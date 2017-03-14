Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı

Konsol veya akıllı telefonların yazılımsal olarak kırılabilmesi son dönemin en popüler konularından. Hackerlar henüz piyasaya çıkan Nintendo Switch konsolunu jailbreak yapmayı başardı.
2 yıl
6,6b
1
14
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nintendo’nun büyük yatırımlar yaptığı ve beklentisini de büyük tuttuğu yeni melez konsolu Switch, hackerların elinden kurtulamadı. iOS tarafının tanınan jailbreak uzmanı Luca Tudesco, konsolu kırdığını duyurdu.

Her türlü müdahaleye açık

Jailbreak veya Android tarafında rootlama dediğimiz işletim sisteminin kırılabilmesi olayı, cihazı tamamen özelleştirilebilir hale getiriyor. Kullanıcılar farklı ROM yapıları yükleyebiliyor, arayüzü değiştirebiliyor, ücretli uygulamaları ücretsiz olarak jb mağazalarında bulabiliyor.

Nintendo Switch için de aynı durum söz konusu. Jailbreak yaparak firmanın konsola koyduğu kısıtlamalar kaldırılabilecek. Örneğin işlemci veya grafik biriminin frekansı arttırılabilecek, arayüz değiştirilebilecek.

Ayrıca Bkz. "Cooler Master’dan lüks sınıfa MasterWatt Maker güç kaynağı"

Elbette tüm bunların gerçekleşebilmesi için bir jailbreak ekosisteminin oluşması gerekiyor. Henüz çok yeni olduğu için Nintendo Switch jailbreak ortamı ile ilgilenen kimse yok. Muhtemelen gelecek yıldan itibaren kullanıcılar alternatif çözümler görmeye başlayacaktır. Bu bakımdan şimdilik jailbreak işlemi son kullanıcıya açık değil. 

 

http://wccftech.com/nintendo-switch-jailbreak-achieved/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
10ff 2 yıl en beğenilen
parcalandi seklinde anladim :D
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
Nintendo switch aldıracak haber
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gxhero 2 yıl
Emusu çıkar yakındır boşa para vermeyin alete Türkiye de garantisi olsa neyse alın diyeceğim ama öyle bile gereksiz!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Robin- 1 yıl gxhero
gxhero
Emusu çıkar yakındır boşa para vermeyin alete Türkiye de garantisi olsa neyse alın diyeceğim ama öyle bile gereksiz!

bu zekayla nasıl yasiyosun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nick Cave 2 yıl
Yazık bu konsola, başına gelmeyen kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Kırıldı deyince normal kırıldı zannettim. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forvet09 2 yıl
Markaya da oyunlarina da ayar oluyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl
Nintendo switch aldıracak haber
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 2 yıl en beğenilen
parcalandi seklinde anladim :D
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 2 yıl
Konsolun gönlünü alsınlar, yazıktır ortama yabancılık çekiyor, alınır herşeye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Ps4 kırılmış mıydı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl axaxa
lawyer77
Ps4 kırılmış mıydı

Henüz kırılmadı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaBr2 2 yıl
Zelda için de emulatorler şimdiden büyük mesafe aldılar. Konsol biraz aceleye gelmiş sanırım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6566 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo, nintendo switch ve
4 etiket daha Oyun Konsolları Ev Elektroniği Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Visa’dan güneş gözlüğü ile temassız ödeme 2 yıl Süper hızlı bilgisayarlar geliştirmek için lazer ışınları kullanılacak 2 yıl Kremlin sözcüsünden S-400 füzeleri konusunda açıklama 2 yıl Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı 2 yıl Yahoo’nun CEO’suna 23 milyon dolarlık servet 2 yıl Twitter'da milyonlarca bot hesap var 2 yıl Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak! 2 yıl Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın 2 yıl HTC'nin kişisel asistanı Sense Companion artık Google Play Store'da 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı? 2 yıl Nintendo Switch beklenenden çok daha fazla satıldı 2 yıl Google’ın ''internet sağlayan balonlar'' projesinin CEO’su istifa etti 2 yıl Morötesi ışıkta parlayan kurbağa türü keşfedildi 2 yıl Volkswagen Golf R, Performance paketi ile artık daha hızlı 2 yıl SwiftKey'in son güncellemesi 4 farklı tuş sesi getiriyor 2 yıl Waze ve Spotify güçlerini birleştirdi 2 yıl Corsair 600C incelemesi "Corsair'ın heybetli inverse kasa yorumu" 2 yıl Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız? 2 yıl Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme 2 yıl Samsung Galaxy S8 satışları beklentilerin altında kalabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı Sonraki Metin tabanlı durum mesajı WhatsApp’a geri dönüyor 2 yıl Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı 2 yıl Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız? 2 yıl Google'dan arkadaşlarınızla YouTube videoları izleyebileceğiniz iOS uygulaması 2 yıl Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor 2 yıl İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla 2 yıl NASA, Mars’ta hayat arayacak araçları Atacama Çölü’nde test ediyor 2 yıl Volvo’nun ilk elektrikli otomobili 2019’da yollarda olacak 2 yıl Microsoft ve Qualcomm ortaklığı detaylanıyor 2 yıl Windows 10’da oynatılabilir oyun reklamları devri 2 yıl Game of Thrones'un final sezonunun bölüm sayısı açıklandı 2 yıl Rocket League 29 milyon oyuncu sayısına ulaştı! 2 yıl Samsung HARMAN’ı satın aldı 2 yıl Ferrari, ilk otomobil üretişinin 70. yılını kutluyor 2 yıl Rus sanatçı, kendi kanını kullanarak ses üreten düzenek geliştirdi 2 yıl Samsung Galaxy S8 Plus'ın bataryası göründü 2 yıl Google arama motoru Çin’de tekrar kullanılabilir 2 yıl Adidas üçüncü parti yazılımlarla fitness cihazlarını geliştirmeyi hedefliyor 2 yıl Mobilite: Galaxy S8, Nokia 3310 ve dahası... 2 yıl Popüler tarayıcı UC Browser, Windows 10'a geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim