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McDonalds, Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar için kablosuz sarj hizmeti sunacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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 Akıllı telefonlar artık birçok kullanıcı tarafından tercih edilen cihazlar haline gelmeye başladı. Görünen o ki teknoloji firmaları dışında diğer firmalar da bu gelişmeyi yakından takip ediyor. ABD'li fast food zinciri McDonalds da bu konuda bir adım atarak Birleşik Krallık'ta yer alan 600 restoranında kablosuz şarj imkanı sunacağını açıkladı. Daha önce yapılan testlerin başarılı olduğu ve uygulamanın kapsamının 600 mağazaya çıkarıldığı belirtildi.

Yeni yapılan iş birliğine göre Birleşik Krallık'ta ki müşteriler kablosuz şarjı destekleyen cihazlarını artık McDonalds restoranlarında yemek yedikleri sırada telefonlarını şarj edebilecekler.Ekstra kılıflar ile kablosuz şarj özelliği kazandırılmış cihazlar da servisten yararlanabilecek. Kablosuz şarj çözümleri üreten Qi ile anlaştıklarını söyleyen şirket müşterilerin en fazla 30 dakika kadar cihazlarını masalarda bulunacak kablosuz şarj standlarına bırakabileceklerini belirtti. Cihazlarını sarj eden kullanıcılardan ise ekstra bir ücret talep edilmeyecek.
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nokiahastasi 4 yıl
Nokia nın 2.5 yıl önce donanımsal olarak sunduğu teknoloji , şimdi 3000 liraya telefon satan bazı firmaların ürünlerinde bile yok.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Elsa 4 yıl
LG G3 kullandığım için kap beni etkilemiyor


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doctor_bey 4 yıl
Şarj sorunu bitiyor, prizlerin dibinde beklemiyecez artık anlaşılan
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Parallel Killer 4 yıl
vaoov çok kullanışlı gözüküyor
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akmac 4 yıl
Kablosuz şarj olayı yavaş ilerliyor, bir de üstüne ekranların büyümesi eklendi.
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TickTok 4 yıl
Helal olsun.
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gun 4 yıl
Wi-fi hizmeti kanunlarımız nedeniyle yok.
Güzel olmuş bu bu Tür hizmetler yayılırsa tüm üreticiler zorunlu olarak kablosuz almak isteyebilirler.
Arabada bu şekilde, ofiste bu şekilde evde böyle birde yemekte olursa şarj sorunu filan kalmaz herhalde.
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MrKemal17 4 yıl gun
gun
Wi-fi hizmeti kanunlarımız nedeniyle yok.
Güzel olmuş bu bu Tür hizmetler yayılırsa tüm üreticiler zorunlu olarak kablosuz almak isteyebilirler.
Arabada bu şekilde, ofiste bu şekilde evde böyle birde yemekte olursa şarj sorunu filan kalmaz herhalde.

Hangi kanun sebebiyle yok?

Çoğu cafede bulunan internet illegal olarak mı veriliyor?
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SEO-Uzmanı 4 yıl
TR de Wifi hizmeti bile yok !
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