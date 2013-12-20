Mac bilgisayarların el ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Flutter ücretsiz yapıldı

Geçtiğimiz dönemde internet devi Google tarafından satın alınan ve Mac bilgisayarların el ile kontrol edilmesine imkan tanıyan Flutter uygulaması ücretsiz yapıldı.

OS X 10.6.6 ve üzeri (Maverciks desteği henüz yok) Mac bilgisayar sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilen Flutter, bilgisayarların dahili web kamerası üzerinden farklı el hareketleri ile iTunes, Spotify, Rdio, MPlayerX, VLC, Ecoute, Quicktime, YouTube, Netflix, Pandora, ve Grooveshark gibi destekli müzik ve video uygulamalarını yönetilmesine (Başlat / durdur, diğer şarkıya geç vb.) imkan tanıyor. Bu sayede Leap Motion benzeri faydalı bir kontrol yapısı sağlayabilen uygulama, sistemlerin üst menüsüne yerleşiyor ve buradan birçok ayarı sunabiliyor.

Daha önce 8,99$ fiyat etiketiyle satılan Flutter uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id522248613?mt=12