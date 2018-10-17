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Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video

7 ay
22,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Huawei Mate 20 Pro'nun kamerasının video ve fotoğraf performansını Londra gecelerinde denedik :) Hem sohbet ediyor hem de birlikte kameraları deniyoruz. Bakalım bu sefer olmuş mu?
Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro, hem donanım hem de kamera olarak tam bir canavar. Cihazda mobil teknolojiler adına yok yok.
Özellikle düşük ışık performansı üzerinde durulan telefonu Londra gecelerinde denedik. Bakalım dedikleri kadar var mı?

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smart1978 7 ay en beğenilen
Huawei inatla ses kayit kalitesi vasatligini devam ettiriyor.
Isik patlamalari cok asiri bariz. Yapay zeka ile pekala iyilestirilebilirdi lakin Pixel 2 gibi eskimis cihazlardaki donanimsal yapay zekasi daha basarili verimli calismaktadir .4K da 50 FPS yine yok. Bokeh efektli video pek basarili degil guzel bir cabalari var mobil cihazlarda sanirim ilk olacak ama sonucta verimsiz basiriz bir ozellik.
Incelemede unutulmus ama 4K da optik zoom yok zaten imkansiz ...
Gece cekimlerinde noise gorunmesin diye agresif noise gidermenin bedeli olarak detay kaybi cok bariz gorulmektedir yani pastel boya zulu boya veya camur gibi veya sanki cizgi film havasinda detaylari texture lari ciddi oranda yok etmektedir. Fotografcilik terimlerinde gren olusumu da cok bariz rahatsiz etmektedir.
Elbette sosyal medyalarda zoom yapilmadan ufatilmis anlik paylasimlarda etkileyici dahi olacak bir durumda degil .
Dusuk isiktaki performansi sadece kendi icinde halef selef modelleri arasinda bile ala alinsa bariz bir kalite artisi yoktur. Bir de olaya rakip firmalarinki ile kiyaslamasi kaliyor . Anca bu sekilde saglikli bir kiyas analizelde edilebilir.
4K IGZO panel notebook tan yaziyorum suan yani birileri ya begenir veya rakip firmalarinki ile ya kotu degil vs digebilir malum monitor gozumuze gelen ekranin kalitesi de gercekleri ifade etmeden ayri bir yaniltici etmenlerden biri olabilmektedir.
Sahsen 10 bit video ve fotograf cekii yapabilen WCG renk profili ilistirilmis cekim kabiliyetlerini beklerdim. 4K da HDR video kayit beklerdim. Rakiplerinde birsuru marka modelde var... Ekrani genis renk gamutu destekliyorsa kamerasi da bunu pekala desteklemesi gerekirdi ...
Kisacasi bende olumlu bir izlenim birakmadi. Detayli incelemelerde hayal kirikligi daha da netlesecek gibi . Yani gorseller ortada ama incelemeyi yapan ya cok iyi muhtesem muazzam vs kaliplar kullanan bazi editorlere de sahsen yadirgamaktayim .
Objektif analiz ve objektif sentez biraz zor olmakta malum Huawei medya sektorunde online dahil medyaya saglam paralar yatirmaktadir ama reklamlarin turlu turlusu ile nereye kadar ...
Fiyatlari ciddi oranda artmis bu tur cihazlarin adil bir sekilde incelenmesi gerekir pozitif oznel ifadeler ile suslemek bazen absurt kalmaktadir . Bu ifadelerim DH iicn degil bircok yerli editor, youtuber vs de gormekteyim.
Huawei inatla ses kayit kalitesi vasatligini devam ettiriyor.Isik patlamalari cok asiri bariz. Yapay zeka ile pekala iyilestirilebilirdi lakin Pixel 2 gibi...
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Aslanhan. 7 ay smart1978
Note 9 a tapan arkadaş gelmiş burada objektif olmaktan, adil olmaktan bahsediyor komik çocuk seni :)
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KYMELRIA 7 ay Aslanhan.
Bİ BÜYÜYÜN ARTIK.
adam doğru düzgün yorum yapmış, beklentilerini sıralamış.
gren demiş, noise demiş, WCG renk profili demiş, 10 bit demiş...
sen de gelmiş burada komik çocuk rererö. bu kadar yazıya komik çocuk diye mi cevap verdin.
bence otur düşün acaba kim komik çocuk?
kim komik duruma düşen çocuk?
Bİ BÜYÜYÜN ARTIK.adam doğru düzgün yorum yapmış, beklentilerini sıralamış.gren demiş, noise demiş, WCG renk profili demiş, 10 bit demiş...sen de ...
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VaLaK 6 ay
Başarılı sonuçlar el-de etmişler.
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aycibin 7 ay
Bu fiyatlarla bir çin firmasi olarak sansi yok
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borukuzen 7 ay
Huawei bu Samsungu tahtından düşürmek üzere. Samsung s10 da ciddi bir çalışma yapmazsa satışları Huawei'ye kaptırır. Ama fiyat biraz daha uygun olmalıydı.
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smart1978 7 ay borukuzen
notebookcheck.net/...
P30 ve P30 Pro ciktiginda da yine eskimis Kirin 980 ile gelecek ve o tarihlerde de Snapdragon 855 ( veya adi yenisi ne olacaksa ) piyasada epey yaygin olacaktir
Yukarda verdigim linkte Kirin 970 Snapdragon 835 ile anca yarisiyor :) Aradan Snapdragon 845 ciktti yazilimsal asiri hilelerle yani testlerde yuksek puan alayim diye asiri hiz asirtma over clock ile cihazin omrunu kisaltmakta veya bozulmasina sorun cikartmasi riskini artirmaktadir ... Keza Kirin 970 li tum cihazlarda benchmark test programlarinda da ciddi farklarda hileli yuksek puanlar da almislardir :)
Yani Snapdragon 855 ( baska adi ne olursa o diyelim ) zaten 7 nm ile gelecektir ...
Ayrica nm ufaltmak teorikte daha az iisnma daha verimlilik beklenebilir ama yine yillar once Apple in islemcilerini 2 firma dokumunu uretiyordi biri TSMC oteki de SAmsung. Samsung kaba tabirle teknolojik artistlik yaparak (
) daha ufak nm uretmisti ve Apple da SAmsung tna kaynakli islemci skandali kisa surede bas gostermisti . SAmsung islemcili olan urunleri iade edenler de coktu!
Iphone 6S lerdeki bu skandaldan sonra Apple bir daha Samsung a islemcisini urettirmedi
...
DH de de bu konu islenmis birkac kaynak ve gorselleri de orada bulunabilir :
forum.donanimhaber.com/...
Yani pratikte nm si ufak olmasi her zaman verimliliktir anlami cikmaz.
Snapdragon 845 in bir ust yeni modeli de artik Samsung degil Apple in islemcilerini ureten TSMC dir ve suan da seri uretime de balanmis adetli siparislere de hazir . Hatta tanitim ile Aralik sonlarina dogru Lenovo veya Motorola 5G li 7 nm li Snapdragon 855 ( adi muhim degil ) li cihazlari da gorecegiz ...
Onceki yillarda Samsung urettigi icin hep Nisan daki Galaxy S serisine tum ilk partileri kendisine stoklamamakta idi . Bir iddia bu stoklama isinde Samsung ta olacak ama baska firmalar da kapacak yani klasik Snapdragon yeni amirla islemcisi icin epeyce beklemeye gerek kalmayacaktir.
Erken gelecek olan Snapdragon 855 ile piyasada satista farkli yaygin markalar dolayli da olsa Kirin 980 de ciddi baski olusturacaktir. Yani gecen yilki gibi eskimis Kirin 980 li urunleri sunmayacak gibi sunsa da pek ragbet gorulmeyecektir.
Isin tuhafi farkli ekran cozunurluktekilereine hepsinde de ayni islemcili olmasi da cok tuhaf! Kirin 970 te boyle idi aynisi Kirin 980 de de gormekteyiz gelecekte de gorecegiz !
Huawei Kirin 980 in daha da esasli gelismis olani cikartmadigi surece 2019 da hic sansi yok ! Hilelerle yine yakalanacaktir . Tarih ders almayanlara tekrar ettirir ... ORnekleri de var gorduk...
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pgdnBREAK 7 ay
Bu telefonun türkiye geliş tarihi ne olur tahmini? iphone X ten geçmeyi düşünüyorum
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SEHZADE63 7 ay
Huawei apple htc samsung pixel şuan da piyasa da olan tüm marka amiral gemilerin cihazlari şuanki değerini hak etmiyor kusura bakmayin daha cok gelişime ihtiyaclari var...az daha evrim gecirmeleri şart kırin 980 övüp durdular sadece performans vsrmiş başka birşeyde yokmuş tipki A12 gibi.!
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VYC Majoris 7 ay
Bir gcam değil.
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erceste 7 ay
Bence Mesut o an çekim yaparken ekranın netliği ve gece çekimlerine göre yorum yapmış ki hak veriyorum. Fakat bizler büyük ekrandan izlerken gerçekten telefonda belki de görünen gibi haz alamadım açıkçası. Fakat gece manzara çekimlerinde gerçekten fotoğrafta bence gayet başarılı. Bence gelen iyi eleştirler kulak verip gelecek güncellemeler ile yiden değerlendirmek gerek çünkü ingiltere de 900 pound ile satışa çıktı ve gerçekten büyük rakam.
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nightbringer 7 ay
Video performansı gerçekten hayal kırıklığı oldu resmen gözlerim bulandı titrek video yüzünden
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MyWorldLife 7 ay
Huawei P20 Lite kullanıcısı ve 1 hafta P20 Pro kullanmış birisi olarak söylüyorum
Huawei'in Kamera Algoritması Rezalet.
Ben dedim ki P20 Lite da memnun olmadığım şeyler telefonun orta segment olmasındandır. Ama aynı olayları P20 Pro ilede yaşayınca şok oldum ve herşey ortaya çıktı.
Huawei in kamera yazılımı resmen herşeyin içine ediyor.
Telefonun en büyük sorunu nereye nasıl odaklanacağını bilememesi. İstediği kadar AI Olsun.Resmen batırıyor.
Telefonun ışık dengesi çok kötü. Fotoğrafların bir tarafı ya çok aydınlık (Overexplosed) diğer tarafı ya çok karanlık çıkıyor. Dinamik aralık rezalet. HDR işini iyi yapamıyor. Huawei istediği kadar mobil telefonda 1/7 inç en büyük sensörü kullandıl desin. İstediği kadar en iyi lens firmalarıyla çalışsın. Yazılım berbat olduktan sonra bunların hiçbir önemi yok.
Gece modunun olayı bildiğimiz uzun pozlama. Ben elimde telefonu 4 saniye kıpırdamadan tuttuğumda her telefon iyi detay yakalar. Şaka mı bu?
Video konusuna değinmiyorum bile. Orta segment telefonları bile 30fps den fazla çekemeyen, orta segmentte eis bile olmayan 2009 yılından kalma video kalitesi ile video çektirmeye çalışıyor Huawei.
Amiral gemisinde ise 1080p 60fps de eis devredışı kalıyor. Şaka gibi? 4k 60fps çekemiyor. 4k da stabilizasyon yok. Bunlar bir şaka olmalı? Cidden şaka olmalı. 2019 yılına gireceğiz.
Sorun kısaca Huawein kamera yazılımının rezalet olması. Lensin suçu yok. Lens üzerine düşeni yapıyor ama yazılım sıçıp batırıyor.
Söz konusu dinamik aralık olduğunda kimse kusura bakmasın. Apple ve Samsung'un üzerine tanımam.
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smart1978 7 ay MyWorldLife
Bunlari bende defaalrca ifade ettim ozellikle P20 Pro Anakonusunda ve DH haberler kisminda da denk geldikce bahsettim. Hemen bazilari reaksiyon misali neymis Leica lens neymis 3 kamerasi varmis neymis uzun pil gidiyormus ( tassaruf moduna aliyor kullanici fark etmesede belki de iyi yapiyor gibi ama performans isteyen uygulama ve oyunlarda ozellikle oyunlarda ciddi takilmalarda bas gostermektedir ki bircogu sikayetci ! .. )
Sadece kamerasinin rezaleti yok . Yapay zekayi verimli kullanamiyor bunu kanitlayan paylasimlarimi kaynaklari ile vermistim ...
En buyuk rezalet ise kullanicilarin neredeyse tamami ustume gelmesi :) ... Bazilari gelir aylar sonra icini doker ama kendi algisina gore neymis ben bilmem ne yapmisim :) ... Gercekleri ifade etmekle sindirilmesi gerekirken anlamsiz absurt tepkiler olmasi da bence bir uzman anlaiz etmeli ...
Sonucta donnaim bilesenleri iyi olsa da dediginiz gibi yazilimsal olarak yapmasi gerekeni beceremiyorlar aylar geciyor ustelik sikayetler de cok yabanci ulkelerdeki bilincli kullanicilarca... Aylar sonra .156 surum P20 Pro da yapay zekayi varsayilan olarka aktif iken kapatilmistir! Adamlar diyor ki varsayilan ayarlarda kullanin sorun cikarsa ayarlarini kurcalamissiniz direk ve imali ifade etmek sistemi zemini kurmuslar! Ama isin tuhafi reklamlarinda inatla Yapay Zeka in kamerasina da vurgu yapmaya devem ediyorlar ...
Ayrica bootloader kilidi var ozgurcene baska ulkenin en guncel yazilimina gecmek te kaldirilmistir. Olay custom rom root filan degil! Adamlar bu konuda Samsung ta bile bootloader kilidi yok! Istedimiz ulkenin yazilimi atabiliyoruz root KNOX oynanmadan...
P20 Pro ilk elime alip incelemeye basladigimda : Kamerasi nedense varsayilan olarak 10 megapiksel olmasi ile merak edip 40 Megapiksele gecip fotograf cekimi yaptim ve 10 ile 40 megapiksle arasinda bir fark yok! ama 40 megapiksel olunca detay artmasi gerekirken cekilen gorsellerde optik zoom lu 10 megapikseli 40 yapmislar resmen! DEdiginiz diger tum kamera rezaletlerini cok iyi biliyorum ifade de onceleri defaalrca yeri geldikce ifade etmisimdir ...
Devir artik donanimini on plana cikartip cihazin hakkini veremeyerek yani emek yazilim ekibi resmen silik olmasi gerekeni yapmayarak PAZARLAMA aLGI ile sattiracaklarini saniyorlar. Utanmadan da yenisi cikti 2 kat guclu yapay zeka vs diyorlar .. BEnce yapay zekasi 2 kad rezalet artmis olmasin?! ...
Neyse almak isteyeni tutmayalim gercekleri kendilerine nasil sindirirler bilemem :) ELbette bilincli tuketiciler pazarlamanin etkisiyle gecmis olup sok olup veya hayal kirikligi veya sorunlari ciktikca 30 gun gecmeden iad etme firsati da olacaktir ama genel manada da bir sorunu yoksa kosulsuz iade etme hakki var midir nasildir cok iyi arastirilmasi gerekir. Yani cihazi alirken olasi tum senaryolarda sorunsuz iade surecini de tuketiciler iyi arastirmali sormali ...
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JaxFellex 7 ay
yine bu işin abisi samsung :)
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