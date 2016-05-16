Meizu Pro 6 mercek altında: 10 çekirdekli işlemci, 3DTouch, USB 3.1 ve dahası...

Akıllı telefon dünyasındaki amiral gemi yarışının en yeni temsilcilerinden Meizu Pro 6, 10 çekirdekli işlemcisi başta olmak üzere 3DTouch teknolojisi ve USB 3.1 desteği ile fark yaratma iddiasında...

Merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda Meizu'nun yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu Pro 6'ya göz atacak, detaylarına yakından bakacağız.

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5.2-inç boyutundaki Super AMOLED ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan Meizu Pro 6, MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X25 işlemcisini kullanıyor. 4GB RAM ve tercih edeceğiniz modele göre 32GB veya 64GB depolama kapasitesi sunan telefon, Android ekosistemindeki en gelişmiş 3DTouch ekran teknolojisini de beraberinde getiriyor. 5.2-inç boyutundaki Super AMOLED ekranı Full HD çözünürlük desteği sunan Meizu Pro 6, MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X25 işlemcisini kullanıyor. 4GB RAM ve tercih edeceğiniz modele göre 32GB veya 64GB depolama kapasitesi sunan telefon, Android ekosistemindeki en gelişmiş 3DTouch ekran teknolojisini de beraberinde getiriyor.

Ön kamerası 5MP, ana kamerası ise 21MP çözünürlüğünde olan Meizu Pro 6, aynı zamanda Cirrus Logic'in 32-bit/192Khz destekli gelişmiş ses yongasını kullanıyor. Android 6.0 üzerinde Meizu'nun özelleştirilmiş Flyme 5.6 işletim sistemini kullanan telefon, hızlı şarj özelliği sunan 2560mAh kapasiteli pilden güç alıyor



Meizu Pro 6 tasarım olarak öncülü Pro 5'i akıllara getirse de önemli farklar olduğunu söylemem gerekiyor. Genel görünümü itibariyle özellikle önden bakıldığında iPhone izleri de taşıyan telefon, selefine kıyasla en dikkat çekici fark Pro 6'nın çok daha küçük, tek elle kullanıma yatkın bir telefon olması çünkü Pro 5, 5.7-inç ekranla gelirken, Pro 6 ise 5.2-inç ekrana sahip. Buna bağlı olarak yeni telefon 0.2mm daha ince ve 8 gram daha hafif. Ancak büyük kasada daha iyi değerlere ulaşılması daha kolay olan ekran/kasa değeri %71.6 ile selefinin %1.7 gerisinde olduğunu söylemem gerekiyor. Bana sorarsanız telefonun alt ve üst çerçeveleri belki bir miktar daha ince tutulabilirmiş.



Havacılık endüstrisinde kullanılan magnezyum alaşım metal kasaya sahip olan ve 2.5 boyutlu ekranla yuvarlatılmış kenarlar sayesinde ele iyi oturan ve konforlu bir tutuş sağlayan telefon, bu açıdan beğenimi kazandı. Hatta kullanılan materyal ve işçilik o kadar iyi ki telefonu elinize alır almaz hemen kurcalamak ve uzun saatler kullanmak isteyeceğiniz bir etki uyandırıyor sizde, en azından telefonu incelemek için ayırdığım saatten daha fazlasını geçirdiğimi söyleyebilirim.

Meizu Pro 5 ile kıyasladığımda tasarım seviyesinde bir diğer dikkat çekici fark ise arka bölümde çıkıyor karşımıza. Anten şeridinin kenar bitiş noktalarında kıvrım yapması telefona farklı bir hava kazandırmış. Ayrıca dikkatli bakarsanız, ana kamera flaşının halka şeklinde dizayn edildiğini görürsünüz. Benzer flaş tasarımını daha önce Motorola Moto X, Nexus 6 ve Acer Liquid S2'de de görmüştük.



Telefonun fiziksel kontrol butonları, cihazın sağ tarafında toplanmış. Erişmesi ve kullanması rahat, herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Kulaklık girişi, USB konnektörü ve hoparlör ise cihazın altı kısmında çıkıyor karşımıza. Bu kısımda üzerinde konuşmamız gereken bazı özellikler var. Meizu Pro 6, USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) hızında Tip-C konnektörüne sahip nadir telefonlardan. Daha önce bir örneğini de HTC 10'da görmüştük, aynı konnektöre sahip olan LG G5 ise USB 3.0'ı baz alıyor. Telefonun hoparlörü ise beklentimin üzerinde çıktı, ses çıkış gücü yüksek ve sunduğu ses kalitesi ortalamanın üzerinde.



Meizu Pro 6 donanım tarafında bazı sürprizlerle geliyor. Bunların başında Super AMOLED panel kullanan 5.2-inç boyutundaki 5.2-inç ekran geliyor çünkü telefonun ekranı basınca duyarlı aynı iPhone 6s ailesi gibi. Ekran paketi içerisine dahil edilen özel sensör katmanı, yüksek hassasiyetli izleme yaparak, frekansı 100Hz'in üzeride olan parmak hareketlerini izleyerek 3DTouch özelliğini aktif ediyor. Bunu yaparken lineer titkreşim motorunu kullanıp, özelliğini çalışma durumu hakkında kullanıcısına geri bildirimde bulunuyor.

Flyme arayüzünü 3DTouch için özelleştiiren Meizu, standart olarak gelen neredeyse bütün uygulamalarda, 3DTouch ile hızlı özellik erişimi, kısayol ataması gibi fayda sağlayacak seçenekler sunuyor. Tabi bu özellik, şu an sadece Meizu'nun uygulamasında çalışıyor ancak Android tarafında bunu daha önce duyuran Huawei'in çözümüne kıyasla fersah fersah önde olduğu da açık. Hatta destekleyen uygulamalarda yaşanan deneyimin en az iPhone 6s serisi kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Meizu donanım ve yazılım seviyesinde iyi optimizasyon yapmış, beni şaşırttığını söyleyebilirim.Ancak üçüncü parti uygulamaların da bu özelliğe desteğin olmaması kötü, ne zaman gelir orası ad kocaman soru işareti.

Yukarıda bahsettiklerime ek olarak ekranın parlaklık seviyesi iyi, yeniden renk üretimi ise başarılı. Görüş açıları da sorun yaratmayan ekranda, isterseniz göz koruma özelliği kapsamında mavi ışık etkisini azaltabiliyorsunuz. Kısacası bir paket olarak telefonun ekran özelliklerini sevdiğimi itiraf etmeliyim.

Donanım tarafında bir diğer ilginç özellik ise işlemci platformu. MediaTek'in 10 çekirdekli Helio X10 platformu gözden geçirilerek, Meizu Pro 6 için özelleştirilmiş. X25 adını taşıyan yeni versiyon, teknik olarak X20'nin daha yüksek performanslı revizyonu gibi de düşünülebilir. Bir futbol takımı misali 4 4 2 şeklinde üç ayrı çekirdek kümesinden oluşan platformda, 2.5GHz hızında çalışan iki Cortex-A72 çekirdeği, en yüksek performans ihtiyacını karşılamak üzere düşünülmüş.

Geriye kalan 8 çekirdeğin tamamı Cortex-A53 tabanlı olup 4 tanesi 2GHz'de, diğer 4'ü ise 1.4GHz'de görev yapıyor. Bir Meizu geleneği olarak en yüksek performans çekirdekleri, ancak yazılım seviyesinde yüksek performans modu aktif edilirse devreye giriyor zaten ilgili durumlarda özel bir menü çıkarak sizden dengeli mod mu yoksa yüksek performans modunu mu seçtiğinizi sorarak onayınızı alıyor.

Grafik işlemci tarafında ise ARM Mali-T880'in 4 çekirdekli versiyonu var. Aynı GPU tasarımı Galaxy S7 ailesindeki Exynos 8890 platformunda da var ancak orada 12 çekirdekli devasa versiyonu yer alırken, burada ise 4 çekirdekli seçenek tercih edilmiş. Açıkçası MediaTek'in Helio X25 platformu hem donanım seviyesindeki yetenekleri hem de kaynak kodlarının optimizsayonu noktasında rekabetçi olmaktan biraz uzak. Dolayısıyla en azından performans seviyesinde bu telefon ne yazık ki diğer amiral gemi modellerle rekabet edecek düzeyde değil. Muhtemelen bundan ötürü ki Meizu hali hazırda aynı telefonun Exynos 8890 versiyonunu test ediyor.

Yaptığım test sonuçları da gösteriyor ki sentetik ölçümlerde Helio X25, geçen senenin amiral gemi telefonlarından hızlı ancak bu yılın modellerinden bariz şekilde yavaş kalıyor ne yazık ki. Kamera tarafında ise 21MP çözünürlüğündeki ana kameraya Sony'nin IMX230 sensörü güç veriyor. 1/2.4-inç boyutundaki sensöre f/2.2 diyafram eşlik ediyor. Hem lazer hem de faz algılamalı netleme özelliklerine sahip olan kamera, odaklanmayı hızlı yapıyor yapmasına karşın, kayıt hızı ve görüntü kalitesi bana bir miktar yavaş geldi en azından böylesine vaadlerde bulunan bir cihaz için.

Telefonun halka şeklindeki 10 tane LED'den oluşan ana kamera flaş sistemi ise kusursuz çalışıyor. 5MP çözünürlüğündeki ön kamera ise görevini sorunsuzca yerine getiriyor. Kameranın arayüzü de çok karmaşık değil. Hatta tasarımı itibariyle özellikler arasında geçiş kimilerine tanıdık bile gelebilir. Sonucunda Meizu Pro 6'nın kamera performansı rakipleri kadar etkileyici değil hatta Pro 5'e kıyasla çok ciddi sıçrama vaad etmediğini bile söyleyebilirim. Yazılım tarafına geçmeden önce, telefonun home butonunda parmakizi okuyucu olduğunu ve son derece hızlı şekilde çalıştığını da not düşeyim arkadaşlar.



Android 6.0 üzerinde Meizu'nun kendi arayüzü olan Flyme'nin 5.6 versiyonuyla çalışan telefon, genel olarak akıcı. Menüler ve uygulamalar arasında geçiş hızlı ve sorunsuz gerçekleşiyor. Bu noktada en dikkat çekici güncelleme, tüm arayüzün 3DTouch teknolojisiyle çalışacak şekilde elden geçirilmiş olması.

Telefonla gelen standart uygulamalar, 3DTouch çerçevesinde kullanılabiliyor. Smart Touch adı verilen buton yardımıyla telefonda hangi menü açık olursa olsun, tek elle kullanmak mümkün kılınmış. Daha önce de ifade ettiğim gibi yazılım seviyesinde cihazın dengeli veya yüksek performans modunda çalışıp çalışmayacağını tayin eedebiliyoruz. İnternet tarayıcısının çok hızlı çalıştığı telefonda, ekran ayarlarını kişisellestirebilmek mümkün kılınmış.

İlk izlenimlerim çerçevesinde gelelim pil ömrüne. 2560mAh kapasiteli pil, Pro 5 ile kıyasladığımızda %20 daha küçük. Açıkçası kağıt üzerinde telefonun en zayıf halkası da burası görünüyor. Telefonla geçirdiğim süre boyunca çoğu cihazı yük altında tutan uygulama denemelerim sonrasındaki pil tüketim grafiği telefonun 1 günü çıkarma potansiyeline sahip olduğu yönündeydi. Ama her halukarda telefonun biraz daha büyük pille gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum.

Hızlı şarj ise telefonun iddialı olduğu konularda. Meizu 1 saatte tam boş pilin %100 doluluk oranına ulaşacağını ifade ediyor. Bu arada Meizu Pro 6 aynı HTC 10 gibi USB 3.1 Gen1 (5Gbps) hızında tip-C konnektörüyle geliyor ve bu da şarj süresine etki ediyor. Meizu genel olarak iyi bir telefon ortaya çıkarmayı başarmış. Exynos 8890 veya Snapdragon 820 güncellemesine ek ollrak pil kapasitesini bir miktar büyütebilirse hem yerel hem de global arenaya daha rekabetçi bir cihaz sunmayı başarmış olur.

Ne yalan söyliyeyim şu anki haliyle bu telefon Pro 6 değil bence MX6 olarak isimlendirilebilirmiş. Ben Erdi Özüağ, bu videomuzda Meizu Pro 6'yı mercek altına almış olduk, bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.