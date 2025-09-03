Elektrikli araç sahipleri şikayetçi: Yavaş şarja yüksek hız ücreti ödüyoruz!

Şarj ağı işletmecileri, istasyon hızına göre ücretlendirme yapıyor. Düşük hızdaki istasyondan düşük ücret, yüksek hızdaki istasyondan ise yüksek ücret talep ediyor. Fakat bu ücret belirlenirken istasyonun en ideal koşullar altında sunabildiği maksimum şarj hızı baz alınıyor. Kullanıcılar çoğu durumda vaat edilen maksimum hızları göremiyor ve yavaş hızdaki şarja yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Kullanıcılar istasyonun maksimum hızına göre değil, şarj esnasındaki ortalama hızına göre ücretlendirilmeyi talep ediyor.
Türkiye’de “yüksek hızlı” olarak ifade edilen şarj istasyonlarda genellikle 180 kW hızın vaat edildiğini görüyoruz. Oysa bu değer iki soketin toplam gücünü ifade ediyor. Aynı anda iki araç şarj olurken soket başına 90 kW hız verilebiliyor. Batarya sıcaklığı, hava koşulları, kablo kalitesi gibi etkenlerden dolayı otomobil sahipleri 180 kW’lık istasyonlarda araçlarını 60-90 kW gibi düşük hızlarda şarj ediyor. Fakat kullanıcıdan 180 kW’lık yüksek hızlı şarj ücreti alınıyor.
Şarj başına yaklaşık 200 TL ekstra ücret alınıyor
Elektrikli otomobil sahiplerinin Forum DonanımHaber’de, X’te ve Telegram’da bu konu hakkında binlerce şikayeti olduğunu görüyoruz. Araç sahipleri, istasyonun maksimum hızı yerine, şarj esnasında sunulan gerçek hıza göre ücretlendirilmeyi talep ediyor. Ayrıca istasyonların şarj hızının iki soketin toplam hızı yerine soket başına ayrı ayrı gösterilmesini (90+90=180 kW gibi) istiyor.
Neler yapılabilir?
- Şarj ağı işletmecileri, istasyonun sunduğu maksimum hız yerine şarj esnasındaki ortalama hıza göre fiyatlandırma yapabilir.
- EPDK, konuyla ilgili bir düzenleme yaparak hıza göre kademeli tarifelerde, istasyonun vaat ettiği hız yerine kullanıcıya şarj esnasında sunulan ortalama hıza göre ücretlendirilmesini zorunlu kılabilir.
- Elektrikli araç şarj istasyonlarının hıza göre kademeli tarifeleri komple kaldırılarak tüm hızlar için aynı ücret talep edilebilir. Bazı firmalarda hızlı ve yavaş istasyonların aynı tarifeye sahip olduğunu görüyoruz.
- Elektrikli araç sahipleri ise konuyla ilgili şikayetlerini https://tuketici.epdk.gov.tr/epdk.be/ adresinden veya CİMER üzerinden iletebilir.
