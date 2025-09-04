BYD, satış hedefini düşürdü: Çinli dev büyümeyi yavaşlatıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük otomobil üreticisi BYD, 2025 yılı için satış hedefini 5,5 milyon araçtan 4,6 milyon araca çekti. Şirketin iç kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu düşüş, BYD’nin son beş yıldaki en yavaş yıllık büyümesini işaret ediyor ve otomotiv devinin rekor kıran büyüme döneminin sona erebileceğine dair işaretler veriyor.

Yeni hedef 4,6 milyon satış

Mart ayında analistlere açıklanan 5,5 milyon araçlık hedef, son aylarda şirket içi değerlendirmelerle birkaç kez aşağı yönlü revize edildi. İç kaynaklara göre, en az 4,6 milyon araçlık yeni hedef geçen ay şirket içi ve seçili tedarikçilere iletildi. Bu hedefin piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemlerde yeniden değişme ihtimali de bulunuyor.

Kaynaklar, hedef düşüşünün gerekçesini doğrudan açıklamamış olsa da BYD’nin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakiplerle artan rekabetten kaynaklanan baskıyı hissettiği belirtildi.

Çin hükumeti, otomobil fiyatlarındaki kontrolsüz düşüşe el atıyor 20 sa. önce eklendi

Bununla birlikte geçen hafta şirket, üç yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez çeyrek dönem kârında yüzde 30 düşüş bildirdi. Ek olarak, yeni satış hedefinin de analistlerin son tahminlerinin altında olduğunu belirtelim.

Her ne kadar BYD, satış hedefini düşürmüş olsa da yine de geçen yıla göre yüzde 7 daha fazla araç satmayı hedefliyor. Eğer yüzde 7’lik artış gerçekleşirse bu, 2020’den bu yana en yavaş yıllık büyüme oranı olacak.

Orijinal hedefin yüzde 52’si gerçekleştirilebildi

BYD’nin revize edilmiş öngörüsü, aynı zamanda Çin ekonomisinde devam eden konut krizi ve talep daralması gibi deflasyonist baskıları da yansıtıyor. Yılın ilk sekiz ayında BYD, 5,5 milyon araçlık orijinal hedefinin yalnızca yüzde 52’sini gerçekleştirebildi

Son birkaç yıl içinde BYD, üretimin büyük kısmını kendi tesislerinde yaparak maliyetleri kontrol altında tutmayı başarmış ve yenilikçi özellikleri piyasaya sunarak elektrikli araç sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmişti. Ancak Çin’deki fiyat savaşları ve sert rekabet, son dönemlerde etkisini göstermeye başlamıştı.

