Meizu 16 serisinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Nisan ayında Meizu 15 lansmanı ile 15. yılını kutlayan Çinli Meizu'nun Ağustos ayında duyuracağı Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ın özellikleri ve fiyatlandırması sızdırıldı. Ülkemizde de resmi faaliyetlerini yürüten Meizu'nun yeni nesil amiral gemisi sahip olduğu teknik özelliklerle göz dolduruyor.

Meizu 16 özellikleri

5.6 inç boyutunda 18: 9 ekran görüntüna oranı sahip köşeleri yuvarlatılmış OLED ekrana ev sahipliği yapacak olan Meizu 16'nın ekranı basınca duyarlı 3D Touch ve mEngine 2.0 desteğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü hakkında bir bilgi bulunmayan Meizu 16, Snapdragon 845 çipseti tarafından güçlendirilecek. 6GB RAM + 64GB ve 6GB RAM + 128GB depolama seçenekleriyle gelecek Meizu 16'da 12 + 20 MP çözünürlüklü arka kamera paketi kullanılacakken, ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü kamera modülü kendine yer bulacak.

8V/3A, 24W hızlı şarj destekli 3080 mAh kapasiteli batarya sayesinde ayakta duracak Meizu 16'da kablosuz şarj desteğine de yer verilecek dolayısıyla Meizu 15'in arka panelinde kullanılan metal malzeme yerini cama bırakacak. Flyme 7.5 + OneMind 2.5 kullanıcı arabirimi ile gelecek olan Meizu 16'da NFC destekli temassız ödeme özelliği de bulunacak.

Meizu 16 Plus özellikleri

6.1 inç boyutunda 18: 9 ekran formatına sahip köşeleri yuvarlatılmış OLED ekranla gelecek Meizu 16 Plus'ın ekranında da 3D Touch ve mEngine 2.0 özellikleri bulunacak. Gücünü Snapdragon 845 yonga setinden alacak Meizu 16 Plus, 6GB RAM + 64GB ve 8GB RAM + 256GB depolama seçenekleriyle görücüye çıkacak. 12 + 12 + 20 MP çözünürlüğünde üçlü arka kamera modülü kullanılacak Meizu 16 Plus'ın ön kamerasında ise kardeşi Meizu 16'da olduğu 20 MP'lik bir sensör kullanılacak.

8V/3A, 32W hızlı ve kablosuz şarj desteğine sahip 3600 mAh bataryadan beslenecek olan Meizu 16 Plus, yine Flyme 7.5 + OneMind 2.5 arayüzüyle gelecek.

Meizu 16 fiyatı ne kadar olacak?

Meizu 16

64 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 469 dolar

128 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 515 dolar

Meizu 16 Plus

128 GB depolama alanı + 6 GB RAM: 579 dolar

256 GB depolama alanı + 8 GB RAM: 625 dolar

https://hub.91mobiles.com/meizu-16-and-16-plus-hands-on-image-specifications-features/