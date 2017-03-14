Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı

Nintendo’nun büyük yatırımlar yaptığı ve beklentisini de büyük tuttuğu yeni melez konsolu Switch, hackerların elinden kurtulamadı. iOS tarafının tanınan jailbreak uzmanı Luca Tudesco, konsolu kırdığını duyurdu.

Her türlü müdahaleye açık

Jailbreak veya Android tarafında rootlama dediğimiz işletim sisteminin kırılabilmesi olayı, cihazı tamamen özelleştirilebilir hale getiriyor. Kullanıcılar farklı ROM yapıları yükleyebiliyor, arayüzü değiştirebiliyor, ücretli uygulamaları ücretsiz olarak jb mağazalarında bulabiliyor.

Nintendo Switch için de aynı durum söz konusu. Jailbreak yaparak firmanın konsola koyduğu kısıtlamalar kaldırılabilecek. Örneğin işlemci veya grafik biriminin frekansı arttırılabilecek, arayüz değiştirilebilecek.

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Elbette tüm bunların gerçekleşebilmesi için bir jailbreak ekosisteminin oluşması gerekiyor. Henüz çok yeni olduğu için Nintendo Switch jailbreak ortamı ile ilgilenen kimse yok. Muhtemelen gelecek yıldan itibaren kullanıcılar alternatif çözümler görmeye başlayacaktır. Bu bakımdan şimdilik jailbreak işlemi son kullanıcıya açık değil.