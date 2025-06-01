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    Baseus kablosu içinde powerbank duyurdu

    Baseus EnerZest P1 powerbank modeli gelişmiş güvenlik çözümlerinin yanı sıra kablosunu içerisinde barındırması ve akıllı ekranı ile rekabette fark yaratmayı amaçlıyor. 

    Baseus EnerZest P1 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Piyasada son dönemlerde gördüğümüz dahili kablolu powerbank modellerinin aksine Baseus daha ilginç bir fikirle karşımızda. Gövdeye dahil edilen USB Tip-C kablosu askılık görevi de görebiliyor. 

    Baseus EnerZest P1 özellikleri ve fiyatı

    Baseus EnerZest P1 inceliğe önem verenler için geliştirildi. 10000mAh kapasite olmasına karşın 1.5cm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında. İlginç tarafı ise içerisinde bir USB Tip-C kablosunun olması. Bu kablo yuvasından çıkıyor ve ihtiyaç olmadığı zamanlarda da askılık olarak kullanılabiliyor. 

    22.5W çıkış verebilen powerbank üzerinde 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A portu yer alıyor. LED ekran ise batarya durumu, hızlı şarj durumu ve toplam enerji çıkışını gösterebiliyor. Özel sensör sürekli sıcaklığı takip ederek yapay zekâ algoritması ile mevcut akımı kontrol edebiliyor. Ayrıca grafen tabanlı termal materyal de ısı dağıtımına yardımcı oluyor. Bu sayede uçaklarda kullanım şartlarına da uyum sağlıyor. Baseus EnerZest P1 powerbank modeli 15$ fiyat etiketine sahip. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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