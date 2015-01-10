McDonalds, Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar için kablosuz sarj hizmeti sunacak





Akıllı telefonlar artık birçok kullanıcı tarafından tercih edilen cihazlar haline gelmeye başladı. Görünen o ki teknoloji firmaları dışında diğer firmalar da bu gelişmeyi yakından takip ediyor. ABD'li fast food zinciri McDonalds da bu konuda bir adım atarak Birleşik Krallık'ta yer alan 600 restoranında kablosuz şarj imkanı sunacağını açıkladı. Daha önce yapılan testlerin başarılı olduğu ve uygulamanın kapsamının 600 mağazaya çıkarıldığı belirtildi.

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Yeni yapılan iş birliğine göre Birleşik Krallık'ta ki müşteriler kablosuz şarjı destekleyen cihazlarını artık McDonalds restoranlarında yemek yedikleri sırada telefonlarını şarj edebilecekler.Ekstra kılıflar ile kablosuz şarj özelliği kazandırılmış cihazlar da servisten yararlanabilecek. Kablosuz şarj çözümleri üreten Qi ile anlaştıklarını söyleyen şirket müşterilerin en fazla 30 dakika kadar cihazlarını masalarda bulunacak kablosuz şarj standlarına bırakabileceklerini belirtti. Cihazlarını sarj eden kullanıcılardan ise ekstra bir ücret talep edilmeyecek.