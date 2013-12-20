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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac bilgisayarların el ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Flutter ücretsiz yapıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac bilgisayarların el ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Flutter ücretsiz yapıldı
Geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan ve Mac bilgisayarların el ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Flutter uygulaması ücretsiz yapıldı.
OS X 10.6.6 ve üzeri (Maverciks desteği henüz yok) Mac bilgisayar sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Flutter, bilgisayarların dahili web kamerası üzerinden farklı el hareketleri ile iTunes, Spotify, Rdio, MPlayerX, VLC, Ecoute, Quicktime, YouTube, Netflix, Pandora, ve Grooveshark gibi destekli müzik ve video uygulamalarını yönetilmesine (Başlat / durdur, diğer şarkıya geç vb.) imkan tanıyor. Bu sayede Leap Motion benzeri faydalı bir kontrol yapısı sağlayabilen uygulama, sistemlerin üst menüsüne yerleşiyor ve buradan birçok ayarı sunabiliyor.
Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Flutter uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id522248613?mt=12 Yorum Yaz
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[__Zahid__] 5 yıl
Bi ise yaramiyo ama millete hava atmak için güzel
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HuS.TeR 5 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Bi ise yaramiyo ama millete hava atmak için güzel

Oyun oynarken veya tam ekran bir uygulama çalıştırdığınızda arkada çalan müziği sadece bir el hareketi ile durdurabilmek mesela.

Küçük bir not;
Programın internete erişimini güvenlik duvarını kullanarak engellemenizde fayda var.
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HuS.TeR 5 yıl
Uygulama windows için de var.
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K3R3Mm 5 yıl
Maverciks de denedim çalıştı.
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Bradley Cooper 5 yıl HuS.TeR
HuS.TeR

Uygulama windows için de var.

link alabilir miyim hocam?
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