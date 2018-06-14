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Meizu 16 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Ülkemizde de resmi faaliyetleri bulunan Meizu'nun yeni amiral gemisi Meizu 16 ve üç arka kameraya ev sahipliği yapan Meizu 16 Plus'ın özellikleri ve fiyatlandırması sızdırıldı.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
11,3b
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14
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Meizu 16 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
Nisan ayında Meizu 15 lansmanı ile 15. yılını kutlayan Çinli Meizu'nun Ağustos ayında duyuracağı Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ın özellikleri ve fiyatlandırması sızdırıldı. Ülkemizde de resmi faaliyetlerini yürüten Meizu'nun yeni nesil amiral gemisi sahip olduğu teknik özelliklerle göz dolduruyor. 

Meizu 16 özellikleri

Meizu 16 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı
 
5.6 inç boyutunda 18: 9 ekran görüntüna oranı sahip köşeleri yuvarlatılmış OLED ekrana ev sahipliği yapacak olan Meizu 16'nın ekranı basınca duyarlı 3D Touch ve mEngine 2.0 desteğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmayan Meizu 16, Snapdragon 845 çipseti tarafından güçlendirilecek. 6GB RAM + 64GB ve 6GB RAM + 128GB depolama seçenekleriyle gelecek Meizu 16'da 12 + 20 MP çözünürlüklü arka kamera paketi kullanılacakken, ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü kamera modülü kendine yer bulacak. 
8V/3A, 24W hızlı şarj destekli 3080 mAh kapasiteli batarya sayesinde ayakta duracak Meizu 16'da kablosuz şarj desteğine de yer verilecek dolayısıyla Meizu 15'in arka panelinde kullanılan metal malzeme yerini cama bırakacak. Flyme 7.5 + OneMind 2.5 kullanıcı arabirimi ile gelecek olan Meizu 16'da NFC destekli temassız ödeme özelliği de bulunacak. 

Meizu 16 Plus özellikleri

6.1 inç boyutunda 18: 9 ekran formatına sahip köşeleri yuvarlatılmış OLED ekranla gelecek Meizu 16 Plus'ın ekranında da 3D Touch ve mEngine 2.0 özellikleri bulunacak. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alacak Meizu 16 Plus, 6GB RAM + 64GB ve 8GB RAM + 256GB depolama seçenekleriyle görücüye çıkacak. 12 + 12 + 20 MP çözünürlüğünde üçlü arka kamera modülü kullanılacak Meizu 16 Plus'ın ön kamerasında ise kardeşi Meizu 16'da olduğu 20 MP'lik bir sensör kullanılacak. 
8V/3A, 32W hızlı ve kablosuz şarj desteğine sahip 3600 mAh bataryadan beslenecek olan Meizu 16 Plus, yine Flyme 7.5 + OneMind 2.5 arayüzüyle gelecek. 

Meizu 16 fiyatı ne kadar olacak?

Meizu 16 

  • 64 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 469 dolar
  • 128 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 515 dolar

Meizu 16 Plus

  • 128 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 579 dolar
  • 256 GB depolama alanı + 8 GB RAM: 625 dolar  

https://hub.91mobiles.com/meizu-16-and-16-plus-hands-on-image-specifications-features/ Yorum Yaz
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Slaved by makarna 11 ay en beğenilen
Sonunda sd845!
Mi Mix 2s i de Mi8 i de ezer geçer
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Kefelon 11 ay
Apple, Samsung vb. firmalar yerinde olsaydım ne yapar eder Meizu'nun tasarım ekibini işe alırdım...
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oguzhan diric 11 ay
S3, nexus 4, iphone 5, lumia 920 zamanlarını özledim o zamanlar sızıntı haberlerini heyecanla takip ederdim. Şimdi hiçbir sızıntıheyecanlandırmıyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 7 ay
batarya testine bakarsan 8 amiral telefon içinde huawei p20 nin ardından ikinci sırada çöp değil yani
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Kolpaçino Özgür 9 ay
Meizu batarya performansı = ÇÖP
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Mr. Anime 10 ay
Ya meizu gel turkiyeye ahhhh :D
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boyka06 11 ay
Meizu yazılım işini çözmedikçe cacık olmaz,flyme sürümleri rezil durumda..telefonu kullanan yazılımdır sonuçta..
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YediGüzelAdam 11 ay
Bu model Meizu Pro8 veya Mx7/Mx8 olacak diye düşünüyorum.
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Deli333 11 ay
abi şu siteye resimlerin üstüne basınca büyük halini göstericek bir şey eklemek çok mu zor yahu?
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Fashionality 11 ay
tasarim on numara olmus
su an cikan amiral gemi sinifindaki modeller icinde gordugum en iyi tasarimlardan biri
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dobrasam 11 ay
Sony den çok canım yandı bundan sonra samsung sony lg almam
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BBHMMDH 11 ay
Beyaz yakışmış
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Kefelon 11 ay
Apple, Samsung vb. firmalar yerinde olsaydım ne yapar eder Meizu'nun tasarım ekibini işe alırdım...
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