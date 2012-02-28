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MWC 2012 : Dünyanın en küçük bilgisayarı FXI Cotton Candy

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,4b
1
31
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonların giderek büyümeye başladığı son dönemlerde kişisel bilgisayarların da küçüldüğüne şahit oluyoruz. Raspberry firmasının 25$'lık Pi kişisel bilgisayarı bunun en iyi örneklerinden. Başka bir firma FXI ise uzun süredir üzerinde çalıştığı dünyanın en küçük kişisel bilgisayarını fuarda yeniden görücüye çıkardı.
FXI Cotton Candy modeli daha önce CES 2012 fuarında tanıtılmıştı. Ancak cihaz piyasaya sürülmeyi bekliyordu. Tasarımında bazı değişiklikler yapan FXI Tech firması nihayet satışa sunma kararı aldı.
Cotton Candy modeli 1.2GHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 1GB DRAM, microSD yuvası, Mali-400 grafik birimi, WiFi, Bluetooth 2.1, microUSB, USB 2.0 ve HDMI 2.1 özellikleri sunuyor ve 1080p videoları oynatabiliyor. İşletim sistemi olarak Android 2.3 veya Ubuntu tercih edilebiliyor. Sanallaştırma yoluyla farklı işletim sistemi çalıştırmak isteyenler için bir istemci de mevcut.
Daha önce tanıtılan versiyonda farklı bir renk ve kasa yapısına sahip olan Cotton Candy son haliyle beyaz renge ve ısıyı yayarak soğumaya yardımcı olan dirençli bir plastik kaplamaya sahip olmuş.
Küçük boyutlarına rağmen herhangi bir harici ekrana aktarabildiğiniz Cotton Candy, direk USB girişine takarak Windows veya Mac bilgisayarınız üzerinden içerisindeki işletim sistemine erişmenizi ve kullanmanızı sağlıyor.
Mart ayından sonra Android 4.0 opsiyonuna sahip versiyonlar da piyasada olacak. Mart ayı ortalarında tam sürücü desteği alacak Cotton Candy yine aynı dönemlerde 199$'dan piyasada olacak. Ön siparişler başlamış durumda. Raspberry Pi ile benzer özelliklere sahip Cotton Candy dünyanın en küçüğü olsa da en ucuzu ünvanını rakibine kaptırdı.
 
MWC 2012 : Dünyanın en küçük bilgisayarı FXI Cotton Candy
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Batuist 7 yıl en beğenilen
aslında intelin akıllı telefonları için geliştirdiği x86 tabanlı bir işlemci kullanılsa bu boyutlarda bir cihaza windowsa bile yüklenir. Ama üretici bunu ayrı pazarlamaktansa plazma yada LED TV üreticilerine televizyonlarını kişisel bilgisayara çevirme özelliği eklemeleri için pazarlasa bu boyutta bir cihazın bir TVyi bilgisayara dönüştürmesi TV dünyasında çok daha kullanışlı bir döneme girer. Smart TVlerde işletim sistemi gömülü olduğu için esneklik imkanı pek yok. böyle cihazlara istediğin işletim sistemini de kurar çalıştırırsın..
aslında intelin akıllı telefonları için geliştirdiği x86 tabanlı bir işlemci kullanılsa bu boyutlarda bir cihaza windowsa bile yüklenir. Ama üretici bunu ayrı p...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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ÇayAdam 7 yıl
Benim olmali!
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isimsiz34 7 yıl
satışa sunulmuş durumda: SATIN ALMAK İÇİN
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ti7800 7 yıl
Windows 8'i de kurduk mu :D
tadından yenmez.
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OverClocK1ng 7 yıl
İsim çok şirin yaaa. Pamuk Şeker. :D
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Onurhan61 7 yıl
Aslında 1.5 Ghz Olsa Daha İyi Ben Şahsen Bunu Alacağıma Sempron işlemsili Anakartı ekran kartı Ve Ram İle 300 350 TL Ye Bilgisayar Alırdım Elde Tanışması OKadar Fiyat Etmez Kaldıki Bilgisayar Olarak Bunu Alıcaksan Ya Monitörğn Olcak Yada Monitör Alcaksın Hiç Akıllıca Olmamış Bence :D
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sertacarslan 7 yıl
mesahin
Rakip Raspberry bugun satisa sunuldu. Bende siparis ettim. Posta parasida dahil hersey icinde 35 Euro ya gelecek. Bu alete verilmez o kadar para arada 6 kat fiyat farki var.Raspberry siparis etmek isteyenler icin link adresi:http://tr.farnell.com/raspberry-pi/raspbrry-chipset/chipset-raspberry-pi-model-b/dp/2081347Ilk sefer icin 10.000 tane üretilmis o yüzden kisi basi 1 tane satilacak ve bitmis olabilir bakarsiniz artik. 1 aya kadar normal satisa gececeklermis.

Hocam bir saattir uğraşıyorum ben de, Farnell sayfaları açılmıyor. Sizin verdiğiniz link de açılmıyor. RS'den almaya çalıştım, onu da beceremedim, Türkiye adresiyle register almıyor, Türkiye distribütöründe de yok...
Bize kısmet değilmiş demek ki bugün.
Hayırlı olsun, güle güle kullanın. Sizden bir inceleme bekliyoruz o zaman :)
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Kemal K. 7 yıl
Süper param olursa harcayabileceğim birşey
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mesahin 7 yıl
Rakip Raspberry bugun satisa sunuldu. Bende siparis ettim. Posta parasida dahil hersey icinde 35 Euro ya gelecek. Bu alete verilmez o kadar para arada 6 kat fiyat farki var.
Raspberry siparis etmek isteyenler icin link adresi:
tr.farnell.com/...
Ilk sefer icin 10.000 tane üretilmis o yüzden kisi basi 1 tane satilacak ve bitmis olabilir bakarsiniz artik. 1 aya kadar normal satisa gececeklermis.
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FBcoskunFB 7 yıl
Galaxy s2 nin bundan eksigi yok fazlasi var
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nihattr 7 yıl
Galiba o kadar küçük ki resmi bile yok.
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Gerginix 7 yıl
200$... Niye? Çünkü taşınabilir... Maliyet? Sanane!
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vidoko 7 yıl
aslında amd apu sistemli bu şekilde pc yapsa 199 dolardan bile kapışılırdı.
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djx 7 yıl
gereksiz olmus
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