Mercedes-Benz, Mobil Dünya Kongresi 2017’de dijital mobilitenin geleceğine yön veriyor

Mercedes-Benz, bu yıl ilk kez yer aldığı Mobil Dünya Kongresi 2017 öncesi küresel başarıya sahip “hackathon” serisini başlattı. Seri kapsamında "DigitalLife Campus" katılımcılarından Amerika, Çin, Hindistan ve Almanya’dan seçilen on başarılı kişi, özel ekipmanlarla donatılmış bir tur otobüsüyle Stuttgart’tan Barcelona’ya yolculuğa çıktı. DigitalLife otobüsünde gerçekleştirilen 1.300 km’lik bu yolculuktaki ana amaç, Lego parçalarından yapılan ve "RoboCab" adı verilen şoförsüz teknoloji yazılımının programlanmasıydı. Eğlenceli senaryosu gereği kendi kendine sürüş yeteneğine sahip robot taksinin belirlenen güzergâh üzerinde yolcu alıp bu yolcuları arzu ettikleri lokasyonlara götürmesi planlandı. Tur otobüsü, 25 Şubat Cumartesi günü Stuttgart’tan hareket etti ve Mobil Dünya Fuarı’nın başladığı gün Barcelona’ya ulaştı.

Mobil Dünya Fuarı süresince Mercedes-Benz standında "Bağlanabilirlik", "Otonom Sürüş", "Akıllı Paylaşım Servisi" ve "Elekrikli Araçlar" başlıklarını temsil eden Daimler’in yeni stratejisi CASE (Connectivity, Autonomous, Shared & Service and Electric Drive) detaylı olarak tanıtılıyor. 27 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında konseptlere ilgi duyan ziyaretçiler, bu alanlardaki en yeni gelişmeleri yakından deneyimle şansına sahip oluyorlar.

"Sanal Araç" gibi yeni tanıtım sunumlarına ek olarak, fuar standı ve DigitalLife Café de diğer ziyaretçilerle bir araya gelmek için birer fırsat noktası oluyor. Mercedes-Benz standında günde üç kez canlı olarak gerçekleştirilen “İlham Konuşmaları” ile ziyaretçiler, binek araçlardan ticari araçlara kadar Daimler’in dijitalleşme stratejisi, inovasyon kültürü ve dijital hizmetleri hakkında uzmanlarla birebir konuşma fırsatı elde ediyorlar. Daimler’e dijitalleşme yolculuğunda eşlik eden Hackathon gibi alışılmışın dışında ve ilham verici konseptler ise yine fuarda ilgi noktası oluyor. Stuttgart’tan başlayan yolculuklarını Barselona’da tamamlayan on yaratıcı beyin de tur sonunda elde ettikleri sonuçları ziyaretçiler ile paylaşarak "DigitalLife Campus 2016" serisine noktayı koyuyorlar.

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