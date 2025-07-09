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    Wednesday geri dönüyor: 2. sezondan yeni fragman yayınlandı

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday 2. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen 2. sezondan ilk uzun fragman bugün paylaşılırken, yeni sezonun hikâyesi de belli oldu. İşte detaylar:

    Wednesday 2. sezon Tam Boyutta Gör
    2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla Netflix'in en popüer dizilerinden birine dönüşen Wednesday, uzun bir aranın ardından geri dönüyor. Neredeyse üç yıldır beklenen yeni sezon, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluşacak.

    Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün 2. sezondan ilk uzun fragmanı yayınladı. Bu fragmanın yanı sıra yeni sezona dair yeni detaylar da paylaşıldı.

    Ünlü yönetmen Tim Burton'ın imzasını taşıyan Wednesday, daha önce hem sinemaya hem de TV'ye uyarlanan Addams Ailesi (The Addams Family)'ne odaklanıyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams yer alıyor. Dizide bu karaktere, ilk sezondaki performansıyla dikkat çeken Jenna Ortega hayat veriyor.

    Yeni sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmayacaktır.

    Wednesday 2. Sezon İki Parça Hâlinde Yayınlanacak

    Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin de ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda oyuncu kadrosuna tanıdık oyuncular katılıyor. Yeni sezonda kadroya dâhil olacak isimlerin başında Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga geliyor.

    Netflix, Wednesday'in 2. sezonunu iki parça hâlinde yayınlayacak. 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de ekrana gelecek.

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    S
    sonsabah 10 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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