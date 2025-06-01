BİM marketler Oppo A60 akıllı telefon satacak

3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri
3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Oppo A60 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.67 inçlik 90Hz ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8GB RAM, 128GB UFS 2.2 bellek, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefon modeli 9250TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Blaupunkt markasına ait hızlı eşleşme ve yazılım tabanlı gürültü engelleme sunan B420 tam kablosuz kulaklık modeli 549TL iken HP markasına ait 2.4G bağlantısını kullanan kablosuz fare de 579TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!