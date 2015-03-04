MWC 2015 : Archos'dan 484GB toplam kapasiteli Android tablet





Günümüzde mobil cihazların depolama kapasiteleri belirli bir çizgide seyrediyor ve harici kartlar ile birlikte toplamda 256GB'a kadar çıkabiliyor. Çeşitli alternatiflerle bu rakamın daha da yukarı çekildiğini görmüştük. Archos bunlardan birisi.

Firmanın MWC 2015 fuarında tanıttığı Magnus tablet serisi 256GB dahili hafızası ile daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılara hitap ediyor. 3 modelden oluşan seride 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasiteleri mevcut. 128GB microSD kart desteği ile toplam alan 484GB'a kadar çıkıyor. Seri ayrıca 4 Cortex-A17 çekirdeği barındıran ilk modellere de sahip.

Seride Fusion Storage adında yenilikçi bir teknolojiye yer veriliyor. Bu teknoloji dahili ve harici hafızayı tek bir depolama alanı gibi görüyor ve verileri otomatik olarak alanlara dağıtıyor. Fusion Storage önceki serilere de güncelleme olarak verilecek.

Serinin amiral gemi modeli ARCHOS 101 Magnus + 10.1 inçlik Full HD IPS ekran barındırıyor. Rockchip imzalı 4 adet Cortex-A17 çekirdekli RK3288 yongaseti içerisinde Mali-T760 grafik birimi barındırıyor. 2GB RAM ile birlikte cihaz oldukça iyi performans değerlerine imza atacaktır.

Modelde ayrıca 128GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 7000mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Model 382$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.

ARCHOS 101 Magnus giriş seviyesi bir tablet. 4 Cortex-A7 çekirdekli MediaTek işlemci, 10.1 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh gücünde batarya barındıran model 198$ civarında.

ARCHOS 94 Magnus ise RK3288 işlemcisini kullanıyor ve 256GB ile depolama şampiyonu olarak dikkat çekiyor. Ancak 9.4 inçlik ekranın çözünürlüğü 1280x800 piksel ve RAM de 1.5GB seviyesinde. Batarya ise 6400mAh gücünde. Bununla birlikte fiyatı 382$ civarında ve Plus versiyonu ile aynı seviyede. Bu bakımdan Plus versiyonu daha çok tercih edilecektir. Modeller Nisan ayında satışa sunulacak.









http://www.talkandroid.com/239516-archos-announces-new-magnus-tablet-line-new-fusion-storage-option-for-devices