Oyun canavarı Honor GT Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor, oyun odaklı akıllı telefonu HONOR GT Pro’yu tanıttı. Honor’un yeni amiral gemisi modeli Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemci, 7200 mAh batarya ve başka etkileyici özelliklerle geliyor.
Honor GT Pro özellikleri ile neler sunuyor?
Honor GT Pro modeli, 16GB’a kadar RAM (LPDDR5x Ultra), 1TB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.1) geliyor. Telefona 90W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7.200mAh batarya güç veriyor. Telefon, voltaj düzenlemesi için markanın kendi çipini, daha iyi enerji verimliliği için Honor E2 çipini kullanıyor. Honor Phantom Engine, yapay zekadan güç alarak en iyi pil ömrünü sunuyor.
Honor GT Pro, ana, ultra geniş ve telefoto kamera içeren 50 megapiksel üçlü arka kamera kurulumuna ve 50 megapiksel ön kameraya sahip. Birincil ve telefoto kamera, OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunuyor ve yakınlaştırma lensi 3x optic zoom ve 50x dijital zoom sağlıyor.
Honor GT Pro fiyatı ne kadar?
Honor GT Pro, beyaz, siyah ve altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, şarj adaptörü, yumuşak bir kılıf ve uygulanmış koruyucu filmle geliyor. Honor GT Pro’nun fiyatı 505 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12 GB + 256 GB: 505 dolar
- 12 GB + 512 GB: 547 dolar
- 16 GB + 512 GB: 588 dolar
- 16 GB + 1 TB: 656 dolar
Honor GT Pro özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, 1224x2800, 144 Hz, 6000 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.95 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Batarya: 7200 mAh, 90W hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, MagicOS 9
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.7 x 8.6mm, 212 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP