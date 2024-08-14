Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A06 özellikleri doğrulandı

    Samsung'un yeni bütçe odaklı telefonu Galaxy A06 modelinin tüm özellikleri netleşmeye başladı. Peki Galaxy A serisinin cep dostu sürümü neler sunacak? İşte beklenenler...
    Samsung Galaxy A06 bir kez daha doğrulandı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uygun fiyatlı telefonu Galaxy A06 modelinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Bildiğiniz gibi geçen yılki Galaxy A05'in yerini alacak model, daha önce Geekbench ve FCC veritabanında ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise Galaxy A06 hakkında bazı yeni bilgiler internete sızdırıldı. İşte telefonun beklenen özellikleri...

    Samsung Galaxy A06 beklenen özellikler

    Aktarıldığı kadarıyla Samsung Galaxy A06, ön yüzünde 720x1600 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç PLS LCD ekrana sahip olacak. Bununla birlikte cihazın MediaTek Helio G85 platformundan güç alması bekleniyor. Ayrıca bu konfigürasyona, 64GB/128gb dahili depolama ve 4GB RAM seçenekleri eşlik edecek. Ancak 1 TB'a kadar microSD kart yuvası sunacağı söyleniyor.

    Telefon, 167,3 x 77,3 x 8,0 mm boyutlarında ve 196 gram ağırlığında olacak. Bu, A05’ten biraz daha uzun ve daha az geniş. Kamera bölümünde ise bir önceki modele kıyasla hiçbir değişiklik yok. Cihazın arka bölümünde 50 MP birincil ve 2 MP derinlik sensörü, ön tarafta selfie için 8 MP sensör bulunacak.

    Samsung Galaxy A06'nın kutusundan 5.000mAh pil kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteğiyle çıkması bekleniyor. Yazılım bölümünde ise Android 14'e ek olarak iki yıl işletim sistemi dört yıllık güvenlik yaması alacak. Son olarak telefona yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, ek veri koruması için Samsung Knox Vault ve Dolby Atmos desteğine sahip tek bir mono hoparlör eşlik edecek. 

    Galaxy A06'nın fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Galaxy A05'in 25 Eylül tarihinde lanse edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla Ekim ayına kadar tanıtılması muhtemel.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kariyer net cv ekleme erkeklerde makat kılları nasıl temizlenir tp link vx220-g2u hybrid araba kullanıcı yorumları burnum çok büyük

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
    MSI THIN 15 B12VE-1625XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız