Elektrikli araç şarj istasyonlarında bakır kablo hırsızlığı krizi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’da elektrikli araç kullanıcıları ve şarj hizmeti sağlayıcıları, hızla büyüyen bir sorunla karşı karşıya. Şarj istasyonlarındaki kablolar, içerdikleri bakır nedeniyle hırsızların hedefi haline gelmiş durumda.

Şarj istasyonları hırsızların durağı oluyor

Yerel raporlara göre bazı günlerde tek seferde 70’ten fazla şarj istasyonu soyuluyor. Bu durum, hem şarj şirketlerini hem de araç sahiplerini mağdur ediyor. Kabloların yenilenmesi bazen iki haftadan fazla sürebiliyor. Her bir kablonun içinde ortalama 47 dolarlık bakır bulunduğu için hırsızlar açısından cazip bir hedef haline geliyorlar.

Bununla birlikte bakır hırsızlığı yeni bir sorun değil. Yıllardır inşaat alanlarından boş evlere kadar birçok yerde benzer olaylar yaşanıyor. Hırsızlar, kabloları söküp bakırını ayırarak hurdacılara satıyor. Piyasa fiyatlarına bağlı olarak bir günde yüzlerce dolar kazanç elde edilebiliyor. Bu, elbette sadece Almanya’da değil, Türkiye ve diğer ülkelerde de geçerli bir sorun.

Toyota, Avrupa'da elektrikli araç üreteceğini doğruladı 7 sa. önce eklendi

Ancak işin elektrikli araçlar boyutunda sonuçları daha geniş. Şarj noktasına gelen sürücüler kabloyu yerinde bulamadığında büyük mağduriyet yaşıyor. Bu durum, zaten yaygınlaşmakta zorluk çeken elektrikli araç sektörüne de darbe vuruyor. Şarj şirketleri hem tamir masraflarıyla hem de kullanıcı şikâyetleriyle uğraşmak zorunda kalıyor.

Türkiye’de de yaşanmıştı

Şarj istasyonlarındaki kabloların kesilip çalınması olayı geçmişte Türkiye’de de yaşanmıştı. Trugo’nun bazı istasyonlarında bu tip olayların yaşandığı bildirilmişti. Bununla birlikte şirketler, hırsızlıkları engellemek için farklı önlemler deniyor. Bazı işletmeciler video gözetimini artırırken, şarj cihazı üreticisi Alpitronic ise kablo hırsızlığını daha hızlı fark edebilen yazılım geliştirdi. Ancak uzmanlara göre bu yöntemlerin caydırıcılığı sınırlı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araç şarj istasyonlarında bakır kablo hırsızlığı krizi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: