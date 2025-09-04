BYD, satış hedefini düşürdü: Çinli dev büyümeyi yavaşlatıyor

Yeni hedef 4,6 milyon satış
Mart ayında analistlere açıklanan 5,5 milyon araçlık hedef, son aylarda şirket içi değerlendirmelerle birkaç kez aşağı yönlü revize edildi. İç kaynaklara göre, en az 4,6 milyon araçlık yeni hedef geçen ay şirket içi ve seçili tedarikçilere iletildi. Bu hedefin piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyen dönemlerde yeniden değişme ihtimali de bulunuyor.
Kaynaklar, hedef düşüşünün gerekçesini doğrudan açıklamamış olsa da BYD’nin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakiplerle artan rekabetten kaynaklanan baskıyı hissettiği belirtildi.
Bununla birlikte geçen hafta şirket, üç yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez çeyrek dönem kârında yüzde 30 düşüş bildirdi. Ek olarak, yeni satış hedefinin de analistlerin son tahminlerinin altında olduğunu belirtelim.
Her ne kadar BYD, satış hedefini düşürmüş olsa da yine de geçen yıla göre yüzde 7 daha fazla araç satmayı hedefliyor. Eğer yüzde 7’lik artış gerçekleşirse bu, 2020’den bu yana en yavaş yıllık büyüme oranı olacak.
Orijinal hedefin yüzde 52’si gerçekleştirilebildi
BYD’nin revize edilmiş öngörüsü, aynı zamanda Çin ekonomisinde devam eden konut krizi ve talep daralması gibi deflasyonist baskıları da yansıtıyor. Yılın ilk sekiz ayında BYD, 5,5 milyon araçlık orijinal hedefinin yalnızca yüzde 52’sini gerçekleştirebildi
Son birkaç yıl içinde BYD, üretimin büyük kısmını kendi tesislerinde yaparak maliyetleri kontrol altında tutmayı başarmış ve yenilikçi özellikleri piyasaya sunarak elektrikli araç sektöründe küresel bir oyuncu haline gelmişti. Ancak Çin'deki fiyat savaşları ve sert rekabet, son dönemlerde etkisini göstermeye başlamıştı.