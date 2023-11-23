Sumosu Home Natural su arıtma cihazı - inceleme

Bu videomuzda Sumosu'nun Sumosu Home Natural su arıtma cihazına yakından bakıyoruz. 6 filtresi ve 8 litrelik su tankıyla dikkat çeken bu cihaz neler sunuyor?

Sumosu Home Natural su arıtma cihazının kutusundan kapalı paketinde membran filtre, paslanmaz inox su arıtma musluğu ile bağlantı ekipmanları ve ürünün kendisi çıkıyor. Tasarım tarafına baktığımızda ürün oldukça kompakt bir tasarıma sahip. Bu sayede en dar yerlere bile sığacak şekilde tasarlanmış. Tezgâh altında fazla yer kaplamıyor. Aynı zamanda ürünün siyah rengi de mevcut.

Asıl önemli kısım elbette teknik taraf ve deneyimler diyebiliriz, dilerseniz hemen o tarafa geçelim. Sumosu Home Natural Su Arıtma Cihazı’nı internetten arattığınız zaman, hatta genel olarak su artıma arıtıma cihazlarını internetten arattığınız zaman Sumosu’nun internet sayfasında bir şey dikkatini dikkatinizi çekecek. Cihazın internet sayfasında çok fazla yorum bulunuyor ve yorumların birçoğu videolu yorumlar yani satın alanlar videoyla birlikte yorumlarını belirtmiş ki bu da güvenilirlik açısından güzel bir durum.

Siz ürünü satın aldığınız zaman cihaz, Türkiye’de nerede olursanız olun ücretsiz bir şekilde kuruluyor. Arıtma musluğu için mutfak tezgahının delinmesi, cihaz bağlanlarının bağlantılarının yapılması ve müşterinin cihaz kullanımı hakkında bilgilendirilmesi tamamen ücretsiz bir hizmet olarak sunuluyor.

Gelelim teknik tarafa. Cihazın içerisinde toplamda 6 adet filtre bulunuyor. Bunlar: Sediment Filtre, Granül Aktif Karbon Filtre, Blok Karbon Filtre, Vontron® HP Membran Filtre, 8 Aşamalı Mineral Filtre ve Post Karbon Filtre.

Vontron HP Membran Filtre, Amerika patentli, uluslararası geçerliliği olan NSF belgesine sahip, yüksek arıtma verimliliğine ve düşük atık su oranına sahip bir ters ozmoz membran filtredir. Vontron’un Dünya’nın en iyi membran markalarından biri olduğunu da belirtmekte fayda var. HP ise Vontron’un en üst segment membranlarına verdiği bir seri ismi. Sumosu da bu cihazda bu filtreyi kullanarak Türkiye’nin en kirli suya sahip bölgelerinde bile etkin arıtma yapabilecek iddiada bir kaliteye sahip.

Tabii bu filtrelerin düzenli bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor ancak orada da Sumosu bir güzellik yapmış. Tüm filtreler senede 1 kez toplu olarak değiştirilecek şekilde tasarlanmış. Yani her bir filtre 1 yıl boyunca verimli bir arıtma sağlayacak şekilde büyük ebatlı ve yüksek kapasiteli olarak dizayn edilmiş diyebiliriz. Filtrelerin değişimi ise oldukça basit, sizler de hiç servisle uğraşmadan rahatlıkla kendiniz değiştirebilirsiniz.

Gelelim su tankına. Cihazın içinde 8 litre hacminde temiz su tankı bulunuyor. Tanktaki su kullanılmaya başlandığı an otomatik olarak cihaz arıtmaya ve tankı doldurmaya başlıyor. Tank dolduğunda ise yine otomatik olarak duruyor. Tank, 8-10 kişilik bir aileye rahatça yetecek seviyede bir kapasiteye sahip.

Son olarak bizlerin de ofisimizde çektiği bir sorunu Sumosu yine düşünmüş: Basınç. Bazı dairelerde şebeke suyu basıncı çok düşük olabiliyor. Özellikle eski binaların yüksek katlarındaki daireler, yazlık ve kırsal bölgelerde daha sık görülen bir sorun. Eğer basınç düşükse, Sumosu direkt olarak pompalı cihaz modeline de sahip. Ancak basınçtan tam emin değilseniz, Sumosu’nun önerisi pompasız cihazı seçmeniz. Eğer sorun yaşanırsa sonrasında harici bir pompa ile kolayca su basıncı istenen seviyeye çekiliyor.