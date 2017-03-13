Media Markt TV reyonundayız: Farklı modeller ve özellikleri bu videoda!

Genel Yayın Yönetmeni
|Vay mesut mekan kapatmışsın
|geçenlerde media markt internet sitesinde bir ürün gördüm yüzde 10 15 indrime girmiş. 289-99 tarzında bir fiyatı vardı. Sonra gittim h.....com sitesinde ki fiyata baktım. aynı numaralı aynı ürün 249 lira idi. Adamlara yazdım ulan sizdeki indirimli ürün 50 lira nasıl pahalı ouyor diye. Adamlara birde üstüne link attım :)
|Türkiye'de TV almanın benim için anlamı yok. 70" TV aldım içinden 15 saat dizi, 4 saat reklam, 3 saat evlilik programı, 2 saat haber çıktı. Film paketi alıyoruz; sansür, bipleme, kırpma, reklam. Play Station var neyseki, teselli armağanı.
|Teknoloji marketlerinden alışveriş yapmayın gidin beğenin internetten daha ucuza alın. Tv beyaz eşya alsan bile mağaza internet farketmez yetkili servis gelip kuruyor garanti imzalıyor mağazadan alsan bozuk çıksa servise git der yine. Bilgisayarda(cep telefonuda dahil) zaten firmalar ücretsiz kargoyla bilgisayarı alıyor tamir/değişim yapıp yine ücretsiz kargo ile geri gönderiyor. Bunlar hizmet verdiğini soyluyor kazıklanmak isteyen gitsin alsın...
rockndarkk
tabi git mağazadan bak orda çalışan personelin 1 saat zamanını al,verdiği emeğe karşılık git internetten al.hangi mağazdan ürün aldınızda size servise gidin dedi?internetten ne zaman aldında sana getir abi değiştirim dedi? ezbere konuşup insanları emek hırsızlığına sürüklemeyelim lütfen.Oradaki adamın zamanını çalıp diğer satışlardan kopartıp sonrada öylece gidilmez.Git alacaksan netten araştır beğen netten al.
|Kankim yapıştırmış cevapları mesut hocaya :))
|dolar 1-1.5 iken herşey ne güzeldi. Şimdi çok pahalı artık
|Televisyon reklamı çekiyorsunuz ama video görüntüsü çamur gibi. :)
|Geçen yıl LG UF7787 model smart tv sini aldım hala çok pişmanım. Akıllı kumandası her zaman algılamıyor, bazen bir kaç defa tuşlara basmak zorunda kalıyorsunuz. İnternet tarayıcısı çok yavaş. Bazen bellek tasarrufu için sayfa kendiliğinden yenileniyor. Bundan sonraki tek tercihim samsung olacak.
|Bende zannediyorum orta halli insanların da alabileceği TV ler incelencek.
4 tv tanıtıldı ilk 3'ü 10.000 TL den başlıyor.
Not: bu mesaj silinip düşünce özgürlüğüne pranga vurulacak mı merak ediyorum.. malum ülkemizde herşey lafta..