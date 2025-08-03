Xiaomi Redmi Turbo 5 Aralık’ta geliyor: Poco X8 Pro da erken tanıtılabilir

Redmi Turbo 5, Dimensity 8500 ile sınıfında ilk olabilir
Sızdırılan bilgilere göre Redmi Turbo 5’in dünyanın ilk Dimensity 8500 yonga setiyle çalışan telefonu olması planlanıyor. Bu yeni nesil yonga seti, hem performans hem de enerji verimliliği açısından dikkat çekerken, 2026’nın başlarında Honor, Realme ve iQOO gibi rakip markalar tarafından kullanılmaya başlanacağı öngörülüyor. Bu da Redmi’yi, yeni teknolojideki erken benimseyici pozisyonuyla rekabette öne çıkarabilir.
Turbo 5’in teknik detayları arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlük sunan düz OLED LTPS ekran yer alıyor. Cihazın tasarımında metal orta çerçeve tercih edilirken, yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile uzun kullanım süresi hedefleniyor. Ayrıca, gelecek yıl tanıtılması beklenen Redmi Turbo 5 Pro modelinin daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. 6,83 inç boyutundaki bu cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh üzeri batarya kapasitesiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. İlginç bir şekilde, bu modelin global pazarda Poco F8 ismiyle yeniden markalanarak sunulması da gelen sızıntılar arasında.