Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MWC 2015 : Archos'dan 484GB toplam kapasiteli Android tablet

4 yıl
2b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MWC 2015 : Archos'dan 484GB toplam kapasiteli Android tablet

Günümüzde mobil cihazların depolama kapasiteleri belirli bir çizgide seyrediyor ve harici kartlar ile birlikte toplamda 256GB'a kadar çıkabiliyor. Çeşitli alternatiflerle bu rakamın daha da yukarı çekildiğini görmüştük. Archos bunlardan birisi.
Firmanın MWC 2015 fuarında tanıttığı Magnus tablet serisi 256GB dahili hafızası ile daha fazla depolama alanı isteyen kullanıcılara hitap ediyor. 3 modelden oluşan seride 64GB, 128GB ve 256GB depolama kapasiteleri mevcut. 128GB microSD kart desteği ile toplam alan 484GB'a kadar çıkıyor. Seri ayrıca 4 Cortex-A17 çekirdeği barındıran ilk modellere de sahip.
Seride Fusion Storage adında yenilikçi bir teknolojiye yer veriliyor. Bu teknoloji dahili ve harici hafızayı tek bir depolama alanı gibi görüyor ve verileri otomatik olarak alanlara dağıtıyor. Fusion Storage önceki serilere de güncelleme olarak verilecek.
Serinin amiral gemi modeli ARCHOS 101 Magnus + 10.1 inçlik Full HD IPS ekran barındırıyor. Rockchip imzalı 4 adet Cortex-A17 çekirdekli RK3288 yongaseti içerisinde Mali-T760 grafik birimi barındırıyor. 2GB RAM ile birlikte cihaz oldukça iyi performans değerlerine imza atacaktır.
Modelde ayrıca 128GB depolama kapasitesi, 5MP çözünürlüğünde arka kamera, 7000mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi şeklinde özellikler mevcut. Model 382$ yaklaşık fiyat etiketine sahip.
ARCHOS 101 Magnus giriş seviyesi bir tablet. 4 Cortex-A7 çekirdekli MediaTek işlemci, 10.1 inçlik 1024x600 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 4000mAh gücünde batarya barındıran model 198$ civarında.
ARCHOS 94 Magnus ise RK3288 işlemcisini kullanıyor ve 256GB ile depolama şampiyonu olarak dikkat çekiyor. Ancak 9.4 inçlik ekranın çözünürlüğü 1280x800 piksel ve RAM de 1.5GB seviyesinde. Batarya ise 6400mAh gücünde. Bununla birlikte fiyatı 382$ civarında ve Plus versiyonu ile aynı seviyede. Bu bakımdan Plus versiyonu daha çok tercih edilecektir. Modeller Nisan ayında satışa sunulacak.



http://www.talkandroid.com/239516-archos-announces-new-magnus-tablet-line-new-fusion-storage-option-for-devices Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pilavjob 4 yıl
Giriş seviyesi olanı nasıl o kadar pahalı anlamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Tabletten dizi izlemeyi sevenlere yönelik cihazlar olmuş, doldurun arşivi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
256gb+128gb=384gb etmesi lazim. ama 484gb yazılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl
3 tableti toplasan anca adam gibi bir cihaz cikar...
cihazlarin en ilgi cekici noktasi ise 3288 yongasi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcandal 4 yıl
256+128=384 yapar fazladan 100 gb yazmışsınız, yanlış tuşa basma durumuda yok başlık ve içerikte aynı hata mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 4 yıl
Yine Archos'tan saçma sapan bir ürün olmuş. Onca depolama alanı koyup, 1-1.5 GB ram ile günümüz piyasasında 382$ gibi uçuk bir fiyattan satın alınmayı beklemesinler. Hele ki böyle düşük bir ekran çözünürlüğünde... 9.4" ekrana 1280x800 çözünürlük oldukça düşük. Archos deyince benim aklıma hep kaliteli ürünler gelirdi eskiden. Giriş seviyesi tableti bile 198$... Olmamış bence :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 4 yıl
aradaki 100gb farkı aklımızda mı tutmamız için hafıza geliştirme teknikleri mi öğretiyormuş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: SanDisk 1 Gbps, 64GB e-MMC ve 200GB MicroSD Kart 4 yıl HTC'e sorduk; M9 ne zaman gelecek? Fiyatı ne? Türkiye'de üretim mümkün mü? ve fazlası 4 yıl Motorola Moto E giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltiyor! Video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim