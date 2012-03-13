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MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası video ön inceleme

7 yıl
59,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MWC: Samsung standındayız! Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 ailesi, Galaxy Ace 2 ve fazlası Mobil Dünya Kongresinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu videomuzda genel olarak deneyimlerimizi paylaşıyor, stand hakkında bilgiler veriyoruz.

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DH Misafiri 7 yıl
Tube Screamer
Androidi seviyoruz ama su anda gtab 8.9 dan giriyorum, video oynatilamaz hatasi aliyorum....

Ben galaxy tab p1010 (7") ve dolphin ile girdim izledim senin tarayicin ne ?
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infinite 7 yıl
yıllık iznime denk gelmesi sayesinde gidebildim, mesut çevik'in samimi sohbeti sayesinde keyfli bir 2 saat geçirdik, yenilik bilindik ürünlerdi ama yine de güzel bir oluşum olduğunu düşünüyorum.

Fuar alanında daha çok vakit ve hafta içi olması sebebi ile öğrenci forum dostları fazlalıkta idi! Teşekkür ediyoruz T-shirtlerimizi hatıra olarak giyelim :)

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Forum üyeleri kısım kısım bir arada
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Cenk&Erdem Renk kattılar
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ve sevgili karpuz kabuğu
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Luc4sHood 7 yıl
Bende Ace 2 bekleyenlerdenim.Acaba işlemcisi tam olarak ne bilgi var mı ? Umarım bu sefer flash desteği olur.Bu arada ace'in tasarımı daha iyiydi sanki.
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danGerfuLL 7 yıl Luc4sHood
Blooods

Bende Ace 2 bekleyenlerdenim.Acaba işlemcisi tam olarak ne bilgi var mı ? Umarım bu sefer flash desteği olur.Bu arada ace'in tasarımı daha iyiydi sanki.


Çift çekirdek en kötü ihtimalle A9 mimarisi gerektirir bu mimari de flash destekler.

Düzenleme:

İşlemcisi ve özellikleri
NovaThor U8500 [5] 45nm ARMv7 Dual-core ARM Cortex-A9 ARM Mali 400 MP (single-core) LP-DDR2 HSPA 2011

Link
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Silver Eagle 7 yıl
800Mhz çift çekirdekli işlemci mi?Onun yerine 1Ghz bir işlemci kullansalar daha iyi olurdu sanırım.Tabi işlemci ne olacak o da önemli
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WeCouldBeTheSame 7 yıl
gkcn41
benim bildiğim ace plus yerine ace 2 çıktı. ace plus diye bir telefon olmayabilir tam emin değilim.

var kardeş youtube'dan saglam videolara bakabilirsin
GT-S7500
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biramıçokgördüler 7 yıl
bugün doktor bana astigmat dedi gözlük takıcam bende galiba :D
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D.Luffy 7 yıl
apogfb
abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar...

ulan nesliniz tükenmedi gitti ne gözlükmüş ya
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slicer 7 yıl
Şaka bu değil mi? Tarih olmuş 13 Mart, DH hala MWC videoları mı yayınlıyor? Videoları düzenlediğiniz bilgisayarın işlemcisi 100 MHz falan mı? Bu yavaşlık ondan olsa gerek...
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paratuzağı 7 yıl D.Luffy
D.Luffy

apogfb

abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar...


ulan nesliniz tükenmedi gitti ne gözlükmüş ya

belkide çıplak gösteren gözlüktür erdi abinin firmalarla gizli bağları var köstebek gibi adam böyle bir teknoloji çıktı ve bize demiyorlar dikkat edersiniz birebir konuşmalarda takmıyor hep fuar alanlarında kızların bol bulnduğu yerlerde takıyor erdi abi böyle bir teknoloji varsa lütfen bizi bilgilendir
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gkcn41 7 yıl
benim bildiğim ace plus yerine ace 2 çıktı. ace plus diye bir telefon olmayabilir tam emin değilim.
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apogfb 7 yıl
abi o mavi gözlük ne yaw... çok iğrenç bide onun incelemesini yapsınlar...
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Şaşkınspor 7 yıl
Çiçekleri seviyosunuz heralde, tablet görünce hep çiçek çiziyosunuz
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Tube Screamer 7 yıl
Androidi seviyoruz ama su anda gtab 8.9 dan giriyorum, video oynatilamaz hatasi aliyorum....
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danGerfuLL 7 yıl
SIII merakından standtaki cihazları tam bir inceleme durumu olmamış.
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WeCouldBeTheSame 7 yıl
kalkıp taa gongrelere gitmişsiniz.ace plus s7500'i çekmemişsiniz
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WeCouldBeTheSame 7 yıl
Ace plus s7500 nerde yaw :(
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