Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A06 özellikleri doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A06 modelinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A05'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A06 hakkında bazı yeni bilgiler internete sızdırıldı. İşte telefonun beklenen özellikleri...

Samsung Galaxy A06 beklenen özellikler

Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy A06, ön yüzünde 720x1600 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç PLS LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte cihazın MediaTek Helio G85 platformundan güç alması bekleniyor. Ayrıca bu konfigürasyona, 64GB/128gb dahili depolama ve 4GB RAM seçenekleri eşlik edecek. Ancak 1 TB'a kadar microSD kart yuvası sunacağı söyleniyor.

Telefon, 167,3 x 77,3 x 8,0 mm boyutlarında ve 196 gram ağırlığında olacak. Bu, A05’ten biraz daha uzun ve daha az geniş. Kamera bölümünde ise bir önceki modele kıyasla hiçbir değişiklik yok. Cihazın arka bölümünde 50 MP birincil ve 2 MP derinlik sensörü, ön tarafta selfie için 8 MP sensör bulunacak.

Samsung Galaxy A06'nın kutusundan 5.000mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğiyle çıkması bekleniyor. Yazılım bölümünde ise Android 14'e ek olarak iki yıl işletim sistemi dört yıllık güvenlik yaması alacak. Son olarak telefona yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, ek veri koruması için Samsung Knox Vault ve Dolby Atmos desteğine sahip tek bir mono hoparlör eşlik edecek.

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Galaxy A06'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy A05'in 25 Eylül tarihinde lanse edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Ekim ayına kadar tanıtılması muhtemel.

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