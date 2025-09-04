Giriş
    Toyota, Avrupa'da elektrikli araç üreteceğini doğruladı

    Yeni elektrikli aracını Çekya'daki Kolin fabrikasında üretecek olan Toyota, bu kapsamda tesise 680 milyon euro tutarında yatırım yapacak. Bu model, Avrupa'da üretilen ilk elektrikli Toyota olacak.

    Toyota, Avrupa'da elektrikli araç üreteceğini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık bir ay önce çıkan Nikkei kaynaklı haber, Toyota tarafından yapılan resmi açıklamayla doğrulandı. Japon üretici, tamamen elektrikli yeni modelinin üretimini Çek Cumhuriyeti'nin Kolin kentindeki fabrikasında başlatacağını duyurdu. Bu araç, Toyota’nın Avrupa’da üreteceği ilk tamamen elektrikli model olacak.

    Bu yeni tamamen elektrikli modelin üretimiyle birlikte Toyota’nın Çek Cumhuriyeti tesisine önemli bir yatırım yapılacak. Yeni elektrikli aracın üretimi için yaklaşık 680 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilecek. Yeni araç ve batarya üretimi ile yeni boya ve kaynak atölyeleri için tesis, 152 bin metrekareden 173 bin metrekareye genişletilecek. 

    Yılda yaklaşık 220 bin adet Aygo X ve Yaris Hybrid modeli üreten Toyota Çek Cumhuriyeti üretim tesisi, elektrikli araç üretiminin devreye alınmasıyla birlikte çok yönlü üretim kapasitesini artıracak. Yeni yatırım, doğrudan istihdama da katkı sağlayacak.

    Toyota’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki üretim yolculuğu 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Şimdiye kadar 4.5 milyondan fazla araç üreten tesis, 2002’de Aygo üretimiyle faaliyetine başladı. 2021’de Toyota’nın tam mülkiyetine geçen tesis, bugün yaklaşık 3 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. 

    Toyota’nın Çek Cumhuriyeti yatırımları, 2002-2005 döneminde yeni fabrikanın inşası ve üretim başlangıcı için 1 milyar 69 milyon euro ile başladı. Ardından 2020-2024 döneminde Yaris ve Aygo X TNGA üretimi için kapasite artırımı ve diğer yatırımlar kapsamında 251 milyon euro yatırım gerçekleştirildi. Böylece toplamda 2002-2024 yılları arasında yapılan yatırım 1 milyar 320 milyon euroya ulaştı.

    Yeni elektrikli araç yatırımı ise, 2040 yılına kadar Avrupa'daki operasyonlarını karbon nötr hale getirmeyi amaçlayan Toyota için çok yönlü mobilite stratejisinde önemli bir kilometre taşını daha temsil ediyor.

