MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme

Tube Screamer Androidi seviyoruz ama su anda gtab 8.9 dan giriyorum, video oynatilamaz hatasi aliyorum....
Blooods Bende Ace 2 bekleyenlerdenim.Acaba işlemcisi tam olarak ne bilgi var mı ? Umarım bu sefer flash desteği olur.Bu arada ace'in tasarımı daha iyiydi sanki.
gkcn41 benim bildiğim ace plus yerine ace 2 çıktı. ace plus diye bir telefon olmayabilir tam emin değilim.
apogfb abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar...
D.Luffy apogfb abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar... ulan nesliniz tükenmedi gitti ne gözlükmüş ya
apogfb abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar...
Ben galaxy tab p1010 (7") ve dolphin ile girdim izledim senin tarayicin ne ?
Fuar alanında daha çok vakit ve hafta içi olması sebebi ile öğrenci forum dostları fazlalıkta idi! Teşekkür ediyoruz T-shirtlerimizi hatıra olarak giyelim :)
Forum üyeleri kısım kısım bir arada
Cenk&Erdem Renk kattılar
ve sevgili karpuz kabuğu
Çift çekirdek en kötü ihtimalle A9 mimarisi gerektirir bu mimari de flash destekler.
Düzenleme:
İşlemcisi ve özellikleri
NovaThor U8500 [5] 45nm ARMv7 Dual-core ARM Cortex-A9 ARM Mali 400 MP (single-core) LP-DDR2 HSPA 2011
Link
var kardeş youtube'dan saglam videolara bakabilirsin
GT-S7500
ulan nesliniz tükenmedi gitti ne gözlükmüş ya
belkide çıplak gösteren gözlüktür erdi abinin firmalarla gizli bağları var köstebek gibi adam böyle bir teknoloji çıktı ve bize demiyorlar dikkat edersiniz birebir konuşmalarda takmıyor hep fuar alanlarında kızların bol bulnduğu yerlerde takıyor erdi abi böyle bir teknoloji varsa lütfen bizi bilgilendir