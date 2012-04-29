Manhattan'dan tuşsuz tasarıma sahip kablosuz fare: Stealth

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Manhattan firmasının kablosuz yeni faresi Stealth kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı. Stealth'i piyasadaki standart farelerden ayıran özelliği üzerinde hiçbir tuş bulunmaması.
90 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 30 mm kalınlığında ve 79.4 gram ağırlığında tasarlanan fare AAA pillerle çalışıyor. 1200 Dpi'lik lazer sensöre ve 10 metreye varan kapsama alanına sahip olan farede patentli Curve Touch teknolojisi kullanılmış. Sağ tuş, sol tuş ve tekerlek tuşu (scrool) dokunmaya duyarlı.
Mayıs ayından itibaren satışa sunulması planlanan Stealth için 69.99$ fiyat belirlenmiş.
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Sana katılıyorum. Bu fareyi kullanıyorum ve kaydırma özelliği kapatmak zorunda kaldım.
buy.com/...
bana eksi veren arkadaş bunu zevkine yapmamışlar herhalde ihtiyacdan dolayı var
bende iki tane apple magic mouse var ilki kendi irademle aldım ikincisi amorti sayılabilir
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