mac bilgisayarınız üzerinden içerisindeki işletim sistemine erişmenizi ve kullanmanızı sağlıyor.

Mart ayından sonra Android 4.0 opsiyonuna sahip versiyonlar da piyasada olacak. Mart ayı ortalarında tam sürücü desteği alacak Cotton Candy yine aynı dönemlerde 199$'dan piyasada olacak. Ön siparişler başlamış durumda. Raspberry Pi ile benzer özelliklere sahip Cotton Candy dünyanın en küçüğü olsa da en ucuzu ünvanını rakibine kaptırdı.

