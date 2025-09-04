Giriş
    Elektrikli araç şarj istasyonlarında bakır kablo hırsızlığı krizi

    Almanya’da elektrikli araç şarj istasyonları, içlerindeki bakır kablolar nedeniyle hırsızların hedefi oldu. Şirketler tamir ve güvenlik önlemleriyle mücadele ediyor.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında bakır kablo hırsızlığı krizi
    Almanya’da elektrikli araç kullanıcıları ve şarj hizmeti sağlayıcıları, hızla büyüyen bir sorunla karşı karşıya. Şarj istasyonlarındaki kablolar, içerdikleri bakır nedeniyle hırsızların hedefi haline gelmiş durumda.

    Şarj istasyonları hırsızların durağı oluyor

    Yerel raporlara göre bazı günlerde tek seferde 70’ten fazla şarj istasyonu soyuluyor. Bu durum, hem şarj şirketlerini hem de araç sahiplerini mağdur ediyor. Kabloların yenilenmesi bazen iki haftadan fazla sürebiliyor. Her bir kablonun içinde ortalama 47 dolarlık bakır bulunduğu için hırsızlar açısından cazip bir hedef haline geliyorlar.

    Bununla birlikte bakır hırsızlığı yeni bir sorun değil. Yıllardır inşaat alanlarından boş evlere kadar birçok yerde benzer olaylar yaşanıyor. Hırsızlar, kabloları söküp bakırını ayırarak hurdacılara satıyor. Piyasa fiyatlarına bağlı olarak bir günde yüzlerce dolar kazanç elde edilebiliyor. Bu, elbette sadece Almanya’da değil, Türkiye ve diğer ülkelerde de geçerli bir sorun.

    Ancak işin elektrikli araçlar boyutunda sonuçları daha geniş. Şarj noktasına gelen sürücüler kabloyu yerinde bulamadığında büyük mağduriyet yaşıyor. Bu durum, zaten yaygınlaşmakta zorluk çeken elektrikli araç sektörüne de darbe vuruyor. Şarj şirketleri hem tamir masraflarıyla hem de kullanıcı şikâyetleriyle uğraşmak zorunda kalıyor.

    Türkiye’de de yaşanmıştı

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında bakır kablo hırsızlığı krizi
    Şarj istasyonlarındaki kabloların kesilip çalınması olayı geçmişte Türkiye’de de yaşanmıştı. Trugo’nun bazı istasyonlarında bu tip olayların yaşandığı bildirilmişti. Bununla birlikte şirketler, hırsızlıkları engellemek için farklı önlemler deniyor. Bazı işletmeciler video gözetimini artırırken, şarj cihazı üreticisi Alpitronic ise kablo hırsızlığını daha hızlı fark edebilen yazılım geliştirdi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemlerin caydırıcılığı sınırlı.
