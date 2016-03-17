Matematiğin Nobel'i sahibini buldu: 350 yıllık problem 700 bin dolar kazandırdı

Matematiğin en büyük bilinmezliklerinden biri olarak tanınan Fermat'nın denklemini kanıtlayan İngiliz matematikçi Andrew Wiles Abel Ödülü'nü kazandı. Wiles ayrıca 700 bin doların da sahibi oldu.