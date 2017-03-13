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Media Markt TV reyonundayız: Farklı modeller ve özellikleri bu videoda!

2 yıl
41b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Media Markt'ın televizyon reyonundayız. Satış danışmanlarından farklı modeller ve özellikleri hakkında bilgi alıyoruz ve yeni nesil televizyonlara biraz daha yakından bakıyoruz.

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nefendim 2 yıl en beğenilen
Asla tek bir ürününü bile al-ma-ya-ca-ğız...


Not: bu mesaj silinip düşünce özgürlüğüne pranga vurulacak mı merak ediyorum.. malum ülkemizde herşey lafta..
Asla tek bir ürününü bileal-ma-ya-ca-ğız...Not: bu mesaj silinip düşünce özgürlüğüne pranga vurulacak mı merak ediyorum.. malum ülkemiz...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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sir_recep 2 yıl
Ürünler için pek keseme hitap etmediğinden bir şey diyemeyeceğim ama Çalışan arkadaş, mağaza temsilcisi standartlarına göre bayağı bilgili. Keşke tüm mağazalarda danışmanlar biraz teknik detay araştırsa. Hala işlemciye android diyenler mevcut.
Ürünler için pek keseme hitap etmediğinden bir şey diyemeyeceğim ama Çalışan arkadaş, mağaza temsilcisi standartlarına göre bayağı bilgili. Keşke tüm mağazalard...
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Xloud 2 yıl
Media Markt bu işleri başka yayınlara yaptırsın hedef kitlesi donanımhaberdeki insanlar değil bence...
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DH Misafiri 2 yıl
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atabey444 2 yıl
Vay mesut mekan kapatmışsın
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muroooo19 2 yıl
geçenlerde media markt internet sitesinde bir ürün gördüm yüzde 10 15 indrime girmiş. 289-99 tarzında bir fiyatı vardı. Sonra gittim h.....com sitesinde ki fiyata baktım. aynı numaralı aynı ürün 249 lira idi. Adamlara yazdım ulan sizdeki indirimli ürün 50 lira nasıl pahalı ouyor diye. Adamlara birde üstüne link attım :)
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leocorte 2 yıl
Türkiye'de TV almanın benim için anlamı yok. 70" TV aldım içinden 15 saat dizi, 4 saat reklam, 3 saat evlilik programı, 2 saat haber çıktı. Film paketi alıyoruz; sansür, bipleme, kırpma, reklam. Play Station var neyseki, teselli armağanı.
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rockndarkk 2 yıl
Teknoloji marketlerinden alışveriş yapmayın gidin beğenin internetten daha ucuza alın. Tv beyaz eşya alsan bile mağaza internet farketmez yetkili servis gelip kuruyor garanti imzalıyor mağazadan alsan bozuk çıksa servise git der yine. Bilgisayarda(cep telefonuda dahil) zaten firmalar ücretsiz kargoyla bilgisayarı alıyor tamir/değişim yapıp yine ücretsiz kargo ile geri gönderiyor. Bunlar hizmet verdiğini soyluyor kazıklanmak isteyen gitsin alsın...
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Siyama_Ronin 2 yıl rockndarkk
rockndarkk

Teknoloji marketlerinden alışveriş yapmayın gidin beğenin internetten daha ucuza alın. Tv beyaz eşya alsan bile mağaza internet farketmez yetkili servis gelip kuruyor garanti imzalıyor mağazadan alsan bozuk çıksa servise git der yine. Bilgisayarda(cep telefonuda dahil) zaten firmalar ücretsiz kargoyla bilgisayarı alıyor tamir/değişim yapıp yine ücretsiz kargo ile geri gönderiyor. Bunlar hizmet verdiğini soyluyor kazıklanmak isteyen gitsin alsın...

tabi git mağazadan bak orda çalışan personelin 1 saat zamanını al,verdiği emeğe karşılık git internetten al.hangi mağazdan ürün aldınızda size servise gidin dedi?internetten ne zaman aldında sana getir abi değiştirim dedi? ezbere konuşup insanları emek hırsızlığına sürüklemeyelim lütfen.Oradaki adamın zamanını çalıp diğer satışlardan kopartıp sonrada öylece gidilmez.Git alacaksan netten araştır beğen netten al.
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DH Misafiri 2 yıl
Kankim yapıştırmış cevapları mesut hocaya :))
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serafon 2 yıl
dolar 1-1.5 iken herşey ne güzeldi. Şimdi çok pahalı artık
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ozancn 2 yıl
Televisyon reklamı çekiyorsunuz ama video görüntüsü çamur gibi. :)
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borukuzen 2 yıl
Geçen yıl LG UF7787 model smart tv sini aldım hala çok pişmanım. Akıllı kumandası her zaman algılamıyor, bazen bir kaç defa tuşlara basmak zorunda kalıyorsunuz. İnternet tarayıcısı çok yavaş. Bazen bellek tasarrufu için sayfa kendiliğinden yenileniyor. Bundan sonraki tek tercihim samsung olacak.
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~~hyperion 2 yıl
Bende zannediyorum orta halli insanların da alabileceği TV ler incelencek.
4 tv tanıtıldı ilk 3'ü 10.000 TL den başlıyor.
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