Baseus kablosu içinde powerbank duyurdu

Baseus EnerZest P1 özellikleri ve fiyatı
Baseus EnerZest P1 inceliğe önem verenler için geliştirildi. 10000mAh kapasite olmasına karşın 1.5cm kalınlığında ve 170 gram ağırlığında. İlginç tarafı ise içerisinde bir USB Tip-C kablosunun olması. Bu kablo yuvasından çıkıyor ve ihtiyaç olmadığı zamanlarda da askılık olarak kullanılabiliyor.
22.5W çıkış verebilen powerbank üzerinde 2 adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A portu yer alıyor. LED ekran ise batarya durumu, hızlı şarj durumu ve toplam enerji çıkışını gösterebiliyor. Özel sensör sürekli sıcaklığı takip ederek yapay zekâ algoritması ile mevcut akımı kontrol edebiliyor. Ayrıca grafen tabanlı termal materyal de ısı dağıtımına yardımcı oluyor. Bu sayede uçaklarda kullanım şartlarına da uyum sağlıyor. Baseus EnerZest P1 powerbank modeli 15$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!