Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei Mate 20 Pro'nun kamerasının video ve fotoğraf performansını Londra gecelerinde denedik :) Hem sohbet ediyor hem de birlikte kameraları deniyoruz. Bakalım bu sefer olmuş mu?
Huawei'nin yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro, hem donanım hem de kamera olarak tam bir canavar. Cihazda mobil teknolojiler adına yok yok.
Özellikle düşük ışık performansı üzerinde durulan telefonu Londra gecelerinde denedik. Bakalım dedikleri kadar var mı?
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Isik patlamalari cok asiri bariz. Yapay zeka ile pekala iyilestirilebilirdi lakin Pixel 2 gibi eskimis cihazlardaki donanimsal yapay zekasi daha basarili verimli calismaktadir .4K da 50 FPS yine yok. Bokeh efektli video pek basarili degil guzel bir cabalari var mobil cihazlarda sanirim ilk olacak ama sonucta verimsiz basiriz bir ozellik.
Incelemede unutulmus ama 4K da optik zoom yok zaten imkansiz ...
Gece cekimlerinde noise gorunmesin diye agresif noise gidermenin bedeli olarak detay kaybi cok bariz gorulmektedir yani pastel boya zulu boya veya camur gibi veya sanki cizgi film havasinda detaylari texture lari ciddi oranda yok etmektedir. Fotografcilik terimlerinde gren olusumu da cok bariz rahatsiz etmektedir.
Elbette sosyal medyalarda zoom yapilmadan ufatilmis anlik paylasimlarda etkileyici dahi olacak bir durumda degil .
Dusuk isiktaki performansi sadece kendi icinde halef selef modelleri arasinda bile ala alinsa bariz bir kalite artisi yoktur. Bir de olaya rakip firmalarinki ile kiyaslamasi kaliyor . Anca bu sekilde saglikli bir kiyas analizelde edilebilir.
4K IGZO panel notebook tan yaziyorum suan yani birileri ya begenir veya rakip firmalarinki ile ya kotu degil vs digebilir malum monitor gozumuze gelen ekranin kalitesi de gercekleri ifade etmeden ayri bir yaniltici etmenlerden biri olabilmektedir.
Sahsen 10 bit video ve fotograf cekii yapabilen WCG renk profili ilistirilmis cekim kabiliyetlerini beklerdim. 4K da HDR video kayit beklerdim. Rakiplerinde birsuru marka modelde var... Ekrani genis renk gamutu destekliyorsa kamerasi da bunu pekala desteklemesi gerekirdi ...
Kisacasi bende olumlu bir izlenim birakmadi. Detayli incelemelerde hayal kirikligi daha da netlesecek gibi . Yani gorseller ortada ama incelemeyi yapan ya cok iyi muhtesem muazzam vs kaliplar kullanan bazi editorlere de sahsen yadirgamaktayim .
Objektif analiz ve objektif sentez biraz zor olmakta malum Huawei medya sektorunde online dahil medyaya saglam paralar yatirmaktadir ama reklamlarin turlu turlusu ile nereye kadar ...
Fiyatlari ciddi oranda artmis bu tur cihazlarin adil bir sekilde incelenmesi gerekir pozitif oznel ifadeler ile suslemek bazen absurt kalmaktadir . Bu ifadelerim DH iicn degil bircok yerli editor, youtuber vs de gormekteyim.
adam doğru düzgün yorum yapmış, beklentilerini sıralamış.
gren demiş, noise demiş, WCG renk profili demiş, 10 bit demiş...
sen de gelmiş burada komik çocuk rererö. bu kadar yazıya komik çocuk diye mi cevap verdin.
bence otur düşün acaba kim komik çocuk?
kim komik duruma düşen çocuk?