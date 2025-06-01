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    BİM marketler Oppo A60 akıllı telefon satacak

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Oppo A60 akıllı telefon modeli ve Blaupunkt B420 tam kablosuz kulaklık yer alıyor. 

    3 Haziran BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan tam kablosuz kulaklıklara, akıllı televizyonlardan kablosuz farelere ve elektrikli mopedlere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Oppo A60 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.67 inçlik 90Hz ekran, Snapdragon 680 yonga seti, 8GB RAM, 128GB UFS 2.2 bellek, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefon modeli 9250TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Blaupunkt markasına ait hızlı eşleşme ve yazılım tabanlı gürültü engelleme sunan B420 tam kablosuz kulaklık modeli 549TL iken HP markasına ait 2.4G bağlantısını kullanan kablosuz fare de 579TL olarak satılacak. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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