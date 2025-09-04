Mercedes, dev batarya siparişi için Koreli üreticide karar kıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz ile LG Energy Solution (LGES) arasında yeni bir batarya anlaşması imzalandı. Pillerin bir kısmı ABD’ye, bir kısmı ise Avrupa’ya tedarik edilecek. Resmi olarak doğrulanmamış olsa da, teslim edilecek hücrelerin büyük ihtimalle 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor.

LGES tarafından yayımlanan resmi belgelerde, anlaşmanın iki kısma ayrıldığı belirtiliyor. Buna göre, Temmuz 2029 ile Aralık 2037 arasında ABD’ye 75 GWh, Ağustos 2028 ile Aralık 2035 arasında ise Avrupa’ya 32 GWh’lik batarya tedariki yapılacak.

Toplam kapasitesi 107 GWh’yi bulan siparişin parasal değeri açıklanmadı. Ancak Güney Kore medyasına göre anlaşmanın değerinin yaklaşık 15 trilyon won, yani 9,3 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu hesaplama, 46 serisi silindirik hücrelerin mevcut fiyatları üzerinden yapılıyor.

LGES hâlihazırda Güney Kore’de bu formatta üretim gerçekleştiriyor ve 2026’da ABD’nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Tesla ve Rivian’ın da bu fabrikadan tedarik yapması bekleniyor.

Mercedes-Benz de silindirik hücrelere ilgisini gizlemiyor. Markanın yeni AMG.EA platformuna dayanan Concept AMG GT XX modelinde bu piller kullanıldı. Buna karşın CLA için MMA, GLC ve yeni C-Serisi için MB.EA-M platformlarında prizmatik hücrelerin kullanılacağı açıklanmıştı. Büyük araçlara yönelik MB.EA-L platformunda ise bataryaların modül seviyesine ihtiyaç duymayacağı, bu nedenle silindirik hücrelerin uygulanabilir olabileceği belirtiliyor.

Korea Economic Daily’nin haberine göre Mercedes-Benz için üretilecek yeni piller, Arizona’daki LGES fabrikasında imal edilecek. Eğer hücre formatı doğrulanırsa, bu sipariş “LG Energy’nin 46 serisi silindirik hücrelerdeki en büyük tek siparişi” olacak.

İki şirket arasındaki iş birliği son dönemde hızla güçleniyor. Ekim 2024’te LGES, Mercedes-Benz ile 50,5 GWh’lik bir sözleşme imzalamıştı. O dönemde detaylar sınırlıydı ancak Güney Kore basını, anlaşmanın yine 46 serisi hücreleri kapsadığını ve teslimatların 2028’de başlayacağını yazmıştı. Yeni sözleşmeyle birlikte iki şirket arasındaki toplam hacim 150 GWh’yi aşmış olacak.

