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    Anlık Bildirim

    Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor: İşte Meizu M20

    Meizu M10'u piyasaya sürdükten sonra M serisine yüz çeviren şirket, 5 yılın ardından seriyi yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. İşte IMEI Veritabanında ortaya çıkan Meizu M20'nin detayları:
    Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Meizu'nun, 2019 yılında bütçe dostu akıllı telefonu Meizu M10'u piyasaya sürmesinin ardından 5 yıl geçti. Bu süre zarfında M serisine yeni bir cihaz eklemeyen şirket, görünüşe göre M serisini yeniden canlandırmaya karar verdi. Çünkü yakın zamanlı yeni bir rapor, şirketin Meizu M20 üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

    İşte Meizu 20'nin detayları:

    5 yıllık aradan sonra Meizu M serisinin yeni üyesi Meizu M20, yakın bir zamanda IMEI Veritabanında tespit edildi. M421Q model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, düşük bütçeli akıllı telefonlar arasındaki rekabeti artıracaktır. Bütçe dostu olması beklenen yeni Meizu M20'nin özellikleri özellikleri henüz belli değil.

    Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor Tam Boyutta Gör
    Meizu M10'un özelliklerini hatırlamak gerekirse 720×1600 piksel HD+ çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına ve 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran ile gelen cihaz, MediaTek Helio P25 tarafından güç almaktaydı. Ayrıca 3 GB'a kadar RAM ve 32 GB depolama seçenekleriyle birlikte gelen cihaz, 4000 mAh batarya ile donatılmıştı. Son olarak Meizu M20'nin özelliklerinin ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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