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MadCatz, çok sayıda cihazı destekleyecek donanım serisi GameSmart'ı CES 2013'te duyuracak

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun aksesuarları alanında faaliyet gösteren önemli firmalardan olan MadCatz, birden fazla cihaz ile uyumlu akseusarları içine alan GameSmart teknolojisini CES 2013 fuarında tanıtacağını duyurdu.

GameSmart, Bluetooth Smart 4.0 bağlantı teknolojisini desteklerken, uyumlu dizüstü, akıllı telefon, tablet, masaüstü cihazlarına marka ve model fark etmeksizin bağlanabilecek. Kontrolcü ve cihaz arasındaki veri aktarımı çok düşük gecikmelerle yapılabilecek. Uyumlu uygulaması ile de kontrolcü cihazlara daha fazla fonksiyonlar atanabilecek.

Bluetooth 4.0 teknolojisi sayesinde de daha kolay kurulum ve daha uzun kullanım süreleri mümkün olacak. Ayrıca GameSmart platformu geliştirici ve dağıtıcılara oyunlarda kontrolcü kullanma konusunda standartlaşma ve kolay uygulanabilirlik sunacak.

CES 2013 fuarında MadCatz'in GameSmart platformu altında tanıtacağı pek çok ürün olacak. Bunlar konsol seviyesinde oyun kontrolü tecrübesi sunacak olan C.T.R.L. gamepad, 6400dpi değerinde ve çift göz lazer sensörü sunan R.A.T.M fare, cam yüzeyde bile algılama yapabilen M.O.U.S. fare, F.R.E.Q. stereo kulaklık modeli. Bu modeller GameSmart serisinin ilk dalga ürünleri olacak. 


http://www.madcatz.com/products/gamesmart/ Yorum Yaz
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Stansflower 6 yıl
İkisi de güzel bence.
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ugurakkocoglu 6 yıl
ios platformunu destekleyecek mi acaba bu ürünler desteklerse fps oyunlarında harika olur diye düşünüyorum :) bir de tv ye bağlarsak oyun konsoluna döner
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speed_brain 6 yıl
Ps 3 koluda is görür
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