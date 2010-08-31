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Medyasoft'tan Adobe CS5 kullanıcılarına özel kampanya

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
2,3b
1
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Medyasoft'tan Adobe CS5 kullanıcılarına özel kampanya

 

Adobe'nin Türkiye distribütörü Medyasoft, başlattığı kampanya ile Adobe CS5 paketlerinden herhangi birini alana XS digital fotoğraf makinesi hediye ediyor.

 

Ülker'in de bağlı bulunduğu Yıldız Holding Bilişim Grubu şirketlerinden Medyasoft, dağıtımını yaptığı Adobe Creative Suite 5 ürünlerinde özel bir kampanya başlattı. Adobe CS5 paketlerinden herhangi birini alan herkese XS digital fotoğraf makinesi hediye ediliyor. Kampanya kapsamında ayrıca Axess kredi kartına vade farksız 12 taksit, Garanti, Maximum, Bankasya, HSBC ve WordCard'a ise vade farksız 6 taksit imkanı sunuluyor.


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