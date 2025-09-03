Elektrikli araç sahipleri şikayetçi: Yavaş şarja yüksek hız ücreti ödüyoruz!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte birtakım yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Şarj kuyruğu ve her firma için ayrı uygulama yüklemek gibi bilinen dertlere yenisi eklendi. Elektrikli otomobil sahipleri yavaş hızdaki şarjdan yüksek hızlı şarj ücreti alınmasını şikayet ediyor.

Şarj ağı işletmecileri, istasyon hızına göre ücretlendirme yapıyor. Düşük hızdaki istasyondan düşük ücret, yüksek hızdaki istasyondan ise yüksek ücret talep ediyor. Fakat bu ücret belirlenirken istasyonun en ideal koşullar altında sunabildiği maksimum şarj hızı baz alınıyor. Kullanıcılar çoğu durumda vaat edilen maksimum hızları göremiyor ve yavaş hızdaki şarja yüksek ücret ödemek zorunda kalıyor. Kullanıcılar istasyonun maksimum hızına göre değil, şarj esnasındaki ortalama hızına göre ücretlendirilmeyi talep ediyor.

Türkiye’de “yüksek hızlı” olarak ifade edilen şarj istasyonlarda genellikle 180 kW hızın vaat edildiğini görüyoruz. Oysa bu değer iki soketin toplam gücünü ifade ediyor. Aynı anda iki araç şarj olurken soket başına 90 kW hız verilebiliyor. Batarya sıcaklığı, hava koşulları, kablo kalitesi gibi etkenlerden dolayı otomobil sahipleri 180 kW’lık istasyonlarda araçlarını 60-90 kW gibi düşük hızlarda şarj ediyor. Fakat kullanıcıdan 180 kW’lık yüksek hızlı şarj ücreti alınıyor.

Şarj başına yaklaşık 200 TL ekstra ücret alınıyor

Tam Boyutta Gör Örneğin bir şarj ağı işletmecisinin 180 kW hızındaki istasyonları 15,80 TL/kWH olarak ücretlendiriliyor. Araç sahipleri aracını hangi hızda şarj ederse etsin 15,80 TL/kWh ücret ödemek zorunda kalıyor. Aynı firmanın 90 kW’lık yavaş şarj istasyonları 13,50 TL/kWh ücret talep ediyor. Bu durumda yüksek hızlı istasyonda yavaş hız alan araç sahiplerinin kWh başına fazladan 2,30 TL ödeme yapması gerekiyor. Togg T10X gibi büyük bataryalı araçlarda şarj başına yaklaşık 200 TL’lik bir tutarın fazladan ödenmesi anlamına geliyor.

Elektrikli otomobil sahiplerinin Forum DonanımHaber’de, X’te ve Telegram’da bu konu hakkında binlerce şikayeti olduğunu görüyoruz. Araç sahipleri, istasyonun maksimum hızı yerine, şarj esnasında sunulan gerçek hıza göre ücretlendirilmeyi talep ediyor. Ayrıca istasyonların şarj hızının iki soketin toplam hızı yerine soket başına ayrı ayrı gösterilmesini (90+90=180 kW gibi) istiyor.

Neler yapılabilir?

Şarj ağı işletmecileri, istasyonun sunduğu maksimum hız yerine şarj esnasındaki ortalama hıza göre fiyatlandırma yapabilir.

EPDK, konuyla ilgili bir düzenleme yaparak hıza göre kademeli tarifelerde, istasyonun vaat ettiği hız yerine kullanıcıya şarj esnasında sunulan ortalama hıza göre ücretlendirilmesini zorunlu kılabilir.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının hıza göre kademeli tarifeleri komple kaldırılarak tüm hızlar için aynı ücret talep edilebilir. Bazı firmalarda hızlı ve yavaş istasyonların aynı tarifeye sahip olduğunu görüyoruz.

Elektrikli araç sahipleri ise konuyla ilgili şikayetlerini https://tuketici.epdk.gov.tr/epdk.be/ adresinden veya CİMER üzerinden iletebilir.

