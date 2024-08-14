Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A06 özellikleri doğrulandı

Samsung Galaxy A06 beklenen özellikler
Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy A06, ön yüzünde 720x1600 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç PLS LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte cihazın MediaTek Helio G85 platformundan güç alması bekleniyor. Ayrıca bu konfigürasyona, 64GB/128gb dahili depolama ve 4GB RAM seçenekleri eşlik edecek. Ancak 1 TB'a kadar microSD kart yuvası sunacağı söyleniyor.
Telefon, 167,3 x 77,3 x 8,0 mm boyutlarında ve 196 gram ağırlığında olacak. Bu, A05’ten biraz daha uzun ve daha az geniş. Kamera bölümünde ise bir önceki modele kıyasla hiçbir değişiklik yok. Cihazın arka bölümünde 50 MP birincil ve 2 MP derinlik sensörü, ön tarafta selfie için 8 MP sensör bulunacak.
Samsung Galaxy A06'nın kutusundan 5.000mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğiyle çıkması bekleniyor. Yazılım bölümünde ise Android 14'e ek olarak iki yıl işletim sistemi dört yıllık güvenlik yaması alacak. Son olarak telefona yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, ek veri koruması için Samsung Knox Vault ve Dolby Atmos desteğine sahip tek bir mono hoparlör eşlik edecek.
Galaxy A06'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy A05'in 25 Eylül tarihinde lanse edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Ekim ayına kadar tanıtılması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.