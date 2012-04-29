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Manhattan'dan tuşsuz tasarıma sahip kablosuz fare: Stealth

7 yıl
10,6b
1
16
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Manhattan firmasının kablosuz yeni faresi Stealth kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı. Stealth'i piyasadaki standart farelerden ayıran özelliği üzerinde hiçbir tuş bulunmaması. 
90 mm uzunluğunda, 60 mm genişliğinde, 30 mm kalınlığında ve 79.4 gram ağırlığında tasarlanan fare AAA pillerle çalışıyor. 1200 Dpi'lik lazer sensöre ve 10 metreye varan kapsama alanına sahip olan farede patentli Curve Touch teknolojisi kullanılmış. Sağ tuş, sol tuş ve tekerlek tuşu (scrool) dokunmaya duyarlı.
Mayıs ayından itibaren satışa sunulması planlanan Stealth için 69.99$ fiyat belirlenmiş.

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mehmednaim 7 yıl en beğenilen
Tasarım sade ve güzel lakin yanlış tıklamalara çok müsait.
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lyridder 6 yıl
Sadelik güzel ama kullandığım farenin klavyemle uyumuna da bakıyorum, bu ürünle uyabilecek klavye yazısız mı olacak?:)
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barkenxia 7 yıl
,sayfaları aşağı-yukarı sağa-sola kaydırmak oldukça keyifli olacaktır ama aynı şeyi tıklamalar için
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mehmetfahriguven 7 yıl
oyulmuş kaya parçası!
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Hater- 7 yıl
Tasarımı fena değil ama oyun için pek ideal olmayabilir bana göre. Hassas bir dokunma yapısına sahip ise ciddi sıkıntılar yaratabilir.
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bocekgrafik 7 yıl
Eğer bu farenin algılaması çok iyi olursa, özellikle de FPS tarzı oyunlarda, fare tuşuna basarken kaybettiğimiz saliselik zaman kaybı ortadan kalkacak demektir.
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bocekgrafik 7 yıl
dede17
Apple magic mousedan farkı ne bu arada magic mouse yuzeyle temasda kaygınlığı berbat derece kötü bilginize

Sana katılıyorum. Bu fareyi kullanıyorum ve kaydırma özelliği kapatmak zorunda kaldım.
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nedensiz07 7 yıl
alanlar olur ama bence gerek yok sadece alternatif
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Recharged 7 yıl
Tasarım hoş. Apple mouse gibi dursada,ondan esinlensede bu kullanılamayacağı anlamına gelmez. Elbet alıp kullanan olacaktır.
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alito 7 yıl
dokunmatik yerine kaplamanın altına gizli butonlar konulabilirmiş. böylece istenmeyen tıklamalar engellenebilirdi. üstelik üretim maliyeti daha düşük olurdu.
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dede17 7 yıl
ak.buy.com/...
buy.com/...
bana eksi veren arkadaş bunu zevkine yapmamışlar herhalde ihtiyacdan dolayı var
bende iki tane apple magic mouse var ilki kendi irademle aldım ikincisi amorti sayılabilir
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