Huawei cihazlarına performans arttırıcı GPU Turbo yazılımı geliyor

Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı Honor Play'de yer alan GPU Turbo teknolojisi, aşama aşama Huawei ve Honor cihazlarına gelecek. Yüzde 60 işlem verimliliği ve yüzde 30'a kadar enerji verimliliği sağlaması planlanan GPU Turbo teknolojisi, genel oyun deneyimini de en üst düzeye taşımayı vaat ediyor.

OTA güncellemeleri ile Huawei ve Honor cihazlarına sunulacak GPU Turbo özelliği hakkında CES ASIA 2018 Fuarı'nda konuşan Huawei cep telefonu bölüm başkanı He Gang, GPU Turbo güncellemeleri için zaman çizelgesini de açıklamayı ihmal etmedi.

Mate 10 için birtakım yeni özellikler de duyuran Huawei, Mate 10 serisinin 26 Haziran'dan itibaren bulut bilişim desteğine kavuşacağını ve Temmuz ortasında yayınlanacak EMUI 8.1 güncellemesiyle birlikte 960fps yavaş çekim yeteneğiyle buluşacağını açıkladı.

GPU Turbo güncelleme takvimi

Huawei Mate 10 serisi GPU Turbo güncellemesini alacak ilk cihazlar olacakken diğer telefonların güncelleme tarihleri ise şu şekilde:

Haziran: Mate 10, Honor V10

Mate 10, Honor V10 Temmuz: P20 Serisi, Mate RS Porsche Design, Nova 2s, Honor 10, MediaPad M5



P20 Serisi, Mate RS Porsche Design, Nova 2s, Honor 10, MediaPad M5 Ağustos: Nova 3e, Enjoy 8 Plus, Enjoy 7S, Maimang 6, Honor 9 Lite, Honor Play 7X



Nova 3e, Enjoy 8 Plus, Enjoy 7S, Maimang 6, Honor 9 Lite, Honor Play 7X Eylül: Mate 9 Serisi



Mate 9 Serisi Ekim: P10 Serisi, Honor 9, Honor V9



P10 Serisi, Honor 9, Honor V9 Kasım ve devam eden aylar: Diğer Huawei modelleri

https://www.ithome.com/html/android/364675.htm