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Matematiğin Nobel'i sahibini buldu: 350 yıllık problem 700 bin dolar kazandırdı

Matematiğin en büyük bilinmezliklerinden biri olarak tanınan Fermat'nın denklemini kanıtlayan İngiliz matematikçi Andrew Wiles Abel Ödülü'nü kazandı. Wiles ayrıca 700 bin doların da sahibi oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
15,6b
1
40
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İlk kez 1637 yılında, Fransız matematikçi Pierre de Fermat tarafından ortaya atılan 'Fermat'nın Son Teoremi'ni kanıtlayan İngiliz matematikçi Andrew Wiles, Abel Ödülü'ne layık görüldü. Wiles, genellikle matematikçilerin Nobel'i olarak bilinen Abel'i kazanmasıyla birlikte 700 bin dolarlık bir ödülün de sahibi oldu.

Wiles bu probleme 1960'larda, henüz çok küçük bir çocukken bir kütüphanede rast geldiğinde hayatının gelecek 30 yılını bir teoremi kanıtlamak için harcayacağından habersizdi. Fermat'nın Son Teoremi'nin o zamanlardan bu yana kendisini büyülediğini söyleyen Wiles, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanıyor:

"Tabii çocukken bilmiyordum ancak Fermat'nın Son Teoremi matematiğin en ünlü problemlerinden birisiydi. Bu problemin beni en çok etkileyen tarafıysa 10 yaşındaki bir çocuğun bile kolayca anlayabilmesi hatta çözmeyi deneyebilmesi oldu. Ben de gençlik yıllarımda bu teorimi kanıtlamak için uğraştım. Nihayet üniversiteye başladığımda çözümünü bulduğumu sanıyordum ancak daha sonra yanlış olduğu ortaya çıktı."

Fermat'nın Son Teoremi

Fermat'nın Son Teoremi aslında oldukça basit görünen, Wiles'ın ifadeleriyle 10 yaşındaki bir çocuğun bile kolayca anlayabileceği bir problem. Teorem kısaca şunu söylüyor:"n ikiden büyük bir tamsayı ve x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere  xn+yn=zn  denkleminin herhangi bir çözümü yoktur."

Problem oldukça basit bir görünüşe sahip olsa da Andrew Wiles 1995'de çözüm getirene dek hiçbir matematikçi bu problemin altından kalkmayı başaramamıştı.

Wiles'ın ilk çözümü hatalı çıktı

Andrew Wiles Fermat'nın Son Teorimi'ni ilk defa 1993'de çözdüğünü açıklamıştı. 7 yıllık yoğun uğraşının ardından nihayet problemi çözdüğünü düşünen Wiles, Princeton Üniversitesi'nde verdiği bir ders sırasında çözümünü ilk kez açıkladı. Daha sonra Cambridge Üniversitesi'nde önemli matematikçilerin önünde çözümünü anlatan Wiles, sunumunun sonunda yaklaşık iki yüz araştırmacının alkışlarıyla karşılaşmıştı.

Cambridge'deki sunumlardan yalnızca birkaç ay sonra Wiles'ın çözümünde bazı hatalar tespit edildi. Bulunan hatalar karşısında başlarda hayal kırıklığı yaşadığını belirten Wiles, ara vermeden tekrar işin başına koyuldu. Bu sefer eski öğrencisi Richard Taylor'ı da yardıma çağıran İngiliz matematikçi, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından teoremin çözümündeki hataları giderdi ve nihayet Mayıs 1995'de Fermat'nın Son Teoremi'nin kusursuz kanıtını yayımlayarak tarihte bir ilke imza attı.

Pierre de Fermat hipotezin çözümü için yeterli yer bulamamıştı

Pierre de Fermat, matematik dünyasında 350 yıl boyunca büyük bir bilinmez olarak kalan bu teoremin kanıtını notları arasında yeterli yer bulamadağı için gösterememişti. Fransız matematikçi teorem hakkında,"Bu öneri için buradaki küçük boşluğun yetmeyeceği fevkalade bir çözümüm var." ifadelerini kullanıyor, ancak Fermat'nın kendi çözümü hiçbir zaman bulunamadı.

Diğer tarafta Andrew Wiles ise kendi başarısının geleceğin meraklı çocuklarına ilham vermesini umuyor. Abel Ödülü'nü kazanmış olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Wiles,"Fermat'nın denklemi küçük yaşlarımdan bu yana büyük bir tutkumdu ve bu problemi çözmem bana tamamlanmışlık hissi verdi." ifadelerini kullandı.

https://www.theguardian.com/science/2016/mar/15/british-mathematician-andrew-wiles-abel-prize-fermats-last-theorem-proof Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Etkileyici,küçüklükten beri gelen hırs ve hedefe ulaşırken yaşanan olumsuzluklardan yılmadan bıkmadan devam etmek.Başarının verdiği zevk ise paha biçilemez.
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kemomando 3 yıl
YasinCC
Tahtada n büyük eşittir 3 diyor ancak yazıda n ikiden büyük bir tamsayı yazılmış ?

Hocam 2'den sonra gelen TAM SAYI 3 ve 3'ten büyük sayılar olduğu için n eşittir 3 aynı
şey demektir.
YasinCCTahtada n büyük eşittir 3 diyor ancak yazıda n ikiden büyük bir tamsayı yazılmış ?Hocam 2'den sonra gelen TAM SAYI 3 ve 3'ten...
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ssbrutality 3 yıl
Herif Zaten Matematik Olmuş..Tipe Gel :D
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Asıl soru şu: bu soruyu yazan adam 350 yıl önce cvbını yazmamş yani cvbı bilinmeyen olmayan bi sorunun çözümünün doğruluğunu yda ynlşlığını kim bilioda onaylıo? Madem doğru diebiliosanz o zmn srunun cvbı zten biliniodu
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MessiTugi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Asıl soru şu: bu soruyu yazan adam 350 yıl önce cvbını yazmamş yani cvbı bilinmeyen olmayan bi sorunun çözümünün doğruluğunu yda ynlşlığını kim bilioda onaylıo? Madem doğru diebiliosanz o zmn srunun cvbı zten biliniodu

Matematikle uzaktan yakından bir ilgim alakam yok ama bu mantıklı sorunuzun cevabı "bence" şu: matematikçiler bu arkadaşın çözümünü başka matematiksel işlemlerle karşılaştırıyorlar ve uyumsuzluk ya da hataları da bu şekilde buluyorlar diye düşünüyorum.
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savarog 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Asıl soru şu: bu soruyu yazan adam 350 yıl önce cvbını yazmamş yani cvbı bilinmeyen olmayan bi sorunun çözümünün doğruluğunu yda ynlşlığını kim bilioda onaylıo? Madem doğru diebiliosanz o zmn srunun cvbı zten biliniodu

Soruyu soran veya sonrakiler cevabı bilmiyordu, sadece doğru olduğu yönünde bir kanaat yani tahmin vardı.
Fakat tahminin matematikte bir hükmü yoktur, matematiksel olarak ispatlanması gerekir, Wiles bunu yapmış.
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DH Misafiri 3 yıl
İyi guzelde cevap ne ?
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Lüzumsuz Adam 3 yıl
Cevap ne ?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
X=Y^+Z alın bunu çözün bakalım :)
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casualist 3 yıl
Bizdeki versiyonu için: youtube.com/...
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TaymekHoldem 3 yıl
yorumlar fena beyin açıyo
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Glitz 3 yıl
Kütüphane güzel birşey. Benim şehrimde de 120102727271 tane varmış ama hiç rast gelmedi doğrusu.
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Planet1907 3 yıl
şu matematikden anlayanlara helal olsun diyorum

küçük işlemler hariç hiçbir zaman sevmedim gitti
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Strange Night 3 yıl
Kesin 2017 YGS'de sorarlar bu soruyu
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YasinCC 3 yıl
kemomando
Haklısın tahtada n büyük eşittir 3 yazıyor.Ancakn ikiden büyük bir tamsayı dersen de aynı şeyi söylemiş olursun.


O konu hakkında bir şey demiyorum zaten ben haberin yazısındaki hatadan bahsettim. Teşekkür ederim yinede kibarlığınız için keşke herkes sizin gibi edebini bilse...
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kemomando 3 yıl
YasinCC
Orijinalden alıntı: kemomando
Orijinalden alıntı: YasinCCTahtada n büyük eşittir 3 diyor ancak yazıda n ikiden büyük bir tamsayı yazılmış ?
Hocam 2den sonra gelen TAM SAYI 3 ve 3ten büyük sayılar olduğu için n eşittir 3 aynışey demektir.
Anlatamadım tahtadaki soruda n büyük eşittir 3 yazılmış. Aşağıdaki sorunun yazılı halinde de n büyük eşittir 2 yazılmış.

Haklısın tahtada n büyük eşittir 3 yazıyor.Ancak"n ikiden büyük bir tamsayı" dersen de aynı şeyi söylemiş olursun.
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