Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video

Huawei Mate 20 Pro'nun kamerasının video ve fotoğraf performansını Londra gecelerinde denedik :) Hem sohbet ediyor hem de birlikte kameraları deniyoruz. Bakalım bu sefer olmuş mu?

Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro, hem donanım hem de kamera olarak tam bir canavar. Cihazda mobil teknolojiler adına yok yok.

Özellikle düşük ışık performansı üzerinde durulan telefonu Londra gecelerinde denedik. Bakalım dedikleri kadar var mı?