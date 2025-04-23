Oyun canavarı Honor GT Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor, oyun odaklı akıllı telefonu HONOR GT Pro’yu tanıttı. Honor’un yeni amiral gemisi modeli Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemci, 7200 mAh batarya ve başka etkileyici özelliklerle geliyor.

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Honor GT Pro özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor GT Pro, 6.78 inç OLED ekrana sahip. Ekran, 1.5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık, 2700 Hz dokunmatik örnekleme hızı sağlıyor. Ekran ayrıca markanın yeni Oasis göz koruma teknolojisine sahip ve Kunlun benzeri bir camla güçlendirilmiş.

Honor GT Pro modeli, 16GB’a kadar RAM (LPDDR5x Ultra), 1TB’a kadar depolama alanıyla (UFS 4.1) geliyor. Telefona 90W kablolu hızlı şarjı destekleyen 7.200mAh batarya güç veriyor. Telefon, voltaj düzenlemesi için markanın kendi çipini, daha iyi enerji verimliliği için Honor E2 çipini kullanıyor. Honor Phantom Engine, yapay zekadan güç alarak en iyi pil ömrünü sunuyor.

Honor GT Pro, ana, ultra geniş ve telefoto kamera içeren 50 megapiksel üçlü arka kamera kurulumuna ve 50 megapiksel ön kameraya sahip. Birincil ve telefoto kamera, OIS (Optik Görüntü Sabitleme) sunuyor ve yakınlaştırma lensi 3x optic zoom ve 50x dijital zoom sağlıyor.

Honor GT Pro fiyatı ne kadar?

Honor GT Pro, beyaz, siyah ve altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefon, şarj adaptörü, yumuşak bir kılıf ve uygulanmış koruyucu filmle geliyor. Honor GT Pro’nun fiyatı 505 dolardan başlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12 GB + 256 GB: 505 dolar

12 GB + 512 GB: 547 dolar

16 GB + 512 GB: 588 dolar

16 GB + 1 TB: 656 dolar

Honor GT Pro özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, 1224x2800, 144 Hz, 6000 nit, OLED

: 6.78 inç, 1224x2800, 144 Hz, 6000 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.95 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto)

: 50MP f/1.95 (birincil) + 50MP f/2.0 (ultra geniş) + 50MP f/2.4 (telefoto) Ön kamera : 50MP f/2.0

: 50MP f/2.0 Batarya : 7200 mAh, 90W hızlı şarj

: 7200 mAh, 90W hızlı şarj Yazılım : Android 15, MagicOS 9

: Android 15, MagicOS 9 Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C Boyut ve ağırlık: 162.1 x 75.7 x 8.6mm, 212 g

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Honor GT Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı