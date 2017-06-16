Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MediaMarkt’tan Yeni Evleneceklere “Yuva Kuran Konsept”

1 yıl
7,6b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Beyaz Eşya Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Media Markt’ın yeni evlenecek çiftler için hazırladığı “Yuva Kuran Konsept” hakkında en yetkili ağızlardan bilgi alıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mtnsyln 1 yıl en beğenilen
beyler forum olarak para toplayıp verelim donanım habere ve mesut çevik'e limon sıkacağı inceletip reklamını yapalım ne dersiniz?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Evlenecek arkadaslara benim tavsiyemi dikkate almalarini oneriyorum durun yapmayin ordan kosarak uzaklasin ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magrofon 1 yıl
media markttaki en tecrübeli eleman bu heralde
adam herşeye en önemli özelliği diye başladı garibim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AskN0More 1 yıl
Bu olmamış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xenom 1 yıl
Ben destekliyorum böyle reklamları. Para kazanılması gerekiyor sonuçta.
En azından uğraşılıp çekim yapılarak bir nevi içerik üretilerek reklam yapılıyor.
Zorla açılan pop up lardan çok daha iyidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
gözlerim kanadı :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 1 yıl
İzledikçe kalbim sıkışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mtnsyln 1 yıl en beğenilen
beyler forum olarak para toplayıp verelim donanım habere ve mesut çevik'e limon sıkacağı inceletip reklamını yapalım ne dersiniz?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuilde 1 yıl
Yuva yikandır o
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl tuilde
tuilde

Yuva yikandır o

haklısın vallah evlenmeden o kadar borça girmek hiçte akıl karı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 1 yıl
hepsiburada reklamlarindan sonra mediamarkt reklamari basladi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
540 izlenme · 2 sa. yeni video
06:22
Sevgiliniz için teknolojik hediye önerileri
15,3b izlenme · 1 yıl
02:37
Arçelik Wi-Fi ProSmart Inverter Klimalara yakından bakıyoruz
28b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
08:48
LG Twin Wash teknolojisi tanıyoruz
22b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,4b izlenme · 6 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
876 izlenme · 19 sa. yeni video
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 19 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
11:54
Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı
15,6b izlenme · 7 ay
04:19
Braun Series 5 5140s testte
24,3b izlenme · 11 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
505 izlenme · 1 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
12:16
Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu
24,3b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim