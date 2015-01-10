McDonalds, Birleşik Krallık'ta akıllı telefonlar için kablosuz sarj hizmeti sunacak

Yeni yapılan iş birliğine göre Birleşik Krallık'ta ki müşteriler kablosuz şarjı destekleyen cihazlarını artık McDonalds restoranlarında yemek yedikleri sırada telefonlarını şarj edebilecekler.Ekstra kılıflar ile kablosuz şarj özelliği kazandırılmış cihazlar da servisten yararlanabilecek. Kablosuz şarj çözümleri üreten Qi ile anlaştıklarını söyleyen şirket müşterilerin en fazla 30 dakika kadar cihazlarını masalarda bulunacak kablosuz şarj standlarına bırakabileceklerini belirtti. Cihazlarını sarj eden kullanıcılardan ise ekstra bir ücret talep edilmeyecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel olmuş bu bu Tür hizmetler yayılırsa tüm üreticiler zorunlu olarak kablosuz almak isteyebilirler.
Arabada bu şekilde, ofiste bu şekilde evde böyle birde yemekte olursa şarj sorunu filan kalmaz herhalde.
Hangi kanun sebebiyle yok?
Çoğu cafede bulunan internet illegal olarak mı veriliyor?