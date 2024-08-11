Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor: İşte Meizu M20

Teknoloji Editörü
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Meizu'nun, 2019 yılında bütçe dostu akıllı telefonu Meizu M10'u piyasaya sürmesinin ardından 5 yıl geçti. Bu süre zarfında M serisine yeni bir cihaz eklemeyen şirket, görünüşe göre M serisini yeniden canlandırmaya karar verdi. Çünkü yakın zamanlı yeni bir rapor, şirketin Meizu M20 üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.
İşte Meizu 20'nin detayları:
5 yıllık aradan sonra Meizu M serisinin yeni üyesi Meizu M20, yakın bir zamanda IMEI Veritabanında tespit edildi.
M421Q model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, düşük bütçeli akıllı telefonlar arasındaki rekabeti artıracaktır. Bütçe dostu olması beklenen yeni Meizu M20'nin özellikleri özellikleri henüz belli değil.
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Meizu M10'un özelliklerini hatırlamak gerekirse 720×1600 piksel HD+ çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına ve 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran ile gelen cihaz, MediaTek Helio P25 tarafından güç almaktaydı. Ayrıca 3 GB'a kadar RAM ve 32 GB depolama seçenekleriyle birlikte gelen cihaz, 4000 mAh batarya ile donatılmıştı. Son olarak Meizu M20'nin özelliklerinin ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.