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Huawei cihazlarına performans arttırıcı GPU Turbo yazılımı geliyor

Honor Play ile tanıtılan GPU Turbo teknolojisi, diğer Huawei ve Honor cihazlarına geliyor. GPU Turbo güncelleme takvimini paylaşmayı ihmal etmeyen Huawei, Mate 10 serisine yeni özellikler ekliyor.
11 ay
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8
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei cihazlarına performans arttırıcı GPU Turbo yazılımı geliyor
Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Honor Play'de yer alan GPU Turbo teknolojisi, aşama aşama Huawei ve Honor cihazlarına gelecek. Yüzde 60 işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar enerji verimliliği sağlaması planlanan GPU Turbo teknolojisi, genel oyun deneyimini de en üst düzeye taşımayı vaat ediyor.
OTA güncellemeleri ile Huawei ve Honor cihazlarına sunulacak GPU Turbo özelliği hakkında CES ASIA 2018 Fuarı'nda konuşan Huawei cep telefonu bölüm başkanı He Gang, GPU Turbo güncellemeleri için zaman çizelgesini de açıklamayı ihmal etmedi.
Mate 10 için birtakım yeni özellikler de duyuran Huawei, Mate 10 serisinin 26 Haziran'dan itibaren bulut bilişim desteğine kavuşacağını ve Temmuz ortasında yayınlanacak EMUI 8.1 güncellemesiyle birlikte 960fps yavaş çekim yeteneğiyle buluşacağını açıkladı.

GPU Turbo güncelleme takvimi 

Huawei Mate 10 serisi GPU Turbo güncellemesini alacak ilk cihazlar olacakken diğer telefonların güncelleme tarihleri ise şu şekilde:
  • Haziran: Mate 10, Honor V10 
  • Temmuz: P20 Serisi, Mate RS Porsche Design, Nova 2s, Honor 10, MediaPad M5 
  • Ağustos: Nova 3e, Enjoy 8 Plus, Enjoy 7S, Maimang 6, Honor 9 Lite, Honor Play 7X 
  • Eylül: Mate 9 Serisi 
  • Ekim: P10 Serisi, Honor 9, Honor V9 
  • Kasım ve devam eden aylar: Diğer Huawei modelleri 

https://www.ithome.com/html/android/364675.htm Yorum Yaz
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Led Zeppelin 11 ay en beğenilen
En başta rakipleri gibi kaslı bir gpu koysalar yazılım ile uğraşmazlardı.
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smart1978 11 ay
Samsung ise bu tur imkanlari daha yeni engellemeye basladi ...
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Guest-F5DFA3868 10 ay smart1978
Samsung neyi engelledi ki?
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Led Zeppelin 11 ay en beğenilen
En başta rakipleri gibi kaslı bir gpu koysalar yazılım ile uğraşmazlardı.
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brshr 11 ay Led Zeppelin
Eğer bir yazılım ile bu hız artışları ve enerji verimliliği sağlanacak ise olayın sadece kaslı gpu koymakla değil adam akıllı yazılım yazmakla da ilgisinin olduğunun kanıtı olacaktır.
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nefendim 11 ay
Bravo
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