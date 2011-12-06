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Mach Xtreme 1.8" 120GB SSD video inceleme
7 yıl
59,1b
1
HDD / SSD
96
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda, flash tabanlı çözümleriyle tanıdığımız Mach Xtreme firmasının ultra taşınabilir dizüstüler için tasarladığı 1.8" boyutundaki ssd sürücüsünü inceliyoruz.
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Ermeydan
7 yıl
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Windows açılma testi olayı özetlemiş zaten. Başka söze gerek yok bence.
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abrenax
7 yıl
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bilgisayarın bios ekranını geçip windowsu başlatana kadar geçen süre, windowsun açılışından daha uzun.
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SKRlllEX
7 yıl
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beyler sata 3 de sorun var sürekli pc donuyor ona göre sata 3 değil bu cihaz
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redbloodedman
7 yıl
editörün seçimi
Kim ne kullanırsa onu övme çabası var zaten. Herifler makanik disk kullanıyor diye yedirememişler kendilerine. Olay budur. Utanmasalar benim laptop ssd'den daha hızlı açılıyor olmamış bu diyecekler.
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hucreceperi
7 yıl
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34 saniye bilgisayar açılışı için çok da iyi bir süre değil.
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tolgaciik
7 yıl
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Adam ciyak ciyak bağırıyor arkadaşlar ESKİ LAPTOP diye.. siz hala diskin kötülüğünden bahsediyorsunuz. o zamanlar kötüydü zaten. anlatılmak istenilen SSD diski eski model bir laptopa yada bilgisayara takınca ortaya çıkan performans artışı. Vurgulanmak istenilen bu.
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TheLastNinja2
7 yıl
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iyi güzel de o başlangıçta biosun hızı hâlâ epey yavaş kalıyor. ssd gibi hızlı olması gerekirdi bence yani malum elektronik devrelerden oluştuğuna göre epey hızlı olmalı ama değil.
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rx7enes
7 yıl
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HDDlerde hız sadece devirle ve kapasite ile alakalı değil hdd çapı da önemli
7200devirlik hdd de 3.5" diskler 2.5" ve 1.8" ye göre daha hızlıdır.sebep çevresel hızla alakalı omega çarpı r
buradaki hdd hem 1.8" hem de 5400rpm diskin kapasitesi de veri yoğunluğu düşükse siz düşünün.
ayrıca en önemli etken erişim süresidir dosya kopyalama hızları 100, 300 ve 500mb olan ssd lerin windows açılış sürelerini karşılaştıran bir test istiyorum yanına hdd de eklenirse anlaşılır fark
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hayk24
7 yıl
editörün seçimi
bu ne ya benim eski acer extanse 5200 laptop um bile xp ile 22 saniyede aciliyor .. burda windows 7 ile ve yeni model laptop yinede ssd benimki kadar hizli acilmadi ... hele öbür sata yi hic saymayin tam facia 1 dakikayi gecti be
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+-1
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aliseçkin
7 yıl
editörün seçimi
iyi akşamlar öncelikle çalışmanız çok başarılı paylaşımınız için teşekkür ederim. Dikkatimi çeken bir konu var parçanın sökümü takımı gibi bilen için teferruat olarak görünen ayrıntılara yer vermeniz çok iyi olmuş. Bilmeyen arkadaşlarımız için ekstra bir katkı sağlamış. Başka çalışmalarda da bu tarz ayrıntıların faydalı olacağını düşünüyorum.
Ayrıca diğer arkadaşlarında belirtmiş olduğu bir husus olsa da kanımca eksik tarafı fiyat/performans/kullanılabilirlik üçlüsünün bir arada değerlendirilmemesi. 60 gb SSD ancak evinde ikinci bir bilgisayarı olan ve laptopta fazla veri depolamayan biri düşünebilir gibime geliyor. Yüksek fiyatlarda satılan bu depolama alanları, fiyatının karşılığımı uzun süreçte ?
Ayrıca bilmek istediğim bir konu var masaüstü bilgisayarlarda sistem diski olarak kullanılmak üzere sata 2 veya sata 3 mekanik disk ile uyumlu bir raid elde edilebilir mi ?
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360derece
7 yıl
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benim pc'nin açılması yavaşladı ya herhalde hdd'nin ömrü donuyor. banada bir ssd lazım
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enderc
7 yıl
editörün seçimi
Kullanılan laptopa baktığınızda oldukça eski olduğunu göreceksiniz. Içerisindeki diskin performansı da oldukça kötü. Burada videoya olumsuz yorum yazan arkadaşlara soruyorum, kaç kişi acaba 3 yıllık 1.8" mekanik hard disilik bilgisayar kullandı acaba? Bu videonun amacı eski bir dizüstünde bile ssd takviyesinin neler yapabileceğini göstermek. Bizim mekanik diski en kötü olsun diye bir amacımız yoktu, içinden ne çıktıysa onu kullandık.
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Batuist
7 yıl
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ssd çok iyide o mekanik diskte oldukça kötüydü.. şimdiye kadar gördüğüm en vasat disk diyebilirim hatta.. özellikle bu videoda fark açılsın diye kullanılmış düşüncesi doğurdu bende..
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7200devirlik hdd de 3.5" diskler 2.5" ve 1.8" ye göre daha hızlıdır.sebep çevresel hızla alakalı omega çarpı r
buradaki hdd hem 1.8" hem de 5400rpm diskin kapasitesi de veri yoğunluğu düşükse siz düşünün.
ayrıca en önemli etken erişim süresidir dosya kopyalama hızları 100, 300 ve 500mb olan ssd lerin windows açılış sürelerini karşılaştıran bir test istiyorum yanına hdd de eklenirse anlaşılır fark
Ayrıca diğer arkadaşlarında belirtmiş olduğu bir husus olsa da kanımca eksik tarafı fiyat/performans/kullanılabilirlik üçlüsünün bir arada değerlendirilmemesi. 60 gb SSD ancak evinde ikinci bir bilgisayarı olan ve laptopta fazla veri depolamayan biri düşünebilir gibime geliyor. Yüksek fiyatlarda satılan bu depolama alanları, fiyatının karşılığımı uzun süreçte ?
Ayrıca bilmek istediğim bir konu var masaüstü bilgisayarlarda sistem diski olarak kullanılmak üzere sata 2 veya sata 3 mekanik disk ile uyumlu bir raid elde edilebilir mi ?