Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor: İşte Meizu M20

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Meizu'nun, 2019 yılında bütçe dostu akıllı telefonu Meizu M10'u piyasaya sürmesinin ardından 5 yıl geçti. Bu süre zarfında M serisine yeni bir cihaz eklemeyen şirket, görünüşe göre M serisini yeniden canlandırmaya karar verdi. Çünkü yakın zamanlı yeni bir rapor, şirketin Meizu M20 üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Galaxy Watch 7 uyku apnesi tespiti ile uyku kalitesi artıyor 1 gün önce eklendi

İşte Meizu 20'nin detayları:

5 yıllık aradan sonra Meizu M serisinin yeni üyesi Meizu M20, yakın bir zamanda IMEI Veritabanında tespit edildi. M421Q model numarasıyla ortaya çıkan cihaz, düşük bütçeli akıllı telefonlar arasındaki rekabeti artıracaktır. Bütçe dostu olması beklenen yeni Meizu M20'nin özellikleri özellikleri henüz belli değil.

Tam Boyutta Gör Meizu M10'un özelliklerini hatırlamak gerekirse 720×1600 piksel HD+ çözünürlüğe, 60Hz yenileme hızına ve 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir IPS LCD ekran ile gelen cihaz, MediaTek Helio P25 tarafından güç almaktaydı. Ayrıca 3 GB'a kadar RAM ve 32 GB depolama seçenekleriyle birlikte gelen cihaz, 4000 mAh batarya ile donatılmıştı. Son olarak Meizu M20'nin özelliklerinin ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Meizu, 5 yılın ardından M serisini yeniden canlandırıyor