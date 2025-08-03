Xiaomi Redmi Turbo 5 Aralık’ta geliyor: Poco X8 Pro da erken tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre Xiaomi Redmi Turbo 5'in Aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Bu tarih, selefi Redmi Turbo 4’ün Ocak ayında tanıtıldığı göz önünde bulundurulduğunda, şirketin yeni modelin lansmanını öne çektiğini gösteriyor. Aynı zamanda, Poco X8 Pro’nun da bu takvimi takip ederek beklenenden daha erken küresel pazara sunulabileceği iddia ediliyor.

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Redmi Turbo 5, Dimensity 8500 ile sınıfında ilk olabilir

Sızdırılan bilgilere göre Redmi Turbo 5’in dünyanın ilk Dimensity 8500 yonga setiyle çalışan telefonu olması planlanıyor. Bu yeni nesil yonga seti, hem performans hem de enerji verimliliği açısından dikkat çekerken, 2026’nın başlarında Honor, Realme ve iQOO gibi rakip markalar tarafından kullanılmaya başlanacağı öngörülüyor. Bu da Redmi’yi, yeni teknolojideki erken benimseyici pozisyonuyla rekabette öne çıkarabilir.

Turbo 5’in teknik detayları arasında 6,67 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlük sunan düz OLED LTPS ekran yer alıyor. Cihazın tasarımında metal orta çerçeve tercih edilirken, yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli bir batarya ile uzun kullanım süresi hedefleniyor. Ayrıca, gelecek yıl tanıtılması beklenen Redmi Turbo 5 Pro modelinin daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor. 6,83 inç boyutundaki bu cihazın 100W hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh üzeri batarya kapasitesiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. İlginç bir şekilde, bu modelin global pazarda Poco F8 ismiyle yeniden markalanarak sunulması da gelen sızıntılar arasında.

Poco X8 Pro, Avrupa onayını aldı: Lansman tarihi yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Poco X8 Pro'nun da sahneye çıkmak üzere olduğu görülüyor. Xiaomi’nin küresel pazara yönelik hamlesi olarak değerlendirilen Poco X8 Pro'nun, Redmi Turbo 5’in yeniden markalanmış versiyonu olacağı tahmin ediliyor. Raporlara göre cihaz, Avrupa Ekonomik Komisyonu (EEC) onayını şimdiden aldı. Bu da, Poco X8 Pro’nun resmi lansmanının Aralık ayı içinde gerçekleşebileceğini güçlü şekilde işaret ediyor.

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Redmi Turbo 5 ve Poco X8 Pro Aralık’ta beklenenden erken geliyor

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